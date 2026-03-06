破解呈分試誤區 兩小學校長全面解構中英數失分陷阱 ｜《親子王》新一期精選內容

踏入3、4月，高小學生均嚴陣以待，因為小五學生將迎來首次呈分試（呈一），小六學生則需為最後一次呈分試把關（呈三）。呈分試是小學生升上中學的重要關卡，教育局會根據學生的校內成績，為全港小學生排名，作為升中派位的重要依據。與公開試不同，呈分試沒有統一試卷，而是以各校校內評核為基礎，學生小五下學期、小六上學期及小六下學期的校內成績，將呈交教育局。在這個關鍵時刻，小學校長們特意剖析呈分試的計分準則，拆解失分陷阱，為學生及家長提供溫習及減壓小貼士。

黃偉堅校長 兩文閱讀理解皆重要

葵青區慈幼葉漢千禧小學是區內熱門小學，升中派位成績理想，近九成二小六畢業生獲派首三志願中學。要在小五、小六呈分試取得佳績，中文科作為呈分試主科實在不容有失。黃偉堅校長為學生及家長們分析呈分試中英文科的常見題型、考核重心及失分位，一起提升中英文的水平。

中文科 解構主要範疇

閱讀理解：結合課內外篇章，設選擇、填空、長短答等題型，重點考核詞義理解、段落歸納、深層推斷與批判性思考能力。 寫作：主要以命題作文為主，兼顧日記、週記等實用文寫作，評分標準聚焦內容切題、結構完整、邏輯清晰及語言表達規範。 聆聽評估：透過錄音素材，檢測學生資訊提取、語氣理解與言外之意推斷能力。

楊靄筠校長 為學生增強自信

位於上水區的聖公會榮真小學升中派位表現出眾，深受學生及家長歡迎，九成九小六畢業生獲派首三志願中學。楊靄筠校長指出，學校一向着重學生各學科的學習，數學為主科之一，會幫助學生掌握數學概念、理解題目內容，以及提升思考能力及運算技巧，增強學生對學習數學的自信心。楊校長分析學生在數學科呈分試的表現，認為需要強化「得分位」、提升「失分陷阱」的表現，協助學生掌握不同的運算技巧。

數學科得分位

在五年級下學期的學習旅程中，有些課題是學生較易建立信心的，首先是「簡易方程」，其解題邏輯層次分明，只要學生能熟練移項法則，並養成「代入驗算」的好習慣，這部分的分數幾乎是唾手可得。

其次，「小數乘法」與「立體圖形的特徵」，例如認識稜柱與圓柱的組成，也是學生較易掌握的部分，當中多涉及程序化運算與定義記憶，學生只要在辨識圖形時多加留心，並在計算小數點位置時保持細心，便能穩拿基本分數。

想知更多呈分試攻略，就要留意今次《親子王》「教育專題」的詳細報道。

先抄寫 後應用 浸信會沙田圍呂明才小學3尖子： 「掌握背後邏輯才是真學習。」

在成績單上，他們是名列前茅的尖子；在比賽場上，他們是辯論、朗誦、音樂的得獎者。然而名銜背後，他們如何規劃時間、面對壓力、堅持所愛？這次邀請的浸信會沙田圍呂明才小學三位尖子 —— 黎匡恒、洪朗然、陳莃宜，分享了他們的學習心得與生活日常。你會發現，真正的優秀，不止是分數，更在於清晰的目標、自律的習慣，以及在動靜之間找到平衡。新學期伊始，讓我們一起於今期《親子王》「尖子學堂」看看他們如何裝備自己，迎接未來的挑戰。

食滯不除 長高受阻 3招清積助長 迎接春季黃金期

春季3至6月是孩子生長發育的黃金時段，契合中醫「春生夏長」理論，《黃帝內經．素問．四氣調神大論》雲：「春三月，此謂發陳……天地俱生，萬物以榮。」天地陽氣升發與孩子生長之氣相應，是助力長高、增強體質的好時機。想把握增高黃金期，就要留意今期的《親子王》「健康養生」了。

