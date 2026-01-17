通德學校「爸爸也Camping」親子時光重燃父親溫柔 教孩子學習「愛要開口」︳顏鎧銘校長隨筆

在忙碌的都市生活中，許多爸爸每天早出晚歸，為家庭奔波勞碌，卻常常忘了停下來，好好擁抱身邊的孩子。愛，本來就藏在心底，但有時「口難開」，一句簡單的「我愛你」或一個緊緊的擁抱，卻成了奢侈。每年學校都會舉辦「爸爸也camping」，爸爸會與孩子在學校度過兩日一夜的露營。今年以「擁抱每分鐘」為主題，正是提醒我們：時間飛逝，親子時光最需珍惜。

（圖片來源：通德學校）

脫離日常的親子時光

兩日一夜的露營，讓爸爸和孩子脫離日常瑣事，一起紮營、做早餐、看卡通片、送小禮物、在空間細小的帳幕內分享心事⋯⋯這份難得的經歷，不僅讓孩子學會表達愛，也讓爸爸重新找回那份被生活磨平的温柔。記得活動當天，孩子們興奮地拉着爸爸的手，一起搭帳篷。平時在家，爸爸或許是嚴肅的「一家之主」，但在禮堂內，他彎着腰，與孩子一同汗水混着笑容，那一刻，孩子眼中閃耀的崇拜與依賴，讓人動容。

（圖片來源：通德學校）

孩子的心意月曆

最觸動人心的時刻，莫過於孩子們親手製作月曆。那一本本簡單卻充滿心意的月曆，不僅畫上了家庭的温馨畫面，還寫下孩子對爸爸的悄悄話 —— 在某些特別的日子，有着「想爸爸和我一起做的事」。這些童言童語，純真而直接。孩子渴望與爸爸一起完成的事，看似平凡，卻道出了孩子最純粹的渴望 —— 不是昂貴的玩具，而是爸爸的陪伴與關注。原來，孩子心裏的愛，從來不是沉默的，只是我們大人太忙，忘了細心聆聽這些心願。

（圖片來源：通德學校）

爸爸的承諾與温柔重燃

這些月曆，讓「愛在心裏口難開」的爸爸們，終於聽見孩子的聲音。許多爸爸在帳幕旁翻開月曆時，輕聲承諾：「好，爸爸會努力做到。」那一刻，不僅孩子學會把愛說出口，爸爸也重新點燃了內心的温柔。生活磨平了稜角，但這些小小願望，像保鮮劑一樣，讓父愛歷久常新。

（圖片來源：通德學校）

這次「爸爸也Camping」不僅是露營，更是心靈的洗禮。它讓我們反思：生活再忙，也要擁抱每分鐘。對孩子來說，學會把愛說出口，是成長的禮物；對爸爸而言，重新保鮮那份父愛，讓它歷久常新，才是最大的收穫。希望每個家庭，都能從這樣的活動中，找回那份簡單卻深刻的親情。因為愛，從來不該只藏在心裏，而是要大聲說出來，讓它在每一個擁抱中，永遠溫暖。

（圖片來源：通德學校）

通德學校顏鎧銘校長（圖片來源：受訪者提供）

通德學校顏鎧銘校長

學生稱呼為顏色筆校長，深信教育可讓孩子變好，孩子可讓世界變好，每個孩子都值得被看見。積極推動「森林課程」及「校園關愛文化」，願每個孩子在成長旅途上綻放異彩。

