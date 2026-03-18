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澳門親子好去處｜新濠影匯室內遊樂場$73玩足2小時 必玩忍者龜3層高攀爬 附噴射飛航船票$33優惠

親子
更新時間：08:30 2026-03-18 HKT
發佈時間：08:30 2026-03-18 HKT

澳門是不少爸媽長假期的親子短遊首選，各大酒店設有不少適合親子玩樂的設施，就如新濠影匯，除了有超大型水上樂園，最近又有新玩意！最新室內遊樂場「尼克酷玩小鎮」一開幕即成親子地標，今日（18日）更有室內遊樂場優惠，1大1小低至$73/位即可於這個20,000平方呎的樂園玩足兩小時，即睇優惠與室內遊樂場詳情。

澳門親子好去處｜新濠影匯室內遊樂場 $73玩足兩個鐘

位於新濠影匯的最新親子地標「尼克酷玩小鎮」佔地20,000平方呎，室內超級遊樂場將Nickelodeon的卡通世界搬到現實，第一期於日前已開幕，小朋友可以勇闖忍者龜主題的三層高攀爬樂園挑戰體力，也可到海綿寶寶的比奇堡海底世界趣味打卡，每個角落都充滿冒險與歡樂，絕對是帶小朋友在澳門放電的好地方。

澳門親子好去處｜新濠影匯室內遊樂場 $73玩足兩個鐘（圖片來源：KKday）
澳門親子好去處｜新濠影匯室內遊樂場 $73玩足兩個鐘（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽澳門親子好去處詳情：

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優惠：
．星期一至五HK$146/1大＋1小，平均HK$73/位（原價 HK$268/1大＋1小） 
．星期六至日，公眾假期HK$186/1大＋1小，平均HK$93/位（原價 HK$328/1大＋1小）

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優惠：HK$238/1 大＋1小，平均HK$118/位（原價 HK$268/1大＋1小） 
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優惠詳情： 
優惠期 (預訂期) ：2026年3月18日10：00至3月25日23：59 
體驗日期：2026年3月18日- 4月30日 
體驗地點：澳門路氹連貫公路新濠影匯2樓 2148號

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同場加映優惠：噴射飛航船票$33優惠

帶小朋友去澳門最好坐船，既快捷又不需「上上落落。今日（18日）還有香港出發往澳門噴射飛航船票優惠，只需$33程就可舒舒服服出發去澳門玩！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【KKday 3 月感謝祭限定｜$33單程平日日航實體兌換票】｜ 香港出發往澳門噴射飛航船票 
優惠：HK$33/張（原價 HK$175/程） 
出發日期：2026年3月31日之前 -適用於3月31日前單人平日日航船票換領（香港上環碼頭 > 澳門外港/氹仔碼頭）

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【週末夜航同價｜獨家送AIRSIM上網卡｜平均每程HK$99/位 】 香港出發往澳門氹仔碼頭來回
船票 - 普通艙 
優惠：HK$198/位 起， 平均每程$99/位起（原價 HK$210/位 起） 
出發日期：2026年4月30日之前 
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優惠詳情： 
優惠期（預訂期） ：2026年3月18日10：00至3月25日23：59 
乘船地點：香港：香港港澳碼頭，上環干諾道中200號信德中心三樓； 
九龍尖沙咀客運碼頭：九龍尖沙咀廣東道33號中港城（離境大廳：一樓/ 接船大堂：二樓）

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