升中面試│大角嘴天主教小學校長：面試增加勝算3大秘訣 自我介紹要做一件事加深印象

升中面試｜向來升中理想的大角嘴天主教小學，於2024/25年度約93%學生獲派首五志願，每年周德輝校長皆會向小六學生及家長，講解升中派位的程序及選校策略，給予中肯而實在意見。今次就請來大角嘴天主教小學周德輝校長與學務主任汪英偉老師，為各位準中一生，送上中一自行分配學位2026的升中面試貼士。

升中面試│面試增加勝算3大秘訣

周：周德輝校長

汪：學務主任汪英偉老師

Q1：請問近年升中面試模式有否變化？

周：以前多以口頭發問，集中於閱讀、知識範疇，近年變化頗大，多加入了STEAM元素、生活化情境題，甚至有中學會遞上iPad讓學生做題目，另設小組模式，以及家長面試等。如問有關STEAM的話，面試官會要求學生分享在小學做過哪些STEAM、比賽或原理等，視乎履歷。

Q2：學校如何訓練學生，為升中面試做好準備？

周：學校既集中將有關內容融入課堂，亦會額外騰出時間作訓練。就STEAM而言，學校強調建構學生對STEAM的認識，好讓他們有內容性可以表達，因此小一開始已接觸，高小會有專題研習，變相學生對於整個過程、與同學合作模式、需要考慮的元素等都能清晰地展示。

升中前會有特定老師協助學生預備可能會出現的題目，亦會就學生提交過的訊息，發問相關題目令其習慣，讓學生掌握技巧及內容。雖然會為升中作充足準備，但絕對不會死記硬背，以免增加學生的心理壓力，寧可投放心機於技巧教導，並按學生情況度身處理。

汪：升中訓練會分兩部分，第一是家長，讓他們知道升中流程，另透過講座，跟家長、學生了解報讀不同中學有何注意事項；另學校設有升中配對訓練，每位老師會帶領兩至三位學生進行為期10次的訓練，配合「升中多內有學生寫下的STEAM經驗、自我介紹等，同時教他們填報名表，訓練學生如何自己搵資料，從填寫中加深自我簡介的記憶。至於情境訓練，老師會透過師兄師姐的經驗，搜集現今中學面試常問的題目，了解趨勢。

Q3. 面試中最能讓學生「脫穎而出」的關鍵特質是甚麼？

周：首要必然是品格。誠實、友善、尊重別人，都是老師想看到的。比如學生會否主動說「謝謝」？會否耐心聆聽別人說話？這些小動作都能展現孩子的教養。要「脫穎而出」，技巧很重要，面試官一天面見多位學生，如何吸引面試官，學生需要一些「點子」；即使學生本身沒有特殊經驗，都可以加入故事性、經驗性的內容，加強特色，令面試官感到與別不同。另一個要點是不背書，以免表現生硬，盡力展現最真誠的自己已經足夠。事前可多看面試學校的網頁資料，了解其特色，從而做好相關準備。

汪：自我介紹可多說一點經歷，以及「反省」，當人人都說自己的強項，如果懂得訴說自己的弱項，並帶反省意味，提出改進建議，都可以讓面試官留下印象。最後，當面試官問「你有問題想問嗎？」，千萬不要答「沒有」，因為去得面試，一定對該校感興趣，有興趣自然想知更多，所以記得事前準備一至兩條問題。

Q4：家長如何在家訓練孩子？

周：首先於日常生活，不要事事協助孩子，家長宜多發問，激發孩子多思考。情境題的真義，其實是展現學生如何面對不同處境，所以最簡單是讓學生多「參與」日常，如開飯時，不妨讓孩子幫忙預備飯桌，好讓他們自行思考「今晚多少人吃飯、要拿多少雙筷子」等；學校不時提供專題研習，就是想學生思考如何做好這件事，而不是手把手聽指令去做，這樣才可因着變數，學會掌握變化。

