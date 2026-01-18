理解孩子的「執着」與「本性」佐野洋子兩本繪本說出人生的真相︳好書推介

好書推介︳有時候與小朋友相處，你會發現他們有一種莫名的「硬頸」。鞋子左右掉轉了，卻堅持說這樣跑得比較快；餅乾掉在地上碎了，卻哭着不肯吃另一塊完整的，只想要原來那一塊。我們大人看在眼裏，覺得好笑，又覺得不可理喻。但回頭想想，我們自己何嘗不是抱着某些奇怪的原則過日子？

這次介紹日本繪本作家佐野洋子兩部作品。如果你讀過《活了一百萬次的貓》，你一定會記得那種直刺心臟的痛感與愛。佐野洋子的筆觸從來不止是給孩子看的，她更像是一位歷經滄桑的老朋友，對你說出人生的真相。她厭惡虛偽的說教，甚至以帶點粗獷的筆觸，去描繪人性的弱點與光輝。

兒童繪本推介1：《老伯伯的雨傘》

第一本書是《老伯伯的雨傘》。這本書的主角，是一位穿着整齊的紳士老伯伯。他擁有一把全世界最完美的黑色雨傘，老伯伯很愛這把傘，愛到他完全不捨得用。

（圖片來源：受訪者提供）

別做那個捨不得開傘的人

小雨時，他不打開，怕傘濕；下大雨，他躲在別人的傘下，怕傘壞；甚至為了保護這把傘，他寧願不出門。這不是本末倒置嗎？但看着，你會發現這個老伯伯好像就是我們自己。我們是不是也常常因為太愛惜某樣東西（或是孩子），而過度保護，反而讓其失去了原有的功用或能力？

（圖片來源：受訪者提供）

佐野洋子用大量的藍黑色調，營造出下雨天的鬱悶與老伯伯的拘謹。直到有一天，在公園裏，孩子的歌聲打破了這個僵局，感染了老伯伯，他終於打開了雨傘。

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《我是貓耶》開甚麼玩笑

第二本是《我是貓耶》，這是一本帶點驚悚和荒謬的繪本。主角是一隻貓，牠最愛吃鯖魚。有一天，牠正想着晚餐要吃鯖魚，結果，天空竟然飛來了一群鯖魚！不是一條，是成千上萬條鯖魚，從森林深處「游」過來，對着貓大喊：「你吃了鯖魚喔！你吃了鯖魚喔！」

（圖片來源：受訪者提供）

這簡直是噩夢成真。貓被嚇得狂奔，但在被魚群包圍的絕望時刻，這隻貓沒有求饒，牠只是不斷地說着：「我是貓耶！」在那個荒謬的世界裏，當恐懼排山倒海而來，支撐牠沒有崩潰的，就是這份對本性的堅持。我是貓，貓就是吃魚的，這是天經地義的事。

（圖片來源：受訪者提供）

這就是佐野洋子的人生哲學：無論世界多麼瘋狂，無論遭遇多麼荒謬的打擊，不要忘記你是誰。

在收與放之間

對於外在的物質，我們要學會看輕，不要被執念綁架，要享受當下。

對於內在的自我，我們要學會堅持，就算心裏害怕，也要大聲說出「我是誰」。

生活大概就是在這兩者之間擺盪。像老伯伯一樣，在雨天瀟灑地打開雨傘；也像貓一樣，在逆境中驕傲地豎起尾巴。這就是佐野洋子留給我們的，最真實的生存智慧。

（圖片來源：受訪者提供）

文、圖：繪本童樂Kadey Jadey

兒童繪本書店

讓繪本成為親子最美好的回憶

www.kadeyjadeybook.com

