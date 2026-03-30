STEAM教育│博愛醫院陳國威小學「魚菜共生船」STEAM課程 配合常識科實現生物x科技x工程跨學科應用

STEAM教育｜魚菜共生是一種循環生態養殖系統。博愛醫院陳國威小學設立「魚菜共生船」STEAM課程，源於小規模觀察起步、逐步發展為系統化校本課程的歷程，最終目的是實現跨學科學習與價值觀教育的融合。

STEAM教育｜博愛醫院陳國威小學 實現跨學科應用

韋：韋淑貞校長

博愛醫院陳國威小學韋淑貞校長（圖片來源：受訪學校提供）

Q1：最初為何有為STEAM課程建立魚菜共生系統的意念？

韋：早年學校成立魚菜共生課外活動小組，讓學生從小型魚缸的生態系統開始，初步觀察魚菜共生的基本循環原理，其後成功申請「優質教育基金」發展校本STEAM課程，建設一艘「魚菜共生船」，將水產養殖與水耕栽培緊密結合，進一步深化相關課程；配合四至六年級常識科的課程，引入專題探討，並讓學生運用基本的電腦編程收集溫度及數據，實現生物、科技與工程的跨學科應用。

博愛醫院陳國威小學設立「魚菜共生船」STEAM課程。（圖片來源：受訪學校提供）

Q2：請解構「魚菜共生船」相關設備。

韋：上層是植物種植區，下層為水產養殖區，兩者透過水循環系統緊密連結，形成自給自足的生態循環。種植區目前栽種了多元化植物，包括西洋菜、迷迭香、番薯葉、辣椒、番茄、薄荷等，讓學生觀察不同類型植物的生長特性。船體上層裝設太陽能板及太陽能燈，為系統補充光源，結合綠色能源與科技應用。同時設有虹吸管裝置，能自動調控水位，多餘的水經由排水管回流至下層養殖區，形成持續流轉、零廢排放的循環生態系統。至於養殖區則以錦鯉為主，其生命力強、觀賞性高。系統的運作核心是水循環與生物過濾機制：水泵將養殖區的水輸送至種植區，經由硝化細菌將魚類排泄物中的有毒氨轉化為植物可吸收的硝酸鹽，達成水質淨化與養分供應的雙重功能。

（圖片來源：受訪學校提供）

Q3：透過「魚菜共生」，學生可以學習到甚麼STEAM知識？

韋：從具體實作情境中，學習跨領域知識與技能，體現科學探究與工程思維的整合。在科學探究方面，學生親身理解生態系統循環機制，認識魚、植物、微生物間的交互作用。透過觀察魚類排泄物經硝化細菌分解轉化為植物可吸收的養分，學生掌握氮循環、水質淨化與生物過濾等生物與化學原理，建構對可持續生態系統的具體認知。

利用魚菜共生系統上英文課，生動活潑。（圖片來源：受訪學校提供）

Q4：同學在「魚菜共生船」有何參與呢？

韋：可說貫穿整個日常運作，以及探究過程，他們會親身動手進行恆常的水質監測，定期提取水樣本，測試當中的氨、亞硝酸鹽及硝酸鹽濃度。透過真實的數據紀錄，學生不止操作測試工具，更會共同分析水質變化趨勢，探討不同讀數背後的生態意義，如魚兒的健康狀況、硝化細菌的活躍程度，以及植物吸收養分的效率。當出現水質異常，學生要以小組形式商討可行的調控方案，

錦鯉（圖片來源：受訪學校提供）

養殖區（圖片來源：受訪學校提供）



文：劉佩樺 圖：受訪學校提供

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