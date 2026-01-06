孩子出現「代償性行為」或因這原因 父母爭執易增孩子壓力 夫婦和諧相處3個貼士︳兒童心理

在家庭治療中，經常會見到一些看似「有情緒問題」的孩子，但仔細了解後，發現孩子的行為其實是對家庭氣氛的回應。家庭，不止是孩子成長的地方，更是他們理解世界、人際信任與自我價值的第一個「人際系統」。父母之間的互動方式、溝通風格，甚至沉默與迴避，都在不知不覺間成為孩子的心理藍本。

家庭互動的「隱形劇本」

美國精神科醫生及家庭治療學家Murray Bowen創立的家庭系統理論（Bowen Family Systems Theory）提到，家庭成員的情緒是相互連動的，任何一方的改變，都會牽動整個系統的平衡。對孩子而言，父母的互動模式就是潛藏的「劇本」。曾有個個案，10歲的Josa最近出現焦慮與夜尿問題，父母以為是學業壓力，但在家庭治療中發現，家中氣氛長期緊張：父親常冷淡沉默，母親常感不滿卻壓抑情緒，兩人之間的冷戰成為家中常態。浩然雖「無聽到爭吵」，卻敏銳地感受到父母的疏離與不安。他開始以身體症狀表達情緒，正是系統失衡下的自然反應。

孩子不僅是觀察者，也是情感的「代言人」。父母未處理的情緒，往往在孩子身上出現代償性的行為 —— 例如扭計、焦慮、退縮、攻擊或過度乖巧。行為背後，是孩子在「幫家庭維持穩定」的無意識努力。

父母愛與界限的模糊線

過度糾纏或過度疏離的家庭關係，均會影響孩子的自我發展與情緒調節能力。特別在港式家庭中，父母常把孩子放在家庭決策的核心位置 —— 從晚餐的菜式到旅行的地點，都由孩子主導。表面尊重孩子，其實是界限模糊的表現。舉例父母爭執後，有時會問孩子「認同爸爸還是媽媽？」，這種「三角關係」（triangulation）讓孩子被迫扮演調解者，心理壓力極大。長遠而言，孩子會難以建立清晰角色邊界，日後容易在人際關係中扮演「取悅者」，而非真實自我。建立健康的家庭界限不代表冷漠，而是讓孩子知道「愛」與「權責」可以並存。父母有權作決定，有責任承擔結果；孩子則可在安全空間中表達意見與情緒，孩子從和諧生活中成長。

孩子是情緒感應器

孩子從父母關係中學會「愛是安全的還是危險的。」如果父母之間充滿批評或貶抑，例如媽媽否定爸爸的決策、爸爸表現被動或退縮，孩子會內化這種信念：親密關係是權力鬥爭，而非合作。長遠下來，這些孩子可能出現兩種極端模式：一種是過度黏人、需要他人認可；另一種則是退縮、不敢靠近。兩者的共同點，是缺乏安全感與內在穩定。父母的互動，無論冷戰或愛意流露，孩子都「感受得到」。不是要做到家庭零衝突，而是要學會在衝突後如何「修補」。當父母爭執後能誠懇溝通、示範道歉，孩子就會明白：「衝突並不可怕，修補才是安全感的來源」。

夫婦相處的3個實用和諧小貼士：

與伴侶相處時多用「我感覺」而非「你總是」，減少攻擊式語言； 學習在衝突後向孩子展示「修補」，例如道歉或擁抱，讓他學懂安全依附； 不讓孩子介入父母矛盾，維持清晰家庭界限，讓他做回「孩子」。

臨牀心理學博士鄭穎珩Profile

．婚姻及家庭治療師

．亞洲家庭治療學院院士

．美國婚姻及家庭治療學會會員

