想孩子「信得過你」從愛裏學懂被理解 3個給家長與孩子重建信任小貼士︳兒童心理

信任，是親子關係裏看不見卻最關鍵的一條線。父母愛孩子是毋庸置疑的，但在成長路上，這份愛有時會「走樣」 —— 我們出於擔心而控制、出於心急而責備、出於忙碌而失約，慢慢在孩子心裏留下裂縫。當父母願意放慢腳步，用穩定而真誠的方式去愛，孩子便能在關係裏慢慢長出安全感。

從「信得過你」帶來的安全感

很多家長都很用心，卻常對自己要求過高，以為要做到「完美父母」。但提出心理社會發展理論的Erikson提醒我們，孩子在最早期真正需要的，是一種「基本信任」 — 相信身邊重要的大人會回應自己，而不是永遠不出錯的父母。

日常裏，一句「陣間陪你玩」卻沒有下文，或者一再推遲的約定，其實都在孩子心裏刻下一個小問號：「我仲可以信你嗎？」這些問號累積得多了，孩子對人、對世界，便容易傾向「多一點懷疑，少一點倚靠」。父母未必每次都做到承諾，但可以做到誠實；若情況真的改變，不妨清楚解釋，再重新約定時間。對孩子來說，「你有解釋，而且記得補償」，已經是很重要的安全感來源。

情緒背後月藏着孩子對愛的渴望

在工作中，常聽到小朋友說：「我最驚媽咪鬧我。」表面看是「怕被罵」，其實深層意思往往是：「我好想媽咪仍然鍾意我。」當父母在憤怒時用上「你令我好失望」、「你再唔聽話我就唔理你」等句子，孩子聽到的，未必是界線，反而是「我本身唔好」。羞恥是一種讓人覺得「自己不夠好」的情緒，會令我們更難打開心窗去信任別人。對孩子來說，如果每次犯錯換來的都是羞辱或否定，他們學會的不是負責任，而是隱瞞、討好或退縮。下次當你很生氣時，可以試試調整一句說話：「我而家真係幾唔開心，但我知道你都係學緊，慢慢會做得好啲。」這樣既沒有放棄界線，同時也向孩子保證「你仍然是值得被愛的」。

讓孩子知道 「我可以靠自己，也可以靠你」

依附理論創始人John Bowlby指出，孩子需要一個「安全基地」，可以放心走出去探索，亦可以在害怕或疲累時回來尋求安慰。當父母太害怕孩子受傷，而事事包辦、預先安排好一切時，孩子可能會表面乖巧，內在卻缺乏「我自己都可以」的信心。 在家長面前敢於自由探索，但遇到不安時又會回頭尋求擁抱的孩子，往往來自「回應穩定又敏感」的家庭。讓孩子自己嘗試收拾書包、為明天選衣服，你只在旁提醒，而非直接幫手。孩子逐漸敢於嘗試，背後的訊息其實是：「我相信你，亦會在你需要時陪你。」這樣，他既學會信任自己，也學會信任你。

給家長與孩子重建信任的3個小貼士

遵守小約定：由短時間、簡單活動開始，說到做到，讓孩子重新感受「你是可靠的」； 先說感受，再教導：用「我覺得……」開頭，減少「你點解又……」，孩子較容易聽得入耳； 由一件小事開始放手：例如每日一項由孩子決定的事情，讓他在你陪伴下練習負責任與自信。

臨牀心理學博士鄭穎珩Profile

．婚姻及家庭治療師

．亞洲家庭治療學院院士

．美國婚姻及家庭治療學會會員

臨牀心理學博士鄭穎珩

