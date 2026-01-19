早餐揀啱這4種食物提升專注力+記憶力+免疫力好過去補習 附10分鐘簡易食譜+「醒神早餐」公式︳親子健康

一眨眼已開學！早上又忙又趕，不少家長乾脆省略早餐或讓孩子隨便「填飽肚子」就上學。但這樣真的好嗎？研究顯示，每日吃營養均衡早餐的學生，在學業表現上明顯較佳，平均在TSA測驗中高出30至50分；反之，空腹上學或只吃高升糖、精製食物（如白麵包、即食麵、餅乾、燒賣等），則與較差的專注力和記憶力有關。早餐的重點，從來不止是「吃了沒有」，而是「吃了甚麼」。一份合格的早餐，能穩定情緒、提高專注力，甚至促進發育。若你仍為早餐搭配而煩惱，不妨參考以下的「以形補形」營養概念，令健康飲食變得簡單又有趣！

親子健康︳識揀早餐有助提升專注力、記憶力與免疫力！就由營養師教你揀！（圖片來源：Freepik）

有助腦部發展4種食物 早餐必吃

早餐對於孩子是非常重要的一餐，能令人精神煥發之餘，也有助提升專注力、記憶力、免疫力。要提升這「三力」不止要吃一些有助腦部發展的食物，原來不同身體器官對於穩定情緒、提高專注力都具有一定作用。

親子健康︳補習不如吃早餐？食啱早餐提升專注力+記憶力+免疫力！（圖片來源：KKday）

早餐必吃食物1：番薯與胰臟：穩定血糖、增強專注力

上堂「恰眼瞓」怎麼辦？關鍵是為大腦供應充足且穩定的葡萄糖。經過一整晚空腹，體內的糖分所剩無幾，早餐正是補充能量的好時機。番薯屬高纖、低升糖食物，可延緩血糖上升，為腦部持久地提供能量，維持記憶力和反應速度。不過，番薯在腸道中會發酵產氣，建議適量進食，以免引致腹脹或消化不良！相對地，高升糖食物（如白麵包、白饅頭、粟米片、餅乾等），雖能快速提升血糖，但亦令血糖短時間內時高時低，使孩子更易疲倦、心浮氣躁，影響上課表現。除了番薯外，全麥麵包、原片燕麥、通粉、米線、粟米等，也是不錯的早餐主食。

早餐必吃食物1：番薯與胰臟：穩定血糖、增強專注力（圖片來源：PhotoAC）

早餐必吃食物2：香蕉與微笑：提升快樂荷爾蒙，減壓穩情緒

開學初期，不少孩子面對新環境、新挑戰，難免出現緊張或情緒波動。香蕉富含色胺酸和維他命B6，有助提升「快樂荷爾蒙」血清素水平，穩定情緒，減少焦慮感。其他含色胺酸的食物，如雞蛋、雞肉、乳酪、芝士、豆腐、牛奶、開心果等，亦有助提升飽腹感，減少因飢餓而分心。

早餐必吃食物2：香蕉與微笑：提升快樂荷爾蒙，減壓穩情緒（圖片來源：PhotoAC）

早餐必吃食物3：柑橘類水果與支氣管：提升免疫力，守護健康

孩子在校園接觸的人群較多，難免病毒傳播。要提升免疫力，建議在早餐配搭柑橘類水果，如橙、柑等，當中的維他命C是製造抗體的主要元素。其他富含維他命C的蔬果包括：金奇異果、木瓜、士多啤梨、燈籠椒、菠菜等。雖然市面上有售高濃度維他命C碳酸飲品，但其維他命C含量是每日建議攝取量的10倍以上，長期攝取過量水溶性維他命會加重腎臟負擔， 加上有氣飲品會加快鈣質流失，影響骨骼發育！

早餐必吃食物3：柑橘類水果與支氣管：提升免疫力，守護健康（圖片來源：Freepik）

早餐必吃食物4： 合桃與大腦：促進腦部發展、情緒穩定

要補腦，當然少不了外形與大腦相似的合桃。它富含奧米加-3（ALA）、卵磷脂和維他命E，保護腦細胞免受氧化損傷，令頭腦更靈活，有助腦神經發展。建議每日攝取30克堅果，相等於7粒合桃，以免攝取過量脂肪（每兩粒合桃已約有一茶匙油）。

早餐必吃食物4： 合桃與大腦：促進腦部發展、情緒穩定（圖片來源：Freepik）

值得留意的是，五歲以下幼兒應避免進食原粒堅果，以防哽塞風險。除了植物來源，動物性奧米加-3（DHA和EPA）對腦部發展亦非常重要。家長可以自製吞拿魚三文治（使用水浸吞拿魚和少量低脂蛋黃醬），配搭車厘茄作纖維補充。相比麵包店的吞拿魚包（每個已約含兩至三茶匙油），自家版本更健康、安心。

家長可以自製吞拿魚三文治（使用水浸吞拿魚和少量低脂蛋黃醬），配搭車厘茄作纖維補充。（圖片來源：PhotoAC）

「醒神早餐」萬能公式：均衡5大類 營養全方位

（圖片來源：KKday）

營養類別 食物 碳水化合物 • 通粉

• 米粉

• 低鹽烏冬

• 番薯

• 粟米

• 原片燕麥

• 早餐穀物

• 全麥方包 蛋白質 • 蛋

• 瘦肉

• 水浸罐頭魚

• 急凍蝦

• 豆腐

• 低脂芝士

• 原味乳酪 蔬果 • 灼菜

• 沙律菜

• 燈籠椒

• 車厘茄

• 新鮮水果 油脂 • 堅果

• 牛油果

• 低脂蛋黃醬

• 無添加花生醬 飲品 • 清水

• 牛奶

• 高鈣豆漿

早餐快煮系列：滋味蔬菜芝士焗包

茅屋芝士是一種優質蛋白質來源，每100克含有12.4克蛋白質、4.3克脂肪（換算：2份蛋白質 + 1份油脂）；同時亦含有豐富鈣質，有助支持兒童骨骼成長。不過，一般芝士的鈉含量相對較高，建議適量食用。

早餐快煮系列：滋味蔬菜芝士焗包（圖片來源：Audrey Tam）

點擊圖片瀏覽快煮早餐食譜：

Audrey Tam

香港認可註冊營養師，畢業於香港大學，主修食品及營養科學，其後於澳洲悉尼大學取得營養科 學碩士學位。現時為澳洲營養師協會會員及香港營養師協會會員，曾為醫院、公私營機構、展覽、中小學等擔任營養講座導師，亦曾於多間香港老人院舍及日間中心擔任顧問營養師，現為香港一間大型非牟利機構擔任顧問營養師。以「Eat More Not Less」的理念，推廣健康均衡飲食。

相關文章︳燕麥越吃越多病？燕麥升糖指數高？ 營養師拆解燕麥4大迷思︳親子健康

相關文章︳膳食纖維攝取4種增加方法 唐生菜原來係低纖？10種高纖+低纖蔬菜清單︳親子健康

相關文章︳預製菜等於「垃圾食物」不健康？營養師拆解預製菜4大添加劑+5個健康貼士︳親子健康

相關文章︳芝士＝高鈣？有「零脂肪」芝士？ 片裝芝士鈣含量竟可相差16倍︳親子健康

相關文章︳話題GABA添加品係失眠人救星？營養師拆解人氣GABA朱古力/軟糖助眠減多夢成效︳親子健康