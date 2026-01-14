Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

片皮鴨點心放題低至$88 2小時任食鮮蝦餃/蟹籽燒賣皇 富臨皇宮加送和味鮑魚/瑤柱灌湯餃︳親子優惠

親子
更新時間：10:46 2026-01-14 HKT
發佈時間：10:46 2026-01-14 HKT

跟長輩們同聚享受午餐，最好選傳統酒樓歎一盅兩件，水滾茶靚，也有款式多多的點心，無論大、小朋友都總選到愛吃的點心，邊歎茶邊談心，共聚天倫。今日（14日）就有點心放題優惠，富臨皇宮2小時片皮鴨點心放題只需$88位，小朋友更只需$69，就可任食兩小時皇室鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇，快閃優惠更加送四式定食，可一嘗和味鮑魚與瑤柱灌湯餃！即睇點心放題優惠詳情與購買連結。

親子優惠︳富臨皇宮片皮鴨點心放題低至$88

這次富臨皇宮的點心放題優惠低至$88即可歎足兩小時，除了有片皮鴨任食，更有多款傳統點心任選，如蟹籽燒賣皇、醬皇蒸豬手、蠔皇鮮竹卷、醬皇蒸鳳爪、鮮蝦菜苗餃、三色蟹粉小籠包等，也有甜點可選，如香麻流沙包、古棉馬拉糕、養顏紅棗糕，也有瑤柱蛋白炒飯、揚州蝦仁炒飯、雜菌炆伊麵等適合孩子，今次優惠更特別加送四式定食（每位一），內有和味鮑魚、流心蛋、沙律菜、瑤柱灌湯餃，精緻又滋味。

親子優惠︳富臨皇宮片皮鴨點心放題低至$88（圖片來源：KKday）
親子優惠︳富臨皇宮片皮鴨點心放題低至$88（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽點心放題優惠詳情：

【獨家快閃・HK$88/位（兩位起）】2小時片皮鴨點心放題｜敬送四式定食 (每位一份)｜午市堂食
用餐時間：11:30-15:00
用餐地點：柴灣分店 / 九龍灣分店 / 屯門分店 
優惠：成人HK$88/位（兩位起），小童HK$69/位 （原價成人HK$228/位） 
（現場另收每位茶芥及HK$13.8服務費） 
購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃・43折】2小時片皮鴨點心放題｜敬送四式定食 (每位一份)｜午市堂食
用餐時間：11:30-15:00
用餐地點：柴灣分店 / 九龍灣分店 / 屯門分店 
優惠：成人HK$99/位（兩位起），小童HK$69/位 （原價成人HK$228/位） 
（現場另收每位茶芥及HK$13.8服務費） 
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情： 
優惠期（預訂期）： 2026年1月14日15:00至1月20日23:59 
用餐日期：2026年1月15日至2026年3月31日 
．柴灣分店地址：香港柴灣康民街118號康翠台商業中心6樓 
．九龍灣分店地址：九龍九龍灣常悅道9號企業廣場1期1樓 
．屯門分店地址：新界屯門海榮路22號中央廣場地下及1樓 

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章︳港威酒店自助餐買一送一低至$206歎雪蟹腿 自助晚餐3.5小時任食龍蝦/阿拉斯加皇帝蟹腿︳親子優惠

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
影視圈
16小時前
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
16小時前
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
突發
15小時前
楊明綸通知受薪董事小組，他因個人原因未能履行1月14日星期三跑馬地賽事的策騎聘約。因此，小組已批准三駒易配。
楊明綸三駒易配
馬圈快訊
20小時前
星島申訴王｜食店慳人手引入AI炒菜機 1小時出200道餸 中廚實試炒牛河：味道合格但冇咗靈魂
04:42
星島申訴王｜AI炒菜神器取代大廚 觀塘食店慳人手引入AI炒菜機 1小時炒出200道餸
時事熱話
3小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
影視圈
12小時前
麥明詩哥哥加盟頂級私家醫院 超強履歷大公開 坐維港海景Office身價急升
麥明詩哥哥加盟頂級私家醫院 超強履歷大公開 坐維港海景Office身價急升
影視圈
17小時前
前《愛回家》女星真空大Deep V挑戰性感極限 赴美「求職」一年多屢遇挫折 早前抑鬱復發
前《愛回家》女星真空大Deep V挑戰性感極限 赴美「求職」一年多屢遇挫折 早前抑鬱復發
影視圈
12小時前