給孩子一份無價的聖誕禮物「回顧、感恩與前行」 製造無價的「親子時光」︳李德衡校長隨筆

踏入聖誕節假期，相信不少家長都已經着手準備豐盛的聖誕大餐、精心挑選禮物，甚至規劃了一趟期待已久的假期。對於孩子們而言，聖誕節無疑是一個令人期待的節日，他們渴望收到心愛的禮物。然而，聖誕節的真諦，遠不止於物質上的滿足，它更蘊含着愛、關懷與家人團聚的意義。在這個特別的時刻，我們能否為孩子預備一份超越禮物、美食和美景的「無價禮物」，就是一份專屬的親子「回顧與展望」時間 。

回顧：看見微小的光芒 從感恩中汲取力量

年末是停下來回望過去的最佳時機。我們常常不自覺地將孩子與他人比較，擔心他們「輸在起跑線」。但真正的成長，往往藏在日常生活的點滴之中。建議家長們可以與孩子進行一場溫馨的「年度回顧分享會」。這個活動的重點，不是列出成績單上的分數，而是讓孩子和家長彼此分享：

難忘事與感恩事：鼓勵孩子分享今年最開心、最難忘的一件事，並引導他們說出感謝的人或事。學會欣賞孩子的「小進步」，遠比只關注分數更有價值。例如，孩子能夠自己整理書包、幫忙做簡單的家務，這些都是值得鼓勵的成長表現 。

克服挑戰的時刻：請孩子回想今年遇到的挑戰或困難，以及他們是如何克服的。即使目標仍未達到，從失敗中學習也是寶貴的。我們可以從科學家身上以超凡的毅力和決心參與到科研項目中的經歷，學習他們不畏挑戰、永不放棄的精神。

感受愛與陪伴：回顧家庭成員間互相支持的時刻。父母的愛與陪伴，是孩子成長過程中最重要的養分。當孩子感受到我們的愛和認可時，他們會更有自信去面對學習中的挑戰。

專注的愛：製造無價的「親子時光」

要實現這種深度的回顧與溝通，需要一個專注的環境。在筆者服務的學校，我們亦舉辦過類似的「親子時光」活動，鼓勵父母晚上與子女來到校園，放下工作，更重要的是「放下手機」。孩子在校園內尋找他們喜歡的角落，讓孩子與父母可以進行一場雙向、沒有干擾的談天。

這種與孩子一起遊戲、閱讀、聊天的微小舉動，都是在讓孩子感受到我們深深的愛意。這種專注的陪伴，就是製造除了物質以外最寶貴的無價禮物，讓孩子在專注的眼神中，感受到父母最真實的愛。

結語：讓孩子走得更遠

親愛的家長，與其將聖誕節視為購物或是享受的機會，不如將這個節日視為一個教導孩子關於價值觀和理財的時刻，與孩子分享珍惜的意義。最重要的是，我們能藉着這段時間，讓孩子真正感受到父母的愛與陪伴。讓我們一同努力，利用這段聖誕假期，與孩子共同回顧、感恩、展望，讓孩子在無壓力的環境中，學會探索、適應和成長。這樣，他們才能真正享受學習的過程，並為未來的挑戰做好準備，走得更遠，而不是跑得更快 。

李德衡 - 黃埔宣道小學校長

從事教育事工超過20年，致力推行STREAM教學，為孩子提供多元化課程及交流活動，將課程融合正向教育及資優教育等不同跨學科元素，並矢志建立一個不斷反思、探索、更新及追求卓越的創新型學習社群。

