STEAM教育│聖安當小學70萬建Future i Lab、設1:1模擬天和核心太空艙 啟發學生對科學興趣

STEAM教育｜入實驗室仲㩒緊急掣？當AI走得如此超前，春晚中機械人不止跳舞，更舞劍、玩雙節棍和耍醉拳，人類還可以幹甚麼？慶幸我們仍然擁有懂得變通的腦袋。不同小學都着意培育小學生具備靈活的科學頭腦，從小與科技同行，在數位時代找到自己的位置，有實力立足於未來。

從有小學斥資70萬建立「Future i Lab」、利用智能裝置輔助飼養爬蟲動物而體驗自然生態，以致體現高度生態循環系統的魚菜共生項目，這一 切都是培育小學生具備靈活的科學頭腦，從小與科技同行，在數位時代找到自己的位置，有實力立足於未來。今次先了解聖安當小學的STEAM發展。

STEAM教育｜聖安當小學70萬建Future i Lab 解構吊裝系統

接近60年歷史的聖安當小學（下稱聖安當）一點也不傳統，八年前是本地首間小學跟LEGO Education合作建立「LEGO STEM Lab」，近年再將天文室優化為以1:1比例模擬中國天宮空間站的「天和核心艙」場景，落成「天文及媒體學習中心」。至於新鮮落成的「Future i Lab」（下稱實驗室），也是全港首間小學引入「智能實驗室吊裝系統」的科學實驗室。

聖安當小學70萬建Future i Lab 解構吊裝系統（圖：Vincent）

智能實驗室提升互動性

整個實驗室共有五套「智能實驗室吊裝系統」，其中一套位於主桌由老師操作，可連結電子黑板，方便跟同學即時示範及講解實驗操作，令過程更為清晰，互動性亦高，主桌的吊裝系統設有中央控制總開關，能遙控其他實驗枱，確保學生的實驗過程順暢安全。每套吊裝系統由天花板延伸至實驗枱，將供水、去水、供電、抽氣、照明等功能整合於天花板的模組中，直接下降便可使用，而每張實驗枱也配備獨立水龍頭及水槽。



整個實驗室共有五套「智能實驗室吊裝系統」。（圖：Vincent）

A. 供水及排水系統

本地大部分小學鮮有設立實驗室，要做到每張實驗枱都有供水及排水系統並非容易，若然要重鋪水管，工程過於浩大，而吊裝系統採用天花喉管設計，有別於傳統鋅盤的水向下流，非常適合一些難於大規模改建的學校。此外，老師能通過中央螢幕控制供水，防止學生隨意玩水。

（圖：Vincent）

B. 供電與照明

整個吊裝系統能提供符合相關機構要求的合資格電力裝罝，能提供照明，方便做實驗時專注觀察。

C. 吊裝通風系統

有時實驗過程會釋出氣體，吊裝通風系統可貼近實驗枱，提供抽氣設備，即使學生進行有氣味的實驗，也能快速抽走異味。

（圖：Vincent）

D. 即時系統監測

電子化監測實驗室各種變化，確保四周環境一直處於安全水平。

立足未來世界的關鍵

八年前教育界開始推行STEAM，聖安當小學李偉鋒校長立即跟團隊策劃STEAM教學。「現在回看更肯定STEAM教育所包含的知識與技能，絕對是孩子立足未來世界的關鍵準備。」當年撥款只有十多萬元，大部分學校只能設計一些簡單課程或購入少量器材應用，停留在課外活動層面，讓少部分學生接觸，對本身修讀IT的李校長來說，未免大感不足。

（後）聖安當小學李偉鋒校長（圖：Vincent）

學習STEAM的專屬環境

當時李校長已認定STEAM必須納入正式課程，學生才能吸收科技知識，於是積極與不同機構接觸，跟團隊也經常外出參觀尋找契機。「最後發現LEGO Education所設計的課程很全面，連初小編程也有所提供，並非高不可攀，於是在八年前合作建立了第一所位於小學的『LEGO STEM Lab』。」當時學校改造了一間課室，添置適當材料、設備和LEGO原件，並從小一開始將課程融入電腦課。

LEGO STEM Lab落成了，可是在李校長心目中，既然TEAM教育是培養資訊科技能力、溝通協作、創意思維、解難和表達能力，那麼最終還是需要一個專屬環境做實驗、學習科學知識。「傳統課室的枱不夠大，也不適合進行機械建設與測試，最理想是擁有一個像時下很多STEAM比賽的龐大空間，除了要置下學生的分組桌椅，還需設置一張面積極大的測試枱，營造更好的學習氛圍。既然我們重視這件事，就需要有相應的環境與設施配合。」

LEGO STEM Lab（圖：Vincent）

低成本改造過程

李校長明白要真正學好科學，必須動手做實驗，從中體驗、發現和印證科學現象；本地中學有實驗室，而小學從來在課程上並未有所要求，也普遍欠缺實驗室設施，過去甚至只是睇片「模擬」實驗，但「看」和「親手做」差遠矣。前期籌備與規劃歷時八年，最終決定改裝原有的電腦室，工程由去年暑假開始。「當時沒有特別的專項資金，用的是學校本身的儲備，必須盡量降低成本。」

李校長會站在這裏看同學上科學堂，他說一年級的同學永遠最興奮，是最動聽的「嘈吵聲」。（圖：Vincent）

然而工程這回事，從來沒有順風順水，當中最大挑戰是電腦室本身沒有來去水供應，實驗室卻需要，如果用上傳統造法鋪設大量水管，工程浩大且費用高昂。 「後來楊翰文副校長與科學老師們跟一間公司商議時，得悉內地有一種『吊裝系統』，能將供水、去水、供電、抽氣、照明等五項功能整合於天花板的模組中。這套系統麻雀雖小、五臟俱全，更毋須大規模改動地下管線。」這正是今天所見的「智能實驗室吊裝系統」，聖安當是首間引進該系統的學校，額外還要花不少功夫「改裝」，楊翰文副校長解釋：「好像電掣制式必須改為符合香港規格，並由本地代理安裝保養。每張實驗枱都配有此系統，也能調節供電吊臂的高度，彈性極大。」

發自內心感受科學

隨着Future i Lab面世，剛巧常識科於本學年在小一及小四分拆為科學科和人文科，這兩級的同學已經在實驗室上科學堂。「他們非常興奮，尤其是小一學生，即使做的實驗不複雜，但從認識實驗室規則、安全事項，到親自使用電子顯微鏡觀察，大大開闊了眼界，激發對科學的興趣。」小四學生會進行更深入的實驗，例如利用電子顯微鏡觀察樣本，並將影像即時分享到螢幕，師生一起討論成果，分組間又可以討論如何改進使用顯微鏡技巧，突破了過往傳統的局限。」簇新環境與工具，讓學生更投入課堂實驗。「老師反映小一同學進行物件浮沉實驗時，每組都能夠在鋅盤親手裝水，然後做測試，投入感大為提高。」

最教李校長欣慰是趁着跟學生午膳時問他們感受，除了感到新奇好玩，有學生更表示「原來我都做到實驗呀」、「係我自己做唔係睇片」。「親身參與實在非常重要，就如你看了很多NBA影片，看到球員『入樽』好厲害，卻一直沒打過籃球的話，壓根兒不懂得真正的樂趣。只是一味告訴孩子好玩，怎樣好玩呢？一直只看文字和圖片，那只是背書去考試；學任何科目都一樣，沒有親身參與產生真正的興趣，隔岸觀火的疏離感只會降低學習的意欲。」Future i Lab的落成，讓李校長深感寬慰，他強調很開心踏出了這一步，讓學生能在科學學習中真正參與實踐，而非紙上談兵。「未來的科學家本該從小學開始培養，關鍵在於引領他們有自己的觀點，激發內心感受科學、啟發真正興趣，這會是我們樂見的成果。」

（圖片來源：受訪學校提供）

後記：為小學生埋下創科種子

李校長坦言Future i Lab是幫助學生打造一條科技發展之路。「世界變化堪比光速，科技日新月異，當這一輩小學生大學畢業、投身社會時，世界已經截然不同。如果我們教授的內容和方法不夠前瞻，將難以應付未來需求，這實在是教育者的義務；我們雖然是小學教育，但真心希望孩子能具備未來世界所需的知識與能力。」AI的應用早已發展至各行各業，李校長強調無論學生將來從事甚麼行業，都需要具備一定的科技素養、解難能力和創意思維。小學階段是吸收能力最強、最具探索興趣的黃金時期。「如能在這時種下興趣與基礎，他們將來無論在哪個領域發展，都能更快掌握相關技能，與時代接軌而永不落伍於人。」

（圖：Vincent）

同學心聲：好科幻，好犀利！

（前排左起）P.4吳同學、P.5植同學、P.5馬同學 （後排左起）P.5陳同學、P.5張同學、P.5蔡同學 （圖：Vincent）

採訪當日是聖安當的「親子STEAM Day」，一班同學在實驗室當小助手，協助來參與工作坊的幼稚園學生做實驗。

吳同學：本身好鍾意STEAM，實在太好玩，好鍾意上科學堂，依家可以响Lab做實驗，實在好興奮。

馬同學：由於科學科課程仲未推展到六年級，所以平日較少機會去實驗室上堂，但係好感謝學校畀我嚟幫手教小朋友做實驗。好欣賞啲設備，希望畢業後啲師弟師妹能夠好好善用，發展科學才能。

張同學：原本唔算好喜歡科學，不過老師邀請我做小助手，所以之前先學咗幾個簡單實驗，發覺原來幾好玩，都想再學習多啲科學知識。

蔡同學：第一次踏足實驗室，同以前電腦室完全唔同，好有科幻感覺，覺得好犀利！

天文及多媒體學習中心

1:1「模擬天和核心太空艙」。（圖：Vincent）

參考中國天宮空間站打造的1:1 「模擬天和核心太空艙」場景，氣勢懾人。走過「太空艙」就是高仿真度的中國航天員艙內服及精緻的火箭模型，內部裝設了「光纖星空天花」和300吋巨型投影屏幕，能感受如置身太空的現場實感。

仿真中國航天員艙內服及火箭模型。（圖：Vincent）

人類首次在太空泡茶，由中國航天員完成，這個中國人日常習慣，在太空變成不可思議任務，每個重三克的特製茶包製成後先放進飲籵袋中，飲用時注水，可以連泡四、五次。（圖：Vincent）

STREAM智能學習室

設有各種智能裝置、教材及教學模型，讓學生學習未來創新職業所需要的技能。智能室內更提供多樣化的工具和設備，學生們可進行小組合作活動，分享各自的創意，讓他們能夠自由探索和創建作品，並在實踐中學習解決問題的技巧。

（圖片來源：受訪學校提供）



文：劉佩樺 圖：Vincent



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