富麗敦海洋公園酒店探險家低至$50玩6000呎室內遊樂場 兩大全新互動體驗 農曆新年有優惠︳親子好去處2026

親子
更新時間：08:45 2026-02-04 HKT
發佈時間：08:45 2026-02-04 HKT

親子好去處2026｜快到農曆新年，未有外遊計劃的家長，想必會為孩子安排一些本地玩樂節目，既想去室內遊樂場玩，又想去主題樂園放電？不如就去海洋公園，入園前後還可去香港富麗敦海洋公園酒店暢玩重新登場的室內兒童遊樂場The Explorers探險家，內有7個遊樂區，以香港不同的自然奇觀做主題，小朋友置身其中就如在香港不同角落探險！今日（4日）上午10點更有優惠，低至$50即可暢玩，連農曆新年都用得。即睇室內遊樂場優惠詳情與快搶連結。 

親子好去處2026︳富麗敦海洋公園酒店探險家低至$50

富麗敦海洋公園酒店The Explorers探險家為佔地6,400呎的室內兒童遊樂場，設有7個專為 1 至 10 歲兒童特別設計的獨特軟墊遊樂區。小朋友可體驗香港聯合國教科文組織世界地質公園的巨大岩層，在海盜洞穴中尋找寶藏，再探索大埔滘自然保護區、石澳泳灘和米埔濕地，然後在著名的鶴嘴燈塔結束玩樂航行的旅程！探險家更新增兩大互動體驗：璀璨奪目的 「幻彩探步」 及充滿挑戰性的 「探險者之壁」，一個室內遊樂場就開展香港探險之旅！

親子好去處2026︳富麗敦海洋公園酒店探險家低至$50（圖片來源：KKday）
親子好去處2026︳富麗敦海洋公園酒店探險家低至$50（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽室內遊樂場詳情：

【快閃限量搶–買一送一】The Explorers 探險家通行證 – 60 分鐘 
優惠：HK $200/2 大2 小，平均HK$50/位（原價 HK$400/2大2小） 
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃限量搶–7折】The Explorers 探險家通行證 – 60 分鐘 
優惠：HK$140/1 大1 小，平均HK$70/位（原價 HK$200/1大1小） 
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情： 
優惠期（預訂期） : 2026年2月4日15:00至2月10日23:59 
使用期：2026年2月8日至3月31日 
The Explorers 探險家開放時間：09:00 - 19:30（需自行聯絡酒店預約時間） 
地址：香港仔海洋徑3號 香港富麗敦海洋公園酒店地下 探險家 

*通行證適用於一位小童（10歲及身高142厘米或以下），及一位成人陪同。
*12 個月以下幼兒可免費入場
*玩樂區僅供10 歲或以下及身高不超過 142 厘米之小童享用。 
*每位小童必須由一位成人全程陪同及監護。所有小童進入遊樂設施時必須穿著防滑襪。

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章｜室內遊樂場人均$20放電90分鐘 低至$38全日任玩3層攀爬架/旋轉滑梯 3大分店、農曆新年合用｜親子好去處2026

 

