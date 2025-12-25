教導孩子3個聖誕節意義 分享好事助建立「我有能力面對挑戰」的自信︳兒童心理

聖誕節是一個非常好的機會，讓孩子留意身邊的美好小事，同時學會感恩曾經幫助或關心自己的人。今次會跟大家分享三個方法，助你於這節日下，培養出懂得感恩的孩子。

1. 留意生命中的美好小事物

多項兒童心理學研究發現，懂得感恩的孩子普遍更快樂。其實，感恩可以很簡單，例如感謝父母用心準備晚餐，讓一家人能圍坐一起享受溫馨時光。 有趣的是，在我碩士課程中講解相關研究時，提到不少有兄弟姐妹的孩子在語言發展方面表現更佳。原因在於兄弟姐妹間的互動提供了日常練習說話的機會，例如談話、協商和語言遊戲，能自然增強語言能力。這種互動既是真實生活的練習場，也能激發孩子主動表達和學習新詞彙。

（圖片來源：PhotoAC）

當時有學生聽後笑說：「那我真的要感謝一下我的兄弟姐妹！」家長可以主動和孩子分享這些有趣的發現 —— 原來有兄弟姐妹的孩子在語文發展上往往更有優勢。這樣既能增加孩子對兄弟姐妹的感恩之情，也能鼓勵他們珍惜家中的互動與支持。

（圖片來源：PhotoAC）

2. 把感謝之心帶到更多地方

我們可以陪伴孩子練習，將感恩延伸至家庭以外，觸及學校、社區等更廣的生活圈。例如我的學生最近參加了一個活動，內容是向同學表達感謝。有學生坦誠地說：「我很感謝你在身邊。平時我可能會漏聽或錯過一些資訊，有時甚至想放棄，但你會鼓勵、支持我；在我不足的地方，你也一直陪伴我。所以我真的很感激你，也希望往後的日子能同樣地支持和鼓勵你。」這類活動不僅促進了同學之間的互相鼓勵，也讓孩子明白，當他們遇到生活難題或感到孤單時，其實身邊一直有人陪伴和幫助。培養孩子感恩的心，並鼓勵他們將感謝的話語和行動擴展至家庭、學校與社區，能有效增強幸福感和社會連結，促進積極正向的成長。

（圖片來源：PhotoAC）

3. 建立感恩的習慣

我們的大腦天生容易傾向「負面偏誤」（negativity bias），即人們對負面資訊、挫折或危險的反應比正面經驗更強烈和持久。這種傾向源於演化，幫助我們警覺危險以保護自己。但若不刻意思考，日常思維就容易偏向消極。心理學研究一致指出，習慣於感恩、懂得欣賞生活美好的人，整體上更快樂、更有韌性。如果希望孩子健康快樂，就要教他們不要只盯着不如意的地方，而是有意識地看到生活中的美好。在生活中，我會引導學生練習正向聚焦。

（圖片來源：PhotoAC）

例如，每隔一兩周與學生見面時，我會問：「最近有沒有甚麼讓你覺得開心或印象深刻的事？」若學生一時想不起來，我會先分享自己的好經驗，打破沉默。經驗告訴我，只要老師或家長願意帶頭分享，孩子也更容易開口。家長不要看輕這個過程，研究顯示，當我們主動將好事說出來、分享快樂與努力的經歷，不僅能讓快樂的感受更深刻，也能幫助孩子建立「我有能力面對挑戰」的自信。即使孩子一開始不太適應，隨着練習，會逐步強化他們克服難題的經驗和故事。陪伴孩子聊聊生活中的小美好，不僅是在訓練樂觀，更是幫助他們鞏固正面、成功的經歷。這樣，他們在未來遇到困難時，也更容易相信自己有能力重新站起來。

（圖片來源：PhotoAC）

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

教育文章：https://drrosakwok.com/blog/

YouTube頻道：https://www.youtube.com/c/DrRosaKwokTV

Facebook專頁：https://www.facebook.com/drrosakwok/

