工程師媽媽教零化學材料製作環保雪花畫 4種材料自製聖誕士的糖︳ STEM學堂

親子
更新時間：10:09 2025-12-26 HKT
發佈時間：10:09 2025-12-26 HKT

聖誕到了，小朋友最想收到聖誕禮物，還有吃很多很多聖誕糖果！今個假期，就跟工程師媽媽的STEM小實驗教學，教小朋友在家中自製聖誕士的糖，亦可用零化學材料製作環保雪花畫。

STEM小實驗1：聖誕士的糖

聖誕期間有否吃過士的糖？原來聖誕士的糖在傳統上滿有意思，白色代表純潔和無罪，紅色則象徵耶穌為人類所承受的苦難。大家不妨在佳節時買來品嘗，認識歷史的同時又可以從中學習科學原理。

(圖片來源：工程師媽媽)
（圖片來源：工程師媽媽）

材料和工具

  • 士的糖 
  • 玻璃杯 
  • 熱水 
  • 牛奶 
  • 醋 
  • 梳打水 
  • 計時器
(圖片來源：工程師媽媽)
（圖片來源：工程師媽媽）

點擊圖片瀏覽STEM小實驗科學原理：

科學原理：

士的糖在四種液體中，以熱水→醋→梳打水→牛奶的次序溶解。熱水令士的糖最快溶解，因為熱水中的熱能令士的糖快速溶解。而醋中的酸性會提高溶解速度，更有效地分解糖果；梳打水中的碳酸和微酸性也加速溶解過程。至於最慢的牛奶，其主要成分是水，雖然水是糖的良好溶劑，糖的分子會與水分子相互作用，形成溶液，但溶解的速度就會較慢。

(圖片來源：工程師媽媽)
（圖片來源：工程師媽媽）

STEM小實驗2：環保雪花畫

全球暖化下，香港的冬天越來越熱，就快連冬天都消失了，更遑論下雪。想在家中增添冬日氣氛，又不想使用化學物質？原來只需家中常見的材料也能製作雪花。

(圖片來源：工程師媽媽)
（圖片來源：工程師媽媽）

材料和工具

  • 鹽 
  • 棉花棒 
  • 深色咭紙 
  • 風筒 
  • 熱水
(圖片來源：工程師媽媽)
（圖片來源：工程師媽媽）

點擊圖片瀏覽STEM小實驗製作步驟：

科學原理：

鹽（氯化鈉）在水中的溶解性使得鹽水畫能夠流動並均勻分布於畫作表面。當鹽溶解在水中時，水分子會圍繞着鹽的分子，使其呈現液態。當遇到風筒的熱風，鹽畫中的水分逐漸蒸發，這會使鹽重新沉澱並形成獨特的結晶圖案。隨着水分減少，鹽晶會變得更加明顯。

相關文章︳20個STEM小實驗在家動手探索科學 工程師媽媽教用簡單材料做零難度親子遊戲︳STEM學堂

相關文章︳工程師媽媽教自製爆旋陀螺 即玩2個關於旋轉STEM實驗體驗科學魔力︳STEM學堂

 

