匹克球熱潮│聖公會奉基小學建立良好匹克球梯隊 大力推動建球場 訓練學生手眼協調+判斷力

匹克球熱潮｜說到聖公會奉基小學（下稱奉基）的濃厚運動風氣，不得不提校長黃悅明博士，黃校長不止培養了改寫香港網球歷史的本地「網球一哥」黃澤林，也同時在奉基大力推動運動，早年壁球已發展得很不錯，而匹克球在學校發展的契機，陳兆倫主任笑言是因為學校翻新。

聖公會奉基小學場地翻新帶來發展匹克球契機

陳：陳兆倫主任 張：張鍇豪老師

Q1：身為運動經驗豐富的老師，如何看匹克球這股熱烈風潮？

陳：相比其他運動，匹克球的確是門檻低也容易上手的運動，裝備少毋須投資太多，又不用穿特定服飾，一對防滑的運動鞋已足以應付，家長都樂於支援；至於說它易上手，以網球為例，初學者要掌握開球或接球的力度都需要時間，由於匹克球的球有很多洞洞，球速相對較慢，如果以兩小時學習計算，在一至兩次的練習後，就可以體驗來回對打的樂趣了，（快到咁！）係呀，所以連家長都好投入，家長群組中經常相約外出打球，當中不乏高手，他們最初只是見到仔女打球覺得有趣，漸漸自己都喜歡上。前陣子校內舉行了一場親子賽，氣氛熱烈，眼見親子關係融洽不已，實在是運動帶來的最大裨益。

（圖：Elson）

事實上因着家長的投入，經常組隊外出打球，同學自然也跟着去玩，所以進步神速，現在不止康文署有免費場地提供，私人場地也甚多，如此方便自然促進發展。

陳兆倫主任（圖：Elson）

Q2：為何學校如此重視匹克球並大加發展呢？既設匹克球球場，也成立校隊等。

陳：說來湊巧，兩年前學校的場地要重鋪翻新，現時匹克球球場那個位置，本來是學生玩跳飛機的小角落，黃校長跟大家商量那個位置可以如何利用？當時想到不如發展新興運動，而匹克球其中一個元素像網球，校長自然也有留意，剛好我們這個空間足以畫一個場地，那就不如一試了。

（圖片來源：受訪學校提供）

Q3：匹克球號稱男女老幼也適合，但對小學生而言有學習難點嗎？

張：最初隊員未能掌握空間感，因為匹克球球拍較長身，握拍時與身體的距離都需要適應，而且跟羽毛球、乒乓球一樣，控球、接球等這些基本功還是需要先練好，我們會以小遊戲結合打球技巧，讓他們熟集手法和步法。

張鍇豪老師（圖：Elson）

Q4：匹克球對同學的益處在哪裏？

張：第一，他們會練到手眼協調，第二，無論是單打或雙打，也可以訓練到判斷力，在球來球往之間更快去做決定。絕對可以令小朋友的反應更快，判斷力亦更為精準。長遠來說，整個人都更靈巧、敏捷。

Q5：校隊發展如何？如何挑選隊員呢？

張：今年校隊大約有20人，年級分布由二年級到六年級都有，我們主要希望多些低年級同學參與，因為想慢慢培養梯隊，可以一路發展下去，將來參加多些比賽，五、六年級同學要兼顧學業，而且學校的課外活動本來選擇就多，他們的時間可能早已要分配到其他活動，所以我們會重點鼓勵更多低年級同學參與，既能令整個團隊人數更充裕，也方便長遠訓練。

陳：校隊早於兩年前已有雛型，去年開始本地多了比賽，不論公開賽、中小學校主辦的都讓校隊多了參賽機會，令外界注意到匹克球在學界的發展。我們先在三年級發展，在匹克球課外活動時段，當中已經物色突出者，當組成校隊後，這批同學可說是我們的主將，因為他們的球技較成熟。

張：三年級的同學經過一學年練習，開始展現潛質，我們可以從這時做一些拔尖，再由興趣班中，培養有潛質的低年級同學加入，建立梯隊。

同學會趁小息到天台的球場打球，有時連老師也加入。（圖片來源：受訪學校提供）

Q6：身形有限制嗎？男生和女生又有沒有分別？

陳：身形高大看似有優勢，但手眼協調不夠靈活的話，又未必適合，匹克球運動員以靈活性高、身體協調和運用器具等能力佳作為優先考慮，所以身形矮細不代表沒有機會。

張：為甚麼說匹克球適合各類人士？因為在這個運動中，男生和女生也一樣可以打得好。或許男生的球速會較狠勁，動作或走動也比較快，但女生戰術執行力好，有穩定網前手感，能保持冷靜，失誤較少，所以男女各具優勢。

（圖：Elson）

Q7：本地學界暫時未有正式聯賽，校隊目前為止參加過哪些比賽？

陳：2024年我們參加第一屆「粵港澳慶回歸匹克球少年錦標賽」，曾經拿過冠軍，去年參加「全港苗子匹克球簡易大賽」，剛剛2月參加「匹克球青少年公開賽2025」，女單和混雙都有好成績，非常鼓舞。

相

（後排右二）鄭宇碩教練（圖：Elson）

聖公會奉基小學匹克球校隊中堅

兩位六年級男生：陳彥源和周子楠，都是現時匹克球校隊的主將，曾在各項賽事中奪得不同獎項，其中子楠在「匹克球青少年公開2025」贏得U15混合雙打冠軍。

（左起）陳彥源、周子楠（圖：Elson）

子楠：當收到介紹匹克球通告時，知道呢種新興運動結合羽毛球、網球與乒乓球三種運動元素，而我一向打羽毛球，已經考了銀章，兩者好似有啲關係就嘗試一下；打吓打吓發現匹克球唔會太消耗體力，雖然比賽都係三盤兩勝，但匹克球一局都係11分，而羽毛球就要打到21分，打比賽都相對無咁攰，所以就轉咗打匹克球。加上匹克球個球身比羽毛球重，無咁易畀風吹走，球速亦較慢，所以唔係太考反應而多講技術，例如將個球上旋等佢加速，令對手難接球，攻勢可以直接啲。

絕技：殺球，可能我有羽毛球根柢，只要殺球速度快，落點控制佳能打到後場位置，對手就好難追，「殺起上嚟都幾有成功感㗎！」

（圖：Elson）

彥源：收到通告時，覺得呢種新興運動竟然係結合羽毛球、網球同乒乓球好有趣，而我好少接觸呢三種運動，更加想參加。開始咗就覺得好玩，因為我一直打跆拳道（紅黑帶），感覺似單打獨鬥，而匹克球可單打、雙打，好新鮮。由肢體運動轉玩匹克球，唔算好困難，但都唔可以話簡單，因為跆拳道只用手同腳作為攻擊，但匹克球就要用球拍，要運用得好仲要多啲練習技巧，但匹克球係偏向易學嘅，連我都好快上手，而且好快就可以去打比賽。

絕技：打左打右同上旋球。單打時，對手經常會企喺一邊，我會打左邊或右邊，消耗對方體力。

（圖：Elson）



文：劉佩樺 圖：Elson



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