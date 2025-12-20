中學生面對DSE心理困擾普遍化 調查：受訪學生2成壓力滿分、4成有抑鬱症狀︳親子熱話

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：12:12 2025-12-20 HKT
發佈時間：12:12 2025-12-20 HKT

香港中學生面對香港中學文憑試（DSE）的壓力，已成為一個不容忽視的社會現象。香港社會服務聯會（社聯）委託香港政策研究所於2025年2月至4月進行「中學生面對HKDSE壓力的精神健康狀況及求助行為研究」，揭示出考生心理健康問題正日益普遍化，近四成學生出現焦慮或抑鬱症狀，兩成學生壓力指數達到滿分10分，反映出考試壓力已嚴重影響青少年身心健康。

準DSE生整體壓力指數平均達7.4/10分

雖然距離2026年香港中學文憑試（DSE）開考尚有四個多月，但應該有不少中五、中六生已積極地為這個被學生們視為「一試定生死」的公開試作出備戰。社聯於2025年2月至4月進行了「中學生面對HKDSE壓力的精神健康狀況及求助行為研究」，研究採用便利抽樣，邀請13間學校的中五及中六學生參與問卷調查，最終收回1,017份有效問卷。受訪學生以中五為主（72.7%），中六約四分之一（27.3%），男女比例約各半，平均年齡為16.8歲。

「中學生面對HKDSE壓力的精神健康狀況及求助意向行為研究」發布。（圖片來源：香港社會服務聯會官網）
「中學生面對HKDSE壓力的精神健康狀況及求助意向行為研究」發布。（圖片來源：香港社會服務聯會官網）

研究發現整體壓力指數平均達7.4分（滿分10分），其中20.9%學生表示壓力「爆煲」，給出最高10分。約9%學生呈現明顯抑鬱或焦慮症狀（困擾組），31.8%有失眠困擾。困擾組學生每日學習時間平均比健康組多出約2小時，睡眠時間卻只有6.4小時，顯示「多讀少睡」成為常態，進一步影響身心狀況。

（圖片來源：香港社會服務聯會官網）
（圖片來源：香港社會服務聯會官網）

高壓考試環境令心理困擾普遍化

  • 學生壓力指數平均達4分（滿分10分），其中 20.9%達最高分；
  • 9%學生呈現抑鬱或焦慮症狀（困擾組），31.8%有失眠問題；
  • 困擾組學生每日學習時間更長（2小時），睡眠更短（6.4小時）。

研究亦顯示，困擾組學生在「感到被家人接納」及「家人能一起解決問題」等家庭支持指標上，顯著低於健康組。近七成（約2%）從未接受心理健康服務，主要擔心家人的家人負面看法。另有近四成（6%）困擾的學生曾上網尋找心理健康資訊，近三成（27.5%）更曾網上求助，他們每日平均花4.8小時於社交媒體上，反映網絡是重要介入渠道。

香港社會服務聯會的「Secret Chat 默密傾」計劃有「默密傾」線上遊戲，可拉近青少年與家長間的距離，更易與他們溝通。（圖片來源：香港社會服務聯會）
香港社會服務聯會的「Secret Chat 默密傾」計劃有「默密傾」線上遊戲，可拉近青少年與家長間的距離，更易與他們溝通。（圖片來源：香港社會服務聯會）

社聯總主任（兒童及青少年服務）姚潔玲女士指：「受困擾的學生對某些線上輔導主題的需求特別高，其中以『升學就業的不安和恐懼』最為突出；其次是『排解學習壓力』 和『處理高期望壓力』。學生普遍偏好免費、匿名且方便易用的服務平台，同時希望獲得高質素的聆聽及具實用性的建議，以滿足其心理及情緒支援的需要。」香港小童群益會賽馬會大埔青少年綜合服務中心楊錫平先生亦指：「青少年在網絡世界所花的時間，往往比與老師或家人面對面交流的時間更多。他們有時更傾向以文字回覆，覺得這樣更自在、舒適。」「Secret Chat 默密傾」的社工已進駐Instagram、Threads等社交媒體平台，有需要的青少年深可於網上得到免費、匿名且有質素的聆聽及實用建議。

「Secret Chat 默密傾」的社工已進駐Instagram、Threads等社交媒體平台，有需要的青少年深可於網上得到免費、匿名且有質素的聆聽及實用建議。（圖片來源：香港社會服務聯會）
「Secret Chat 默密傾」的社工已進駐Instagram、Threads等社交媒體平台，有需要的青少年深可於網上得到免費、匿名且有質素的聆聽及實用建議。（圖片來源：香港社會服務聯會）

3個簡單方法助中學生有效面對DSE帶來的心理壓力

多關心孩子與結予個人空間是助他們解除壓力的首要任務。另外，亦可透過提供匿名支援的社交媒體改變孩子「不想講、唔敢講」的沉默態度，讓他們可得到免費的專業聆聽及建議，也可以以下是三個簡單的紓壓方法，幫助中學生有效面對DSE帶來的心理壓力。

（資料圖片/圖片來源：PhotoAC） ​
（資料圖片/圖片來源：PhotoAC） ​

1. 運動與解壓活動

運動是釋放壓力的有效方式。可邀請孩子一起慢跑、游泳或一起進行瑜伽，均能促進身心健康，釋放積壓的焦慮情緒，也可圍繞親子間感情。或建議學生每天抽出一些時間進行至少30分鐘的有氧運動，既可獨立進行，又可以提高身體健康質素，也能改善及穩定情緒。

（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）
（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

2. 定期參與社交活動

與朋友和同學保持聯繫，參加各類社交活動，可以有效緩解孤獨感和焦慮。通過分享彼此的經驗和感受，學生可以獲得情感上的支持，從而更好地面對壓力。

（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）
（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

3. 學習壓力管理技巧

學生可以學習一些時間管理和壓力管理技巧，例如制定學習計劃、設置合理的學習目標等。這樣可以減少對未來的焦慮，使學習過程更具可控性。

（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）
（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

資料來源：香港社會服務聯會

