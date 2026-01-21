從孩子行為看出家庭的真面目 解讀孩子情緒的3個小貼士︳兒童心理

孩子的行為其實是在「說話」。許多家長將孩子的扭計、退縮或情緒爆發視為「行為問題」，但這些行為往往是深層情感的訊號，是孩子用他們有限的認知能力和情緒表達方式，向家人展示其內心的不安與缺乏被連結的感覺。這些「小訊號」若被家長忽視或誤讀，可能導致問題惡化。

行為背後的情緒訊號

家庭中的每一位成員都是系統的一部分—— 當某個成員出現問題行為時，並不是孤立存在，而是在反映整個家庭系統的情緒失衡和壓力。孩子的焦慮、抑鬱甚至各種身體症狀，常常是家庭情感不穩定的「代言」。這是因為他們沒有的語言表達能力發展未算成熟，又或是情緒調節能力未能直接表達內心真正的矛盾和痛苦，只能透過行為來傳遞訊息。曾見個案小學三年級的晉晉，近月頻繁發脾氣，甚至在學校打同學；母親原本以為這是青春期的反叛，但在家庭治療時揭示，晉晉的行為與家庭現狀有密切相關。晉晉的父母關係緊張，父親長期忙於工作，母親則因情緒低落而常常哭泣。晉晉每次看到媽媽哭泣便變得暴躁，他的「攻擊性」行為實為潛意識中的情感呼喊，是希望媽媽能回應現實並給予更穩定的情感支持。

不同年齡的反應差異

孩子的行為反應會隨着不同年齡階段與個別性格差異而展現不同面貌。幼兒時期，孩子較多透過身體與行為表達情緒，例如抓狂、頻繁哭鬧或夜尿等生理反應。進入小學階段，情緒問題多開始內化，表現為焦慮、身體不適如肚痛，或在社交中退縮。青少年期則常見更明顯的反抗行為，如挑釁、逃學，以及情緒爆發等行為問題。這些行為不應簡單地被標籤為「壞行為」或「問題兒童」，它們往往是孩

子嘗試使用可見方式來處理內心無法言說的情緒困境的一種表達。美國家庭治療師Virginia Satir曾經指出，孩子的問題其實是家庭內未被處理的情緒的展現。父母若能從慣常的批判和苛責中退一步，轉而觀察孩子行為背後隱藏的訊息，會發現孩子常常在問：「你仲關心我嗎？」、「我還能感受到安全嗎？」這兩個基本的情感需求是孩子行為的核心動機。

情緒管理讓家庭自我療癒

從覺察到修復，是家庭自我療癒的關鍵起點。父母若能以好奇和理解的態度來面對孩子的行為，而非以懲罰或否定來反應，這是修復的第一步。當孩子被理解和接納，他們的防衛性行為自然會減弱，情緒更能穩定。許多時候，家庭治療並非在於改變孩子，而是協助父母找回與孩子重新連結、培養情感交流的方式。

家長應留意生活中的細微變化，如孩子突然變得沉默寡言、用詞變得負面，或出現不尋常的情緒波動，溫暖的回應能讓家庭氛圍逐步恢復連結與安全感。

解讀孩子情緒的3個小貼士：

當孩子情緒爆發時，先安撫再分析，避免即時說教； 將行為視為訊息，問「佢想話畀我聽啲咩？」而非「點解咁頑皮？」 ； 維持每天至少10分鐘的真誠對話，讓孩子覺得被看見。

臨牀心理學博士鄭穎珩Profile

．婚姻及家庭治療師

．亞洲家庭治療學院院士

．美國婚姻及家庭治療學會會員

臨牀心理學博士鄭穎珩

