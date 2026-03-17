政府飛行服務隊開放日免費參觀 攤位遊戲/虛擬實境/擴增實境/模擬飛行器體驗/搜救飛行表演｜親子好去處

親子好去處｜為響應4月15日「全民國家安全教育日」，保安局轄下8支紀律部隊和輔助部隊，將會於3月底至4月中的不同周末將在部隊的訓練學院、博物館、總部、分部或其他相關地點等舉行開放日。而政府飛行服務隊啟德分部將於3月29日開放，到時將可免費參觀啟德分部之餘，亦有多個表演、互動遊戲等，當然可以看到不同飛機展示，各位小飛機迷不容錯過。門票將於3月17日開放限時索取，先到先得，即睇而政府飛行服務隊開放日活動詳情與快搶連結。

親子好去處｜免費參觀政府飛行服務隊啟德分部

政府飛行服務隊將於3月29日（星期日）在政府飛行服務隊啟德分部舉行開放日暨政府飛行服務隊航空啟導國際學院成立典禮。開放日將設有不同精彩活動，包括中式步操、搜救飛行表演、器材展示、虛擬實境體驗、攤位遊戲、航空啟導國際學院探索專區等，提高全民國家安全意識，加深市民對我們的認識，及了解我們維護國家安全的工作和成果。到時小朋友將跟多架飛機近距離打卡影相，還有虛擬實境、擴增實境、模擬飛行器體驗，絕對是小飛機迷難得體驗。

政府飛行服務隊開放日將於3月29日舉行，到時小朋友將跟多架飛機近距離打卡影相，還有虛擬實境、擴增實境、模擬飛行器體驗，絕對是難得體驗。（圖片來源：IG@政府飛行服務隊）

有興趣的爸媽，可於今日（3月17日）早上9時起，於政府飛行服務隊網站登記索取免費門票入場參觀，門票數量有限，滿額將會通過電腦抽籤方式分配，成功獲取入場門票人士將於2026年3月24日或之前經電郵收到入場門票（二維碼）。

親子好去處｜免費參觀政府飛行服務隊啟德分部（圖片來源：IG@政府飛行服務隊）

點擊圖片瀏覽政府飛行服務隊開放日詳情：



政府飛行服務隊開放日

日期：2026年3月29日（星期日）

開放時間：

第一場：上午9時30分至下午12時30分

第二場：下午2時30分至4時30分

地點：香港九龍啟德政府飛行服務隊啟德分部

門票索取時間：2026年3月17日上午9時正到3月18日晚上11時59分

詳情：＞＞按此＜＜

*每名參加者需要一張入場門票進場（6歲以下的兒童不需門票）。

*12歲以下兒童須由年滿18歲持有效入場門票的成人陪同進場。

*市民需預先在網上登記。每人最多可索取三張入場門票。入場門票登記系統將於2026年3月17日上午9時正到3月18日晚上11時59分在政府飛行服務隊的網頁上開放。

*門票數量有限，將通過電腦抽籤方式分配。每位成功獲取入場門票人士將於2026年3月24日或之前經電郵收到入場門票（二維碼）。

*當申請人提供其個人資料作登記時，即被視為同意政府飛行服務隊及其服務承辦商使用其個人資料於活動相關用途。

（圖片來源：IG@政府飛行服務隊）



交通安排：

．接駁巴士 — 開放日當天將提供往來九龍灣地鐵站Ａ出口（德福廣場二期平台）及政府飛行服務隊啟德分部的接駁巴士服務。

請注意以下事項：

*參加者乘搭接駁巴士時需出示有效入場門票（二維碼）。（6歲以下的兒童除外）

*接駁巴士服務將於上午9時正至中午12時正及下午 2時正至4時正由九龍灣地鐵站Ａ出口（德福廣場二期平台）開出，每15分鐘一班（僅供參考，班次或因交通狀況而有所變動，恕不另行通知）。

*乘客不得攜帶尺寸大於60cm x 30cm x 30cm的行李上車。（嬰兒車和輪椅除外）

*接駁巴士上沒有輪椅座位。

*乘客不得攜帶寵物上車。

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