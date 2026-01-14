2026教育趨勢│父母要「轉型」成孩子教養教練 4大方向在家推動正向教育

2026教育趨勢│情緒恍如溫度計有高有低，近年社會對學童的情緒關顧日見重視，學校也加大力度發展正向教育，強調培養個人的性格強項、抗逆力和幸福感，每個人也活出豐盛，這些情緒管理硬件如何應用在自己身上？

2026教育趨勢│家長要「轉型」做孩子的教養教練（圖片來源：PhotoAC）

在家推正向教育 維繫良好親子關係

或許家長今天回家後，先放下手機，親問孩子在學校幹過甚麼？午餐有多難吃？同學又有沒有擅自拿取你的文具呢？瑣瑣碎碎，卻是孩子最想聽到的關心與了解。如果是大齡孩子，家長不妨跟他們講講工作上的快樂與苦惱，讓他們對父母的工作也有所認識，能夠讓孩子從小跟自己有所溝通，以坦誠的態度交談、耐心聆聽，不作批判、彼此信任，在這種平等平和的氛圍下，自然能成就無所不談的親子關係。

（圖片來源：PhotoAC）

不止追求穩健關係 4大方向助孩子成長

親子關係除了追求正向穩健，活在AI世代，當按鍵便能得到大部分答案，父母要重新審視自己的角色，不能再做高高在上的知識傳授型父母，應轉型為引導孩子分辨真偽、深入思考的教養教練。

1. AI素養教練

訓練孩子利用AI作高階思維練習，一起討論如何精準向AI下達指令，以及找出問題核心。家長亦可協助孩子使用AI制定個人化學習計畫，如整理筆記、製作溫習時間表等，最重要是以坦然心態和孩子討論AI的限制、私隱風險、版權應用，還要明確制定使用準則，培養孩子的責任感與倫理判斷，成為負責任地使用科技來學習的數位公民。

（圖片來源：PhotoAC）

2.培養抗逆力與韌性

新時代充滿各種挑戰，培養孩子的抗逆力與韌性，能令其在複雜環境中自我立足。家長可陪伴孩子經歷各種小挫折如比賽落敗、成績失利甚或抽不到盲盒，跟其正面回應挫折及分析如何面對，就如孩子忘記帶功課，家長不必用盡方法送到學校，讓孩子經歷必然要接受的「懲罰」，避免過度補救，更能從中汲取經驗。

（圖片來源：PhotoAC）

3.改變批判教養

亞洲家長習慣「批判」孩子，全因自身也在批判教育中長大，恐妨「讚壞」，其實適度稱讚不會「壞」，事事「指正錯誤」只會打擊孩子自信，令其感到不備重視。良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒，與其說「都話你咁樣溫習唔掂」，不如說「今次呢部分有進步喎，下次我哋一齊克服難點」，一樣能教養出好孩子。

（圖片來源：PhotoAC）

4.適應力教練

科技一日千里，既要培養孩子的「數碼頭腦」，更要擁有主動學習的精神與能力，父母同時要展示能夠敞開心房接納新事物、不畏困難學習新科技的能力，成為孩子的榜樣。

（圖片來源：PhotoAC）

後記：請父母無論如何為孩子加油！

一直寫一直寫，我們放眼未來，心底裏、說到底，只願孩子平安快樂長大。年末之際，想介紹韓國作家孔枝泳的散文集：《無論你選擇什麼樣的人生，我都為你加油 —— 24件媽媽希望你早知道的人生事》。成書時，孔枝泳以單親身份養育三名子女，書中以大女兒為對象，以家書分享人生課題，少不得自己的三段婚姻，誠心因着自己為女兒帶來兩位同母異父的弟弟所帶來的困擾而致歉，也因着重組這四口之家為女兒帶來的難以適應而打氣，作者放下其他身份，以母親角度將自己過去的失敗與脆弱剖白給女兒，讓其以另一個角度思考未來，以及向女兒傳達如書名般神聖的支持和信任，亦以溫柔筆觸「身教」現代父母如何跟子女相處，如何成為他們人生堅定不移的最強後盾 —— 這才是孩子的未來吧！當然，氣還是要勞的，特別是收到成績單時，就讓為人父母的，一起笑到2026年吧！

《無論你選擇什麼樣的人生，我都為你加油 —— 24件媽媽希望你早知道的人生事》（圖片來源：資料圖片）

文：劉佩樺 圖：受訪學校提供

