生活缺乏意義致沉迷手機遊戲？預防孩子手機成癮2大建議︳兒童心理
發佈時間：10:29 2025-12-06 HKT
在這個數位時代，孩子沉迷手機已成為許多家長關注的問題。無論是過度使用社交媒體，還是無節制地玩手機遊戲，都可能對孩子的成長造成負面影響。讓我們一起探討兩個有效的方法，幫助孩子建立健康的手機使用習慣。
預防孩子手機成癮第1點：讓孩子多外出
要減少孩子使用手機的時間，我們應該從「增加」而非「限制」的角度思考。關鍵在於：如何讓孩子的生活更充實，從而自然減少對手機的依賴？
在我的教學經驗中發現，當學生參與豐富的戶外活動時，他們對手機的依賴會明顯下降。無論是公園散步、露營活動，還是夜間探索、登山等刺激的戶外挑戰，這些體驗都能讓孩子重新感受到生活的樂趣。許多學生在參與這類活動後都驚訝地表示：「原來我可以三天都不想碰手機！」這個現象值得深思。當我們試圖減少孩子使用手機時，與其一味強調「不要玩手機」，不如思考如何豐富他們的生活。因為孩子沉迷手機的背後，往往反映了更深層的問題 ── 很多學生沉迷遊戲或社交媒體，並不止是無聊，而是因為現實生活中缺乏成就感與快樂，可能是課業壓力過大，也可能是生活缺乏意義。
因此，我們的重點應該放在「替代」與「增加」：
- 尋找能替代手機的有趣活動
- 增加生活中的正向體驗
- 創造更多親子互動的機會
- 發掘孩子的興趣與潛能
當孩子的生活充滿意義與樂趣，自然就能擺脫對手機的依賴，建立更健康的生活方式。
預防孩子手機成癮第2點：創造力
孩子沉迷手機的另一個重要原因，往往與情緒有關。每天在學校，他們都會經歷各種情境，如面對同儕間的摩擦，卻未懂得如何清楚地表達自己的感受。因此，我們需要為孩子創造適當的情緒宣洩管道。
不同的孩子有不同的情緒表達方式：
- 有些孩子透過觸摸沙子、捏泥膠來釋放壓力
- 有些喜歡用畫筆在紙上揮灑情感
- 有些會用米粒、通心粉等簡單材料進行創作
- 男孩子可能偏好運動，例如踢沙包來抒發情緒
- 有些則透過音樂表達，用旋律傾訴心情
關鍵在於給孩子一段「留白時間」，即在生活中刻意保留不受打擾的空間，讓他們能夠：
- 消化當天的經歷
- 認識並理解自己的情緒狀態
- 透過適合自己的方式表達感受
當孩子學會以健康的方式處理情緒，自然就不會過度依賴手機遊戲或社交媒體來逃避或麻痺自己。作為孩子身邊的大人，我們的任務是細心觀察，發掘最適合孩子的情緒表達方式，並給予足夠的空間與支持。
Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士
從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。
