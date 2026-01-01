最有效的教育方法是「身教」 愛籃球的校長把籃球之最帶進校園︳梁永樂專欄

今日先不講小朋友，講一講「男人的浪漫」 ── 有多少爸爸年輕時迷過《男兒當入樽》，被櫻木花道那股莽撞卻真誠的熱血吸引？湘北隊最終雖未能稱王，但櫻木那句「我最光榮的時刻，就是現在啊！」卻感動千萬人，就算我沒有籃球員的身高，那份搏盡無悔的精神，在日後人生不同階段都用得着。

勾起我這段青春回憶的，是最近認識的一位新校長 ── 今年9月上任天水圍陳呂重德紀念中學的黃建豪校長，我形容他「入水能游、出水能投」，因為他年輕時曾經是游泳和籃球隊成員，加入教育界多年，至今還活躍於不同業餘聯隊。喜愛「動起來」的黃校長也是《男兒當入樽》粉絲，逆境時會用「籃球體能訓練都捱得過，XX我一定搞得掂」來勉勵自己，可見籃球對他人生影響之深。

黃建豪校長（圖片來源：圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學校網）

這所中學我已經認識多年，知道學校一直透過境外學習和發展多元化活動，並取得不俗成績，也反映學生頗具運動天賦。黃校長還是學校的副校長時，與團隊努力提升學校，並成為學術成績「高增值學校」。他又留意到籃球活動在學校有固定捧場客，放學後總有學生自發留校練習到傍晚六、七時，於是決定改善設施，加建室內籃球設備，把學生的興趣發展成更有系統的課外活動。

（圖片來源：圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學校網）

愛籃球 就把籃球之最帶進校園

能成為運動員總帶着熱血，黃校長另一個「男人的浪漫」，就是喜歡跟人談夢想。例如，籃球隊今年的目標是「圓一個夢」：不是要打造戰無不勝的明星隊伍，而是希望學生透過籃球踏出舒適圈，並衝出天水圍與強隊較勁，從中學習堅持、團隊合作，還有失敗了重新出發的精神。黃校長這個夢想感動了星級教練，成功邀得退役甲一籃球員、現時香港甲一冠軍籃球隊「滿貫」的總教練梁民熊，擔任校隊總教練。同時，學校亦邀請到前港隊、南華隊三分神射手劉子健擔任教練。黃校長說：「梁教練、劉教練兩位皆是新界西基層出身，我和他們分享，希望自己的學生有朝一日也可以衝出天水圍，和市區球隊較量！」校隊不久前在不同地區比賽取得佳績，算是不錯的開始。另外，今年學校更迎來一位前歐州籃球國家隊成員擔任外籍英語教師。黃校長認為，從興趣入手，是學好英文的好方法。

（圖片來源：圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學校網）

黃校長曾擔心「自己與老師鍾意打籃球就叫學生打籃球」，會否太個人主義。個人覺得，最有效的教育方法，莫過於由大人身教影響下一代，否則世界上不會有那麼多的「星二代」和「杏林世家」。我反而期待，日後學校的籃球場內，多見到這位「動起來」校長的身影，親自落場跟學生練習體能和切磋球技，這才是最貼地的教育。

（圖片來源：圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學校網）

梁永樂 — 資深傳媒人、教育公關

擔任教育公關超過十年，同時為香港電台家長節目 《我們不是怪獸》及商業電台教育節目 《334校網》 主持人，致力將學校特色、優點，透過媒體及各種途徑宣揚，讓公眾特別是家長了解學校的理念更多。

