自建中英詞庫鞏固學習根基 高效識字法提升寫作能力︳《親子王》新一期精選內容

成年人常調侃「識人好過識字」，撫心自問，「唔識字」又點識人呢？唯有識字才能進階學習語文、造句寫文，增強閱讀能力繼而做學問，更直接是精準表達所思所想，以及提升語文能力。本地小學生在兩文三語的聽、說能力都很成熟，唯獨用字遣詞未必個個準繩，家長力求各種方法輔助，倒忘了最基本的「儲蓄」詞庫。動手建立詞庫，不止增強認知文字的能力，更能快速理解詞義，鞏固語文根基。

識字量參差 由做好詞庫改善

讓崔校長銳意變革，只因眼見連高小同學的詞彙都甚貧乏「形容開心，寫來寫去也只有高興、非常高興，（十分高興）對呀！開心快樂也可以的，還有喜出望外、心花怒放呢！」詞庫顧名思義是「詞語的庫存」，愛秩序灣官立小學（下稱愛官）在一年級及二年級推行中文科的「小詞庫」計劃，主因正是低年級同學在識字量有所參差。崔家祥校長說：「孩子從幼稚園升上小一，由寫單字、簡易詞語、句子跨步至面對默書、測驗或評估，所需的識字量大增，早年我們已經發現，依靠默書未能做到真正『識字』，大部分學生只識寫卻不知其意，於是作出調整。」

（圖片來源：受訪者提供）

參考綜合高效識字法

崔校長參考了前香港大學教育學院副院長謝錫金教授的「綜合高效識字法」，謝教授認為傳統「識字」就是「識默寫」的觀念，造就抄寫和默書為主的教學法，既沉悶也加重學生壓力，亦減慢認字速度，為此崔校長也大表贊同，於是先從日常拆字開始改變學習方向，家長也可參考跟孩子練習。

愛秩序灣官立小學崔家祥校長（圖片來源：受訪者提供）

書包裏有甚麼？打開自己的書包，寫下詞語再畫畫。（圖片來源：受訪者提供）

英文詞彙庫 由被動學習轉為主動

身為外籍英文老師，威廉王國英語教室Senior Head Teacher Mr Luke經常被家長詢問「怎樣才能學好英文」。Mr Luke坦言不少本地小朋友認為學英文只為了應付考試，生活上欠缺頻繁使用英文的機會，違反了學習語言的本質。「語言是與人溝通的工具，將其側重於考試的話，難免對學習英文失去興趣。」本地小學鼓勵同學製作英文詞彙庫（vocabulary building、word bank），Mr Luke認為正好鼓勵小朋友由「被動學習」轉為「主動學習」。

（圖片來源：《親子王》）

令記憶更深刻

詞彙庫讓小朋友將課堂所學的生字，以自己的方式（筆錄、畫圖、創意小本子）紀錄下來，有別於傳統模式老師教授、學生抄寫死記的單向模式，Mr Luke指出：「小朋友培養出整合能力，自行思考如何將生字分類，例如用圖畫表達生字，既能運用左右腦功能，也令記憶更深刻，更具趣味性。」

作為全球使用最廣、最具影響力的通用語，英文跟中文一樣，都是一種歷史悠久的語言，小朋友要增加識字量、掌握學習法門，就要掌握英文的兩個系統，一個是Phonics（拆解拼讀），另一個就是Sight Words（靠記憶識別)，又或英文閱讀中頻繁出現的單字，這些字都未能完全用Phonics拼出來，小朋友只能硬記，而Sight Words（常見字或視覺字）正好是詞彙庫的骨幹成員，也對聽、說、讀、寫有極大幫助。

威廉王國英語教室Senior Head Teacher Mr Luke（圖片來源：《親子王》）

