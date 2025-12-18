Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔浸信會公立學校親子聖誕晚會免費開放公眾參與 學生勤練表演體現聖誕真正意義︳大埔宏福苑五級火

親子
更新時間：18:06 2025-12-18 HKT
發佈時間：18:06 2025-12-18 HKT

受大埔宏福苑五級火影響的大埔浸信會公立學校，由於校舍非常接受災場，學生於災後未能返回學校上課。學校幸得同區學校如大埔官立小學和新界婦孺福利會基督教銘恩小學，以及香港教育大學等伸出援手，借出課室讓小朋友可以復課。聖誕本是普天同慶的日子，但無情的火災令大家這個聖誕也相當難過。一班受火災影響的大埔浸信會公立學校小朋友與家長們，特別排練一個充滿愛的「親子聖誕晚會」，除了學校同學與家長，更邀請公眾人士免費參與，期望透過音樂，將愛傳遞予大家，一齊感受聖誕真正的意義。

親子熱話︳大埔浸信會公立學校親子聖誕晚會 免費開放公眾參與

由於校舍受大埔宏福苑五級火影響，大埔浸信會公立學校的一班小朋友未能回到學校上課，幸得各界相助孩子們近日已重回學習正軌，於12月15日正式分校舍復課。二、四年級的同學到新界婦孺福利會基督教銘恩小學學校上課，而其他同學則到大埔官立小學校舍上課，首日分校舍復課以「認識校園」為主，讓小朋友可 遊覽校園設施，熟習學習環境，同學們表現投入、有禮守規，希望小朋友於在不同校舍，可以用心學習，努力前行。

學校已於12月15日開始，分年級到新界婦孺福利會基督教銘恩小學及大埔官立小學校復課。（圖片來源：FB@大埔浸信會公立學校）
抱正向樂觀教育理念的大埔浸信會公立學校，將於12月19日晚上7時至8時30分在大埔官立小學禮堂舉辦「親子聖誕晚會」，將由Rainbow Kids Musical及手鐘隊聯合演出，學生們近日努力排練，希望可於當日將聖誕信息與大眾分享。除了師生及家長，活動亦特別開放予公眾參與，學校希望透過音樂、故事，在歡樂氣氛中與大眾一齊感受聖誕真正的意義，珍惜享愛與感恩的時刻。

學校已於12月15日開始，分年級到新界婦孺福利會基督教銘恩小學及大埔官立小學校復課。（圖片來源：FB@大埔浸信會公立學校）
點擊圖片瀏覽大埔浸信會公立學校學生勤力排練過程：

親子聖誕晚會「親子聖誕晚會」
日期：12月19日（星期五）
時間：19:00 - 20:30
地點：大埔官立小學禮堂（太和路8號）
對象：本校學生、家長及公眾人士
講員：校牧黃振潮牧師
查詢：2656 3933（聯絡陳惠玲主任 / 姚雪婷老師）
*請穿著輕便冬季服飾
*名額有限

資料來源：fb@大埔浸信會公立學校

