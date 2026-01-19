2026教育展望│踏入2026學年，迦密梁省德學校將會是觀塘區最新的一所學校，新校舍座落於安秀道33號，將於2026年1至2月竣工，是一所設計新穎、配套完備、擁有30個課室的標準公營學校，學校將在2026新學年遷入，提供一個更優質的學習和成長環境。學校在新校舍五樓設有STEAM科普園，還配合科學科課程設置了不同的園區，包括中藥園區、魚菜共生、科技水耕等；校園更透過應用程式控制和收集數據，如溫度、濕度、光照度、空氣質素感應器，幫助學生理解自然生態循環，農業科技及再生能源的應用。完善的設備為編程與AI學習提供真實情境，促進跨學科探究及協作學習，全面推動學校的科創課程發展。

2026教育展望│迦密梁省德學校新校舍設STEAM科普園 中藥園區/魚菜共生/科技水耕 打造快樂智慧校園（圖片來源：受訪學校提供）

充滿大自然氣息

新校舍樓高七層，外觀新穎富時代感，正好實行多元化的樂器課程、音樂表演及評賞活動等。現學校師生在舊校舍生活而發展出來的機動和敏捷特質。李小娟校長指出，舊校舍位於順安邨，雖是只有一座大樓的火柴盒校舍，卻一直凝聚學校群體，把校長和家長、老師和學生緊密地連結在一起。為了保留這個文化，新校舍在空間布局上作出刻意安排，如在校門設置入口廣場，供家長及教師共聚交流；校務處、校長室、教員室、接待室則連結在一起，大家同心協力照顧學生需要。

座落於安秀道的新校舍，是一所設計新穎、配套完備的智慧校園。（圖片來源：受訪學校提供）

新校舍面積達6,783平方米，校園環境充滿大自然氣息，地下有兩幅垂直植生牆(Vertical Green Wall)，配以園圃小石徑及彩虹圍欄，增添校園綠意和自然感，讓學生在充滿柔和的自然色彩下生活和學習，有助紓緩壓力，增強歸屬感。教師可以善用校園自然環境發展更多的創意課程和教學，如生命教育、創意寫作、環保教育、自然科學等。

發展多元體藝 營造藝術氛圍

運動是小朋友成長不可或缺的部分，新校舍設有兩個籃球場及一個體適能活動中心，活動中心設計融入多項創新元素，分不同區域，以進行科技體感活動、互動體感運動、新興運動體驗及體操培訓以配合體育科新課程，發展MVPA60體能項目，並應用人工智能於體育培訓，藉運動紀錄及技能分析，提升效能。學校將有更多空間進行多元新興運動，如匹克球、雪合戰等，同時成為校隊培訓基地，突破一貫只以田徑及球類為主的體育活動，相信定能培育出更多體藝精英，激發同學們對做運動的興趣，成為更有實力的健康校園。

STEAM教學融入魔術表演，提升學生的學習興趣。（圖片來源：受訪學校提供）

新校舍科創室以「向太空出發」為主題設計，課程整合科學、科技與工程，內有設備完善的硬件裝置和打印工具，以支援航天科技的學習與應用；課程透過動手製作日晷、水火箭、micro:bit氣象站、mBot太空車及VR宇宙探索等活動，培養學生的科學探究及創新解難能力。同時為了營造沉浸式藝術氛圍，音樂室及視藝室設置在新校舍的同一樓層，開拓創作和展示空間，不論門、牆壁、天花，均與藝術創作風配合；如音樂室不設學生枱，家具設置是用作肢體探索及感受音樂韻律，同時進行多元化的樂器課程、音樂表演及評賞活動等。

科創學習能培養學生的科學探究及創新解難能力。（圖片來源：受訪學校提供）

STEAM教學融入魔術表演，提升學生的學習興趣。（圖片來源：受訪學校提供）

迦密梁省德學校 2026新面貌

李校長坦言全校師生、家長均十分期待學校在2026學年，以全新面貌屹立於安達臣中心區，多彩顏色的校徽和校舍代表多姿多采的校園生活，師生們可一起進行集體活動，凝聚更強的「迦密人」文化，透過「快樂校園」的環境建設，以及「創新未來」的創新課程與教學，讓學生得以更優秀成長。

迦密梁省德學校李小娟校長（圖片來源：受訪學校提供）



文：佘君儀 圖：受訪學校提供

相關文章︳2026教育展望│金錢村何東學校傳統與科技融合開啟學生AI大門 機械狗跨學科教育/VR漫遊古村