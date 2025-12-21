3步教出高情商孩子 美國華盛頓大學研究：家長這2個舉動助孩子發展情緒與智力︳兒童心理

你也希望孩子情商高、情緒穩嗎？美國華盛頓大學權威心理學家約翰·高特曼（John Gottman）經過數十年研究發現，培養孩子的情緒管理能力，關鍵在於以下三個步驟。

教出高情商孩子第1步：家長調整心態

當孩子鬧情緒時，家長的第一反應至關重要。Gottman教授提醒我們，這些情緒反應其實是親子建立連結的好機會，也是孩子學習如何與自己情緒共處的時刻。唯有抱持這樣的心態，家長才不會因孩子的情緒而感到煩躁，反而能把握時機陪伴與教導。當孩子無法立即清楚表達感受時，他可能會說：「他（其他同學）不應該這樣呀！」或「他們怎麼可以這樣對我！」這時，家長可以用簡短的語句回應，讓孩子感受到我們正在傾聽與理解，也知道自己有情緒是很正常的。

教出高情商孩子第2步：幫助孩子表達感受

當我們細心聆聽孩子的感受後，可以進一步陪伴他，並運用不同的情緒詞語，引導他更具體地表達內心世界。這個過程不一定容易，可能需要一些時間和耐心，但絕對不應忽視。

倫敦大學的研究指出，若孩子在四至七歲時能夠透過詞彙來表達感受，到了青春期，出現問題行為的機會將大大降低。因為懂得以健康方式表達情緒的孩子，比較不會用酗酒或吸毒等方法來排解壓力。

不少家長會擔心，自己是否能正確地描述孩子的感受，甚至怕說錯話讓情況變得更糟。其實不必過分擔心，靜觀練習提醒我們，更重要的是以好奇和陪伴的態度，和孩子一起探索：「為甚麼這件事會引起我這麼大的反應？」藉着耐心的察覺和反覆練習，孩子可以逐漸學會控制衝動，並明白在回應之前，他們可以先為自己預留一點空間，思考如何表達，這正是情緒智能中非常關鍵的能力。

教出高情商孩子第3步：教孩子設下界線以健康方式解決問題

現代心理學強調，所有情緒都是正常的 — 失望、不開心、憤怒，都是人類自然而合理的反應，關鍵在於當情緒出現時，我們能否選擇健康的方式來表達。以孩子為例，有時會有「他踢我，我也要踢回去」的想法。家長不必急於否定或批評，可以先認同他的感受，並引導孩子思考：「你當然可以這麼做，但我們一起想想，這樣做之後事情會怎麼發展呢？」透過陪伴孩子一步步推演事件的後果，孩子會意識到「以牙還牙」或許會破壞與朋友的關係，而這不一定是自己真正想要的結果。

當孩子能夠理解自己的行為與結果之間的聯繫，就能在情緒與行動之間拉開距離，逐漸學會以更成熟、更彈性的方式回應。情緒不穩定的人，往往情緒一湧現就立即反應，缺乏思考；而心智成熟、情緒穩定的人，則能先覺察、接納自己的感受，再選擇如何回應，這份「思考的空間」正是情緒成熟的關鍵能力。

孩子的情緒與智力發展，關鍵在於家長的陪伴與引導。若家長能以同理與理解的態度，幫助孩子認識、表達並健康地處理情緒，孩子將在穩定的情緒中學會思考與自我調節，成為具備高情商與成熟心智的人。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

