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STEAM教育│大埔浸信會公立學校重建STEAM Space 智能學習裝置體驗自然生態

親子
更新時間：07:15 2026-03-27 HKT
發佈時間：07:15 2026-03-27 HKT

STEAM教育｜如果那是黑暗的季節，也必然是光明的季節，在絕望的冬天，總能期盼希望的春天。大埔浸信會公立學校（下稱埔浸小）現正實行借校上課的過渡安排，學生分別在大埔官立小學及新界婦孺福利會基督教銘恩小學上課，學習的步伐並沒有慢下來，STEAM教學主任黃兆儷老師跟團隊努力在大埔官立小學重建「STEAM Space」展館，核心價值是自然生態體驗，還加設不少STEAM教育裝置。

大埔浸信會公立學校STEAM教學主任黃兆儷老師（圖片來源：受訪學校提供） 
大埔浸信會公立學校STEAM教學主任黃兆儷老師（圖片來源：受訪學校提供） 

STEAM教育｜監測動物 = 科學探究

新建的STEAM Space除了配備多種STEAM教學設備外，亦是同學們的好朋友：爬蟲成員的家，包括鬆獅蜥「埔埔」、肥尾守宮「涼浸浸」、豹紋守宮「小豹」，以及球蟒「信信」，讓學習空間增添生氣與溫度。同時設有「智能爬蟲角」，透過監測溫度、水量與聲音，能即時調節或提示爬蟲動物的棲息環境，讓同學體驗運用科技工具來研究、監測和照顧動物；而「AI蝴蝶監測裝置」則運用影像辨識與行為追蹤技術，隨時掌握蝴蝶的生態動向。此外，STEAM Space更引入多項智能學習裝置，例如可供學生操控的機械人，讓他們透過編程執行不同指令；還有自動化種植裝置，探索植物生長與科技的結合。這些設施不僅豐富學生的STEAM學習體驗，亦提升他們對科技應用與生態保育的興趣。

（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）

讓同學親身接觸動物，激發他們對自然生態的興趣，並將之結合STEAM元素，可促使學生從不同角度進行學習和體驗，黃主任解釋：「透過科學顯微鏡細心觀察，同學認識蝴蝶的身體結構；運用科技結合編程與感應器打造出智能爬蟲角，都是STEAM學習的體現。」 下學年埔浸小將遷入位於富善邨基正小學校舍上課，新環境新計劃，黃主任亦希望學校STEAM教育能進一步與科學科融合。「例如利用不同感應器探測環境的變化、建立不同的智能裝置，讓學生能真實地把所學實踐出來，深化他們的學習。」在未來的新校舍中，黃主任和團隊已經密鑼緊鼓為動物們設計專屬牠們的新居，期待一起進駐新校舍，繼續陪伴同學成長和學習。

重生的STEAM Space（圖片來源：受訪學校提供）
重生的STEAM Space（圖片來源：受訪學校提供）
麻雀雖小，五臟俱全。（圖片來源：受訪學校提供）
麻雀雖小，五臟俱全。（圖片來源：受訪學校提供）

後記：老朋友 常陪伴

黃主任形容昔日在舊校舍，同學每天上學總不忘與埔埔打招呼，放學後又會跟動物們道別，宏福苑大火當天，老師帶着小動物逃生，總算平安。決定先在STEAM Space重新建立牠們的家，同學知道後都渴望來跟動物們見面。「現在會定期開放給同學參觀，讓他們可以探望老朋友。」黃主任感恩即使環境不盡相同，但正如學校的信念：只要我們相聚，那裏便是校園，人亦然動物也亦然，迎難而上，逆風而行，自能乘風破浪。

鬆獅蜥蜴埔埔（圖片來源：受訪學校提供）
鬆獅蜥蜴埔埔（圖片來源：受訪學校提供）
豹紋守宮小豹（圖片來源：受訪學校提供）
豹紋守宮小豹（圖片來源：受訪學校提供）
球蟒蛇信信（圖片來源：受訪學校提供）
球蟒蛇信信（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）

文：劉佩樺  圖：受訪學校提供

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