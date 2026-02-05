父母給予孩子最珍貴的翅膀？過度保護不如讓孩子從跌倒中成長｜吳曉靈校長隨筆

我們學校有個非常受歡迎的「Superkids」獎勵計劃，孩子們在校內和家裏表現好，師長均可蓋印給予肯定，然後孩子們就可以用辛苦「賺」到的印章換取禮物，當中包括換取與校長或老師共晉午餐的獎勵。我們常一起到孩子最愛的「麥當當」，席間歡笑不斷，但我卻從一些細微處，看見令人憂心的教育課題。

近年快餐店為環保減少派發飲管，不少學生卻因從未試過直接掀蓋喝飲料，害怕會不小心把飲料倒瀉在身上，細問之下，才發現平時所有飲品都是用飲管喝的。更有二年級男孩面對雞腿不知如何下口，原來家人總將肉剪成小塊。飯後我請他們清理桌面，他們卻說平日外出用膳，都是吃完便走。這些日常片段，映照出許多家庭正陷入「過度保護」的盲點。

（圖片來源：PhotoAC）

過度保護的反思

親愛的家長們，我們是否把孩子照顧得「太好」了？切水果、挑魚刺、剪肉塊……無微不至的愛，為孩子築起安全無菌的堡壘，卻也無形中折翼他們學習飛翔的翅膀。研究指出，過度保護會向孩子傳遞「你沒有能力面對困難」的訊息，導致自信低落、恐懼嘗試，長大後如何獨自迎接人生風雨？

（圖片來源：PhotoAC）

聖誕前我看了電影《逆轉下半場》，戲中青少年在挫敗中成長，最終憑藉自身的努力和團隊合作而反敗為勝。這部電影讓我深刻地聯想到我們與孩子的關係。人生，又何嘗不是一場漫長的球賽？上半場父母是教練，悉心指導，傳授技巧；當下半場哨聲響起，孩子必須獨自上場。我們無法永遠為他們遮風擋雨，卻能在訓練階段，給予他們盤球、射門、跌倒後爬起的機會。

（圖片來源：《逆轉下半場》劇照）

知識易得 能力難求

「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」（箴言22:6）

在這AI迅猛發展的時代，知識易得，能力難求，與其只追求分數，不如先奠下人生基石：自理、自律與社交。能自理，孩子才會獨立自信；會自律，才懂管理時間與情緒；懂社交，才能建立同理與合作。這些基石是他們未來能否幸福、成功的關鍵。

（圖片來源：PhotoAC）

教育目的不是培養與AI競賽的考試機器，當我們十年寒窗苦讀，AI用一個小時全部學完，且懂得運用及提供不同層面的建議，我們要反思如何塑造及培養懂得生活、懂得愛、懂得解決困難的完整的人；我們要放手，讓孩子嘗試、犯錯、從失敗中學習；跌倒時給予鼓勵，非急於扶起，要相信他們遠比我們想像中堅強。

（圖片來源：PhotoAC）

讓我們一起努力，放下過度的焦慮，給予孩子應有的空間與信任，唯有如此，他們才能長出豐滿而強壯的羽翼，在屬於自己的天際中，自信、勇敢、自由自在地翱翔。這，才是我們能給予孩子最珍貴、無可取代的翅膀。

（圖片來源：PhotoAC）

嶺南大學香港同學會小學校長 吳曉靈

先後在國際學校、直資學校、香港考試及評核局、港專學院和香港浸會大學等任教和擔任副校長、顧問和教師培訓等職務，在國際教育和IB領域具有逾20年豐富經驗。

嶺南大學香港同學會小學校長 吳曉靈（圖片來源：《親子王》）



