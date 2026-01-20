Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026教育展望│聖若瑟英文小學「SJ Pilot」課程3大活動啟航 多元智能活動打造21世紀男孩

更新時間：07:15 2026-01-20
發佈時間：07:15 2026-01-20

2026教育展望│觀塘區聖若瑟英文小學為迎接新一年已做好準備，因應「男生特質」設計課程與活動，從語言、思維、體育到STEAM，全方位裝備男孩子迎向未來。學校與香港帆船運動總會破天荒合作，將開辦帆船課程，成為全港首間為小學生提供系統帆船訓練的學校。

貼地又型格新活動

在資優教育層面，新推出的「SJ Pilot」課程把男孩子對天空與科技的幻想化為真實體驗，由航天知識入手，延伸到無人機操控、編程及模擬駕駛飛行器等訓練，學生要同時兼顧飛行路線、安全規範與程式設計，過程中既要專注，亦要膽大心細。隨着新課程推出，新一年將成為這所傳統男校破浪前行的里程碑，鄭德明校長說：「學校目標是讓每一位St.Joe Boys在愉快而富挑戰的學習旅程中，學會自律、堅毅與關愛。」新一年，學校特別為活力充沛的St.Joe Boys加添多項「貼地又型格」的新活動，讓學生在玩樂與挑戰之間，同步鍛煉膽識與思維。

2026教育展望│聖若瑟英文小學「SJ Pilot」課程3大活動啟航 多元智能活動打造21世紀男孩（圖片來源：受訪學校提供）
2026教育展望│聖若瑟英文小學「SJ Pilot」課程3大活動啟航 多元智能活動打造21世紀男孩（圖片來源：受訪學校提供）

1. 帆船課程：揚帆出海 馭風逐浪

學校與香港帆船運動總會合作開辦帆船課程，學生不但學習掌舵、調帆等基本技巧，更會在教練帶領下認識航海安全、閱讀海圖、風向判斷及簡單戰術部署，從實戰中體會團隊合作與冷靜應變的重要。在風浪中找準角度、調整帆位，同學不知不覺培養出專注力與決策能力，而每一次成功起航，都是對自信心的一次鍛煉。

學校與香港帆船運動總會合作，成為全港首間為小學生提供系統帆船訓練的學校。（圖片來源：受訪學校提供）
學校與香港帆船運動總會合作，成為全港首間為小學生提供系統帆船訓練的學校。（圖片來源：受訪學校提供）

2. St.Joe Gala：青年能量綻放舞台

一年一度的「St.Joe Gala」亦注入新元素，由六年級全級學生化身創意總監，為班級設計獨一無二的主題攤位。從構思遊戲規則、布置場景，到宣傳口號及輪班當值，全部由學生主導，老師只作適度提點。活動當日家長與同學將會穿梭於不同攤位，為最受歡迎獎項投票，同時也見證孩子在合作、創造、包容與健康競爭中不斷成長。

3. SJ Pilot資優課程：翱翔天際

新推出的「SJ Pilot」課程讓學生展示潛能，發揮創造力，當孩子看見自己編寫程式的無人機在操場順利起飛、降落，臉上的自信比機身上的指示燈更亮。這個課程特別受高年級男生歡迎，因為它把抽象的編程概念轉化為可觸摸、可看見的成果。

「SJ Pilot」課程由航天知識入手，延伸到無人機操控、編程及模擬駕駛飛行器等訓練。（圖片來源：受訪學校提供）
「SJ Pilot」課程由航天知識入手，延伸到無人機操控、編程及模擬駕駛飛行器等訓練。（圖片來源：受訪學校提供）

 

打造21世紀男孩

在時間表上，學校亦有新變革，鄭校長指學校在上午時段依舊聚焦學科知識的紮實培訓，但下午開始，學生們放低課本，投身一系列多元智能活動，從自理能力培訓、正向教育工作坊，到閱讀課、領袖訓練及宗教培育，每一項都是精心設計的生活教育，以教學生打領帶為例，老師不是只教一種繫法，而是由基礎打法開始，逐步進階至不同風格的領帶繫法，最後更進行結領帶比賽，讓男生在計時挑戰中磨練技巧與自信。

學生進行結領帶比賽，在計時挑戰中磨練技巧與自信。（圖片來源：受訪學校提供）
學生進行結領帶比賽，在計時挑戰中磨練技巧與自信。（圖片來源：受訪學校提供）

此外，學校稍後更會加入餐桌禮儀訓練，讓St.Joe Boys懂得在不同場景中展現風度與修養。各種活動令下午的學習時光十分多元化且充滿意義，孩子不止在課室裏吸收知識，更在生活的每一個細節中，一步步雕琢自己，成為一位既有學問，又有內涵的21世紀好男孩。

（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）

2026新旅程

本身是旅遊達人的鄭校長，足跡遍及六大洲，深明擴闊視野的重要性，希望小朋友自小可放眼世界，增廣見聞，因此積極推動男生建立世界視野。學校新一年特別籌備兩個特色遊學考察交流團，讓學生在校園外的真實世界學習與成長。

新旅程1：韓國 音樂藝術交流

踏入4月，第一個團隊將遠赴韓國，進行音樂藝術交流，行程包括參觀音樂廳及藝術博物館，同學們將見識世界級音樂表演場館的設計與運作，欣賞多類型的藝術展覽。學生更有機會觀摩K-pop表演，深入了解當代音樂藝術的創新表演形式，甚至有機會親身登台進行音樂表演，與當地藝術工作者交流。這趟旅程不僅拓寬藝術視野，更讓學生體驗到文化交流的力量。

新旅程2：馬來西亞 山打根生態遊

另一個團隊將深入馬來西亞山打根的原始叢林，展開一場充滿冒險精神的生態考察。行程主要在雨林中追蹤野生動物、認識叢林生態系統的微妙平衡，學生親身體驗生物多樣性的奧妙，同時了解人類活動對自然環境的影響。叢林裏沒有教科書，卻有最生動的生態教室—— 學生可能在密林中邂逅紅毛猩猩、追蹤亞洲象群足跡、觀察昆蟲世界等。

聖若瑟英文小學鄭德明校長（圖片來源：受訪學校提供）
聖若瑟英文小學鄭德明校長（圖片來源：受訪學校提供）

文：佘君儀   圖：受訪學校提供
 

