匹克球熱潮 襲校園｜關於匹克球的10件事：名字與小狗有關？球體表面有幾多個圓孔？

匹克球熱潮｜要數近日最熱熾的運動風潮，一定是不論中外名人明星、其他項目運動員都迷上的匹克球（Pickleball），這項被《時代雜誌》喻為「美國境內最具潛力運動」的玩意，厲害在男女老幼也可參與。中國香港匹克球總會早於2017年已經在本地推廣匹克球，近年開始成熟，康文署也設立免費場地及提供訓練班，而學界於去年漸次舉行不同比賽，中小學相繼組織校隊，以及在校園設置標準球場。如此來勢洶洶，家長當然要了解匹克知的發展潛力！

聖公會奉基小學匹克球校隊周子楠（圖：Elson）

匹克球 你要知道的10件事

融合多種運動如羽毛球、網球、壁球及乒乓球等元素的匹克球，可說集各家所長，說其易學易玩全因賽例簡單、裝備及場地需求小，令運動能迅速發展，以下是關於匹克球你需要知道的事。

早前沙頭角中心小學聯同北區體育會合辦首屆「全港學界匹克球挑戰賽 － 沙頭角盃」，由慈幼葉漢千禧小學匹克球隊奪得冠軍。（圖片來源：沙頭角中心小學提供）

1. 匹克球的前世今生：

一切是偶然。1965年的西雅圖，兩個美國家庭的爸爸為了安撫渡假中無所事事的小朋友，於是在渡假屋的羽毛球場上，東拼西湊玩起自創的擊球活動，後來他們將活動介紹給一位朋友，三位爸爸共同訂立規則，令匹克球漸見雛型。

（示意圖/AI生成圖片）

2. 匹克球名字由來：

關於Pickleball這名稱由來，坊間有三個講法，但根據中國香港匹克球總會資料，Pickleball的由來是因為發明人的家中有一頭小狗經常會追逐匹克球，因此就以小狗的名字pickle（醃青瓜）命名，而美國一些匹克球比賽的優勝獎品，正正就是一瓶醃青瓜。

（示意圖/AI生成圖片）

3. 匹克球場地標準：

長13.41米 X 寬2.13米，與羽毛球場相同；網高邊緣91.4公分、中間86.4公分。球場設有兩側邊線、端線、中線，以及網前各2.13米的「非截擊區」（廚房區）。

（圖片來源：資料圖片）

4. 匹克球球拍：

橫握的球拍，形狀如同一塊大碼乒乓球拍，球拍長度與寬度總和不可超過60.96公分，常見尺寸長約40公分、寬約20公分。材質需符合匹克球國際聯合會（IFP）規格，材質有木製、複合材料如較輕身的玻璃纖維和碳纖維板，初學者建議選用200 - 240克的碳纖維匹克球拍。市面售價一般由$300 - $2,000多元不等，豐儉由人。

（圖片來源：資料圖片）

5.匹克球握板：

可用類似乒乓球的橫拍握法，握着球拍的把手位置，注意不用握得太緊。

（示意圖/AI生成圖片）

6.匹克球球：

由耐用塑料製成的中空球，球直徑7 - 7.6公分，比網球大一些，球體表面分別有26（室內）或40（室外）個直徑約1公分的圓孔，重量約21克 - 29克。

（左）26孔、40孔（圖片來源：資料圖片）

7. 匹克球室內球及室外球：

分別在於26個洞的室內球因着有較少洞口，可以更穩定地飛馳。至於40個洞的室外球抗風性較佳，穩定性較高。顏色方面，常見是黃色及橙色，也有紅色、藍色、白色和黑色，全因球場有不同顏色，所以球的顏色必須與場地形成強烈對比，才能看得見。

8. 匹克球玩法：

可單打或雙打，賽事採三盤兩勝制，以11分為一局。單打類似網球的對賽，計分方法較簡單，雙打因場上有兩位隊員，二人會輪流發球，故報分時會使用「三位數記分法」，如「5-3-1」是代表發球方5分、接球方3分，第三個數字1是代表發球方現在由第1發球員發球，2則代表由第2發球員發球。

聖公會奉基小學匹克球校隊陳彥源（圖：Elson）

9.匹克球得分：

只有發球方可得分，接球方必須取回發球權才有機會得分。任何一方必須取得11分並至少領先對手2分或以上，才能勝出。

10. 匹克球安全性高：

由於場地較細，球的彈力較小、速度亦較慢，但球拍打擊面積大亦見輕身，對膝關節及手腕關節的負荷也較小，因此適合所有年齡層，不過運動始終有風險，運動前仍然需要充分熱身，避免過度用力，或移動時過於快速而跌傷。

（圖片來源：資料圖片）

文：劉佩樺 圖：Elson、資料圖片、受訪學校提供、AI生成圖片

相關文章｜匹克球4大好處：兼備教育意義構建親子共融｜高主教書院前校長楊世德專欄

相關文章｜2026教育趨勢│26/27學年體育音樂成小學呈分試計分科目 匹克球將成學界大熱運動？