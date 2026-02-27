媽媽度身訂造溫習計劃：3重點升中溫習計劃+6個簡單策略攻陷心儀直資小學｜《親子王》新一期精選內容

在本地當媽，為子女籌謀就被冠上「虎媽」、「怪獸家長」之名，難道真的不用計劃嗎？常說媽媽是孩子的第一個老師，本地媽媽簡直是神級，由為孩子報讀N班，一路捱到升中才稍有好日子過！兩位平凡媽媽，付出100%心力陪伴孩子全力前行，只希望兒女在學業路上沒有落伍，而後來的茁壯成長，就是意想不到的珍貴回報。

程媽媽 大女為自己上了一課

育有兩女的程媽媽，主理「程媽媽親職教育」分享溫習心得，曾是老師的她，大女已經是中學生，細女正就讀六年級，面對升中呈分；當上全職媽媽後，自然將「教功課」成為己任，一切以為順利無礙，但回頭看大女的小學階段，可說是從錯誤中學習。「第一個女自然想給予最好，但她讀小二時竟有三科不合格，才驚覺問題來自我自己。」程媽媽不諱言，最初沒有好好正視大女的問題，後來才發現大女容易因壓力導致身體出現狀況，還伴隨輕微讀寫障礙；說不擔心，沒有人相信吧！「先克服專注力問題，我會形容為面對現實。既然專注時間不長，那就先學習重點，把握有專注力的時間。」明知學習太趕急會導致大女有壓力，程媽媽善用長假期來預習，同時保持足夠休息時間，盡量有均衡時間表、飲食均衡。

育有兩女的程媽媽，主理「程媽媽親職教育」分享溫習心得。（圖片來源：《親子王》）

最令程媽媽動容，是大女特別勤力及堅持，而真正激發大女成績突破要歸功五年級的數學老師，她說中、英文很難考獲100分，但數學可以。「因為這句信任的說話，讓我們積極起來，結果大女由四年級的全級80名，到五年級呈分試已在全級10名內，亦順利升上Band 1聯繫中學。」

自製教具（圖片來源：《親子王》）

周太 為兒子的童年出力

家有獨生子的周太，囝囝現正讀小一，坦言他是萬千寵愛在一身，她認為孩子要擁有快樂的童年，童年要靠父母帶領，所以父母都要出力，而她就選擇當全職媽媽，有這種想法全因來自其童年經歷。「媽媽是職業婦女，在我成長的年代是少數，當時照顧我的是是爸爸的馬姐，後來索性上了契，讀書後自問是自動自覺一類人，雙親更加不用特別照顧我。」這種懂事簡直是天使小孩，但小朋友始終需要關注，周太直言長大後也感受到有所缺失，所以當自己有下一代，就想多投放時間在小朋友身上。

周太笑言坊間有很多厲害方法，一定比她優勝。「我的攻略可能很多人會嫌簡單，但我們就是這樣升讀心儀的直資小學。」周太說其攻略第一步就是陪伴，全心全意陪伴囝囝學習、走過每一步，給予他最高的安全感。

周太說其攻略第一步就是陪伴，全心全意陪伴囝囝學習、走過每一步，給予他最高的安全感。（圖片來源：《親子王》）

要一位五歲幼兒面對升小一這關，周太深信只要不是揠苗助長，就算是「難」的知識也可以教。「幼稚園不鼓勵背誦，K3才正式寫字，細心解讀是希望家長不要讓孩子學習超於個人能力的知識，但我有刻意給囝囝『難』的東西，好像一些邏輯題，不是要他答到，而是要嘗試。」

周太推介《我要做個好公民》這款「小跳豆幼兒好行為情境故事書系列」，教養而不說教。（圖片來源：《親子王》）

想知更多媽媽獨門溫書心法，就要留意今次《親子王》「教育專題」的詳細報道。

Dope老竇的教養哲學 李凱賢：「Do it only if you're happy.」

「九千幾個筆畫，寫蝴蝶啲鬼會走呀！」一句話，道盡全港陪讀家長的崩潰。Hip Hop組合廿四味成員、印尼華僑李凱賢（Brian）與韓籍太太，母語都不是中文，卻「膽粗粗」讓女兒Tayla讀本地傳統學校。在Tayla成長路上，他與家人經歷的，遠不止語言挑戰， 更是一場關於身教、夢想的修行，即睇今期《親子王》「星級教養」，看看這個具有多元文化背景的家庭究竟有幾「dope」。

（圖片來源：《親子王》）

區區親子遊 將軍澳4大推介

近年不少香港遊樂場都相繼翻新，還加入很多好玩元素，就如將軍澳南近海濱位置遊樂場，一啟用即成為休閒玩樂的熱點，附近亦有全新大型遊樂場開幕，加上區內商場內的親子友善餐廳和玩樂設施，原來將軍澳都「好好玩」！玩盡周邊特色好去處。即刻跟今期《親子王》「玩樂提案」介紹去玩。

（圖片來源：《親子王》）

