小學生自製「降落傘」回收人造衛星 破解天空迷思 培養科學興趣3大貼士｜親子熱話

親子熱話｜在許多孩子的想像中，科學是高深的公式與遙不可及的實驗室。然而，在保良局蕭漢森小學，科學是一場親手將想法送上雲霄的冒險。該校早前成功進行全港首創的教學實驗 —— 小學生自製降落傘，回收人造衛星。對於有份參與的同學來說，這不僅是一堂科學課，更是一次關於好奇心、抗逆力與團隊合作的深刻成長。讓我們一同見證，當教育的邊界被打破，孩子們能飛得多高。

全港首創教學實驗 小學生自製降落傘回收人造衛星

「老師，是不是越靠近太陽就越熱？所以天空比地面更熱嗎？」這類充滿童真卻切中科學核心的疑問，正是保良局蕭漢森小學開創先河啟動是次計劃的起點。負責計劃的阮詠恩主任笑着分享：「我們不希望只給課本答案，而是想讓孩子自己找答案。」

於是，一場融合AI、無人機與工程設計的科學探究之旅就此展開。學生們不止學習衛星科技，更要親自為人造衛星設計並製作「降落傘」，再利用無人機攜至高空投放，親手回收這枚承載着數據的小衛星。

親手找答案遠比背答案深刻

「傳統教學是『告訴你事實』，我們想做的是讓孩子經歷『迷思→驗證→發現→領悟』的完整過程。」阮主任強調。過程中，學生需計算傘面面積與下降速度、理解空氣阻力的影響、用AI模擬，最後在真實試飛中驗證。透過解決「讓衛星安全回家」這個真實任務，整合跨學科知識。

當中老師的角色轉變為引導和支持者。「最大的挑戰是技術整合與資源調配。」阮主任坦言，從確保傘體能在高空順利展開，到協調試飛場地與專業支援，每一步都是新嘗試，但所有困難都在學生閃閃發光的眼神中顯得值得。令她最難忘的，是學生在首次試飛時，面臨降落傘未能打開的挫折。「他們很失望，但沒人說要放棄。」孩子們回頭利用AI工具分析數據、模擬調整設計，在第二次試飛時，看着降落傘成功在空中打開、衛星平穩落地，全組不禁激動歡呼。「他們學到的不止是科學，更是抗逆力與解決問題的真實成就感。」

從課後班到常規課程 讓科學種子於孩子心中萌芽

目前計劃以課後班形式試行，讓有興趣的學生先「玩」出成果。阮主任展望，未來將把這套課程優化，推廣至全校常規科學科課程之中，甚至利用學校的「無牆教室」理念，讓整級學生一起參與這場「衝上雲霄」的科學盛事。「我們希望證明，科學教育可以很好玩、很真實，能在孩子心中種下好奇與探究的種子。」

與大學攜手 引入專業科研設備

這次計劃的順利推進，離不開香港大學的專業支持。香港大學工程學院副院長霍偉棟博士表示，大學一直積極與外界合作推動STEM教育。「我們很樂意將大學的設備與知識帶進小學，雖然他們年紀小，但只要從淺入深，他們掌握得很快。」

霍博士觀察到，國家航天科技日益發展，甚至開始研製小型衛星。而在教育層面，他認為從小培育學生對STEM的興趣至關重要。因此，大學除了提供無人機設備與技術指導，更與學校共同設計適合小學生的教材，讓「人造衛星」、「空氣動力」這些看似遙遠的概念，轉化為孩子手中可觸摸、可試驗的課題。

興趣是最好的老師

「現在的學習不再是老師單向灌輸，而是引發學生的興趣，讓他們自己去探究。」霍博士強調，這次活動特意讓學生親自設計降落傘、搜集資料、試飛驗證，正是為了啟動他們「自發學習的精神」。即使小學生對基礎理論尚未熟習，但透過教材、實作與師長引導，他們依然能投入其中，甚至運用網絡與人工智能工具尋找解決方案。

霍博士亦發現，近年社會對STEM教育的重視已反映在大學收生上。「我們工程學院收生成績現在僅次於醫學院，許多尖子願意投身科學、創新與人工智能領域，這是一個很鼓舞的趨勢。」

跨界合作 從小培養科研人才

對於這類創新教學活動如何持續發展，霍博士認為關鍵在於「校本推動」與「生態共建」。「現在課程發展空間很大，若學校校長積極支持，老師願意嘗試，再結合大學等外界資源，整個STEM教育生態便能更暢旺。」他也透露，大學透過教育局的支援計劃，長期與中小學合作開發教材、共同備課，未來會繼續推動類似協作，為香港培育更多科研人才。

由零開始的學習體驗

在這次計劃中，四位高小學生組成了小組，並分享了從零開始的探索歷程。

高梓軒：

本來對人造衛星一無所知，只是因為對STEM有興趣就被老師選中參加。最好玩一定是試飛！雖然失敗了不下十幾次，難免有少少灰心，不過我們都沒有放棄。我負責壓住繩頭方便裁剪，其他同學負責量度、剪裁、貼合，大家不斷調整傘的大小和繩的長度。我們甚至問AI該用甚麼材質的繩，最後選了棉繩。最驚訝的是看到數據那刻 —— 原來真的越高越冷！我本來也以為靠近太陽會更熱。當降落傘從無人機上成功張開、衛星平安落地時，我們全部跳起來歡呼。

朱禮謙：

一直對STEM和衛星這類主題很有興趣，覺得可以動手做東西特別好玩。這次最好奇的環節是「放飛」 —— 看着衛星掛着我們做的降落傘從天上慢慢飄下來，真的很有成就感！一開始我也擔心會不會很難，怕衛星掉下來會摔壞，但動手做之後發現其實沒有想像中那麼複雜，過程中反而覺得挺有趣。我們還想到用喝完的紙包奶茶盒包住衛星來防撞，是大家在討論時忽然想到的點子。我們四個人合作時一直很融洽，即使失敗也從不互相責怪，只會一起討論怎樣改良。

羅維軒：

之前就已經參加過學校的衛星班，不過那時只是在電腦上操作。我一直很喜歡動手做實驗，所以這次一聽說可以親手做降落傘，我特別激動 —— 感覺甚麼都有可能試一試！最吸引我的是過程中的挑戰，比如剪錯繩子、長度不對，我們就一起用AI找方法解決。因為我們四人去年同班，已有一定程度的默契。這次能來到港大試飛，更是難得的體驗。看見衛星掛着我們的降落傘安全落地，那種開心很難形容。雖然老師之前解釋過「越高越冷」，但我還是半信半疑，回家還特地上網查資料。直到這次親自做實驗、拿到數據，才真正相信。

黃品睿：

一開始聽到製作降落傘這個任務時，我既驚訝又充滿期待，雖然反復測試確實挺累人，但我從沒灰心過，因為我相信只要多試幾次，一定可以成功。有趣的是，關於「越高越冷」這個現象，我其實早就在書裏讀過，所以沒有像其他同學那樣驚訝。但這次親手驗證，讓我對書裏的知識印象更深。對我來說，最大的收穫其實是團隊合作：一個人要拉直長繩很難，但有人幫忙按着，我來剪，就簡單多了；貼膠紙、調長度也是，分工合作讓一切都變得有可能。

培養孩子科學興趣的3大貼士

隨着小學課程改革，科學的佔比越來越重。雖然日常生活中家長未必能夠提供資源配套讓孩子完成回收衛星的任務，但阮主任表示家長仍可透過以下三個簡單方法來提升孩子對科學的興趣。

1. 善用坊間科學教材套件

市面上有許多價格相宜、設計安全的科學實驗套件，家長可按孩子年齡挑選。讓孩子動手製作火山模型、簡易電路等，從中學習原理。親手完成實驗帶來的成功感，能有效激發他們持續探索的興趣。

2. 參觀博物館 善用社區配套

多帶孩子參觀科學館、博物館及社區工作坊。互動展覽和活動能讓孩子在玩樂中學習，將科學與生活連結起來。例如透過天文展認識星空，或在環保工作坊中理解科學應用，這些體驗比書本更能啟發想像。

3. 在日常生活中陪伴發現科學

科學就在身邊。煮飯時討論水變蒸氣、種植物時觀察生長條件，甚至看交通燈時談談電力設計 —— 這些日常對話能讓孩子感到科學既有趣又貼近生活。

