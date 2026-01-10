聽到孩子說話便想說教 家長別再說：「為你好」 轉換這種方式教導增感情︳兒童遊戲治療

有沒有試過，小朋友放學回家跟你說：「媽媽，今天我跟同學A……」，母親先回應：「原來係咁，發生唔開心的事一定很難過。」孩子聽到後心情稍微好轉，但母親隨即補上一句：「但你覺得自己有無錯吖？」孩子立刻垂頭喪氣，悶悶不樂。這位媽媽看似理解孩子，能說出孩子的難過，但作為父母仍忍不住要說教，甚至把自己的立場灌輸給孩子。

放下「為你好」及「早跟你說了」

「其實我不想這樣說，我這樣是為你好的。」這句話，父母是否也曾說過？「為你好」往往是一句殺傷力極高的武器，因為它通常伴隨否定或責備，是孩子的警號。這句話一出，孩子便會提高戒心，無法完整吸收父母想表達的意思。孩子越大越不願與父母溝通，原因正是父母與子女之間從未真正交流過。當孩子做錯事，父母是否曾確認過孩子為何這樣做？他們的內心到底在想甚麼？

（圖片來源：PhotoAC）

「看看，我早就跟你說過吧！」這句預判詞，相信很多家長都說過。但它背後隱藏着一個訊息 —— 這句話容易讓孩子感到落井下石。因為每次失敗，孩子最希望得到的是父母的支持，而不是再次被提醒錯誤。因此，父母的用詞和態度非常重要。

（圖片來源：PhotoAC）

那麼，究竟要如何與孩子談話？ 首先，要從身體動作開始。當孩子主動找你時，如果情況許可，先放下手上的工作，這是最重要的一步，讓孩子感到被尊重，願意與你交談。其次，彎下腰與孩子平視，讓他感受到你真正在聆聽。接着，要控制自己的言詞，不要急於插話，而是耐心傾聽。在聆聽過程中，家長可以透過點頭或復述孩子的話來回應，這能提升孩子的表達意願。同時，觀察孩子的表情和動作也很重要，因為這些細節往往透露出他們的情緒。

（圖片來源：PhotoAC）

轉換提問方式

很多家長面對孩子時會感到不安，擔心孩子若不提醒便甚麼都不做，於是常常問：「你功課做好了嗎？」然而，父母也不能完全不管，所以提問要有技巧。第一句不要直接切入功課，可以先閒聊，例如：「聖誕節快到了，有沒有同學你想送禮物？我們送甚麼好？」透過輕鬆的話題建立交流，再慢慢回到正題。但「做好功課未」這句話最好避免，取而代之的是從孩子的感受出發，例如：「你在功課上有沒有遇到難題想我幫忙？」這樣體諒而堅定的態度，孩子會更容易接受。

（圖片來源：PhotoAC）

隨着年齡增長，孩子對父母的感受也會改變。從學行的小寶寶，到青春期滿臉憤怒的少年，他們逐步成長，如果在幼兒階段沒有建立良好的家庭關係，長大後要改變就更困難。父母除了教導孩子，也需要不斷學習。畢竟，沒有人天生懂得如何當父母，我們都是從上一代的經驗中慢慢揣摩，才成為新的家長。

（圖片來源：PhotoAC）

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

