匹克球熱潮│2個愛匹克球的女孩 西貢崇真天主教學校（小學部）舉辦友誼賽增強實戰能力

匹克球熱潮｜匹克球短短日子走入學界，對兩位來自西貢崇真天主教學校（小學部）的六年級女生，由健球選手到入選匹克球校隊，從零開始到掌握技巧，實在是一場試煉。

匹克球熱潮｜（由左至右）西貢崇真天主教學校（小學部）體育科主任熊少茵老師、6A劉凱晴和6B袁芷情。（圖片來源：受訪學校提供）

匹克球熱潮｜6A 劉凱晴：一步步克服困難

劉凱晴 （圖：Elson）

本身曾參與健球及花式跳繩等運動，去年10月學校開設匹克球訓練班，在朋友鼓勵下便參加了，沒料嘗試後非常喜歡，愛其挑戰性和刺激感，透過參加比賽，更令我深刻領略到匹克球的真正樂趣。雖然匹克球容易上手，但初學時常誤判來球，也有專注力不足的挑戰，後來學懂專注追隨，後來學懂專注追隨球的運動軌跡，專心留意來球的方向或落點，亦主動向教練請教，最終一步步克服困難。匹克球有不少比賽機會，最難忘是校內的小組雙人比賽中，打贏了教練！那一刻成功感滿滿，也令我感受到合作的力量。現在我是校隊的一份子，當然期待代表學校出賽，這不僅是對自身能力的挑戰，也能為學校爭光。

10分滿分，我畀匹克球——

10分滿分！匹克球為我帶來意想不到的快樂，體會到運動的真正樂趣，跟隊友也建立了珍貴的友誼。

匹克球熱潮｜6B 袁芷情：上手後樂趣漸現

袁芷情（圖：Elson）

自小參與不少運動，好像跆拳道及健球。升上六年級時，家人鼓勵我嘗試匹克球這項新興運動，剛好朋友也一起參加，所以份外投入，不過最初接觸匹克球時，由於對這項運動太陌生，有點無從入手，幸而經老師教導後，很快掌握到發球技巧，以及得分取勝竅門，順利上手後樂趣便漸漸出現，特別是練習賽與同學們打比賽時獲勝，開心到不能形容。未來期望在技巧上更見進步，再學習更多得分秘訣，技術繼續提升。

10分滿分，我畀匹克球——

我都畀滿分！因為匹克球帶來的歡樂，比預期還要多，令我更有成功感。

將舉辦匹克球友誼賽增強實戰能力

積極引入不同新興運動的西貢崇真天主教學校（小學部），早成立板式網球、躲避盤及健球等校隊，因見匹克球受歡迎程度日益上升，於是決定建立校隊。體育科主任熊少茵老師說：「匹克球適合各年齡層的學生參與，又能提高學生的身體素質，對提升學校的普及體育文化大有幫助。」

（左五及六）西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長、楊世德教練（前高主教書院校長）（圖片來源：受訪學校提供）

一如其他運動項目，校隊首先進行基礎技能訓練，讓學生熟悉比賽的基本規則和技術動作。「長期訓練計劃包括定期的實地訓練和技術比賽，學校亦找來專業教練指導學生，也確保場地和器材的充足，並引進適合的練習設備。」儘管學界尚未有正式聯賽，熊老師透露學校已計劃舉辦友誼賽和聯合訓練，讓學生能在實戰中學習和提升技術。「同時會安排學生參加不同屬會舉辦的比賽，增強他們的比賽經驗和實戰能力。」

（圖片來源：受訪學校提供）

說到凱晴與芷情這兩位校隊主將，熊老師評價她們擁有非常積極的學習態度和強烈的團隊合作精神。「二人不僅在訓練中不斷進步，還能激勵其他隊員，這種性格特質，可說是校隊的理想選擇。」身為健球健將的熊老師，認為匹克球規則簡單、易學是促使其普及化的原因。「匹克球的魅力在於能將不同年齡人士連結，一起互動和學習，既強身健體，還能促進社交。」

（圖片來源：受訪學校提供）

（圖片來源：受訪學校提供）

文：劉佩樺 圖：受訪學校提供

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