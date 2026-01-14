片皮鴨點心放題低至$88 2小時任食鮮蝦餃/蟹籽燒賣皇 富臨皇宮加送和味鮑魚/瑤柱灌湯餃︳親子優惠

跟長輩們同聚享受午餐，最好選傳統酒樓歎一盅兩件，水滾茶靚，也有款式多多的點心，無論大、小朋友都總選到愛吃的點心，邊歎茶邊談心，共聚天倫。今日（14日）就有點心放題優惠，富臨皇宮2小時片皮鴨點心放題只需$88位，小朋友更只需$69，就可任食兩小時皇室鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇，快閃優惠更加送四式定食，可一嘗和味鮑魚與瑤柱灌湯餃！即睇點心放題優惠詳情與購買連結。

親子優惠︳富臨皇宮片皮鴨點心放題低至$88

這次富臨皇宮的點心放題優惠低至$88即可歎足兩小時，除了有片皮鴨任食，更有多款傳統點心任選，如蟹籽燒賣皇、醬皇蒸豬手、蠔皇鮮竹卷、醬皇蒸鳳爪、鮮蝦菜苗餃、三色蟹粉小籠包等，也有甜點可選，如香麻流沙包、古棉馬拉糕、養顏紅棗糕，也有瑤柱蛋白炒飯、揚州蝦仁炒飯、雜菌炆伊麵等適合孩子，今次優惠更特別加送四式定食（每位一），內有和味鮑魚、流心蛋、沙律菜、瑤柱灌湯餃，精緻又滋味。

親子優惠︳富臨皇宮片皮鴨點心放題低至$88（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽點心放題優惠詳情：

【獨家快閃・HK$88/位（兩位起）】2小時片皮鴨點心放題｜敬送四式定食 (每位一份)｜午市堂食

用餐時間：11:30-15:00

用餐地點：柴灣分店 / 九龍灣分店 / 屯門分店

優惠：成人HK$88/位（兩位起），小童HK$69/位 （原價成人HK$228/位）

（現場另收每位茶芥及HK$13.8服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃・43折】2小時片皮鴨點心放題｜敬送四式定食 (每位一份)｜午市堂食

用餐時間：11:30-15:00

用餐地點：柴灣分店 / 九龍灣分店 / 屯門分店

優惠：成人HK$99/位（兩位起），小童HK$69/位 （原價成人HK$228/位）

（現場另收每位茶芥及HK$13.8服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 2026年1月14日15:00至1月20日23:59

用餐日期：2026年1月15日至2026年3月31日

．柴灣分店地址：香港柴灣康民街118號康翠台商業中心6樓

．九龍灣分店地址：九龍九龍灣常悅道9號企業廣場1期1樓

．屯門分店地址：新界屯門海榮路22號中央廣場地下及1樓

