Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

自建中英詞庫鞏固學習根基 高效識字法提升寫作能力︳《親子王》新一期精選內容

親子
更新時間：14:43 2025-12-18 HKT
發佈時間：14:43 2025-12-18 HKT

成年人常調侃「識人好過識字」，撫心自問，「唔識字」又點識人呢？唯有識字才能進階學習語文、造句寫文，增強閱讀能力繼而做學問，更直接是精準表達所思所想，以及提升語文能力。本地小學生在兩文三語的聽、說能力都很成熟，唯獨用字遣詞未必個個準繩，家長力求各種方法輔助，倒忘了最基本的「儲蓄」詞庫。動手建立詞庫，不止增強認知文字的能力，更能快速理解詞義，鞏固語文根基。

識字量參差 由做好詞庫改善

讓崔校長銳意變革，只因眼見連高小同學的詞彙都甚貧乏「形容開心，寫來寫去也只有高興、非常高興，（十分高興）對呀！開心快樂也可以的，還有喜出望外、心花怒放呢！」詞庫顧名思義是「詞語的庫存」，愛秩序灣官立小學（下稱愛官）在一年級及二年級推行中文科的「小詞庫」計劃，主因正是低年級同學在識字量有所參差。崔家祥校長說：「孩子從幼稚園升上小一，由寫單字、簡易詞語、句子跨步至面對默書、測驗或評估，所需的識字量大增，早年我們已經發現，依靠默書未能做到真正『識字』，大部分學生只識寫卻不知其意，於是作出調整。」

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

參考綜合高效識字法

崔校長參考了前香港大學教育學院副院長謝錫金教授的「綜合高效識字法」，謝教授認為傳統「識字」就是「識默寫」的觀念，造就抄寫和默書為主的教學法，既沉悶也加重學生壓力，亦減慢認字速度，為此崔校長也大表贊同，於是先從日常拆字開始改變學習方向，家長也可參考跟孩子練習。

愛秩序灣官立小學崔家祥校長（圖片來源：受訪者提供）
愛秩序灣官立小學崔家祥校長（圖片來源：受訪者提供）
書包裏有甚麼？打開自己的書包，寫下詞語再畫畫。（圖片來源：受訪者提供）
書包裏有甚麼？打開自己的書包，寫下詞語再畫畫。（圖片來源：受訪者提供）

相3 愛秩序灣官立小學崔家祥校長
相4 4 書包裏有甚麼？打開自己的書包，寫下詞語再畫畫。

英文詞彙庫 由被動學習轉為主動

身為外籍英文老師，威廉王國英語教室Senior Head Teacher Mr Luke經常被家長詢問「怎樣才能學好英文」。Mr Luke坦言不少本地小朋友認為學英文只為了應付考試，生活上欠缺頻繁使用英文的機會，違反了學習語言的本質。「語言是與人溝通的工具，將其側重於考試的話，難免對學習英文失去興趣。」本地小學鼓勵同學製作英文詞彙庫（vocabulary building、word bank），Mr Luke認為正好鼓勵小朋友由「被動學習」轉為「主動學習」。

（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）

令記憶更深刻

詞彙庫讓小朋友將課堂所學的生字，以自己的方式（筆錄、畫圖、創意小本子）紀錄下來，有別於傳統模式老師教授、學生抄寫死記的單向模式，Mr Luke指出：「小朋友培養出整合能力，自行思考如何將生字分類，例如用圖畫表達生字，既能運用左右腦功能，也令記憶更深刻，更具趣味性。」
作為全球使用最廣、最具影響力的通用語，英文跟中文一樣，都是一種歷史悠久的語言，小朋友要增加識字量、掌握學習法門，就要掌握英文的兩個系統，一個是Phonics（拆解拼讀），另一個就是Sight Words（靠記憶識別)，又或英文閱讀中頻繁出現的單字，這些字都未能完全用Phonics拼出來，小朋友只能硬記，而Sight Words（常見字或視覺字）正好是詞彙庫的骨幹成員，也對聽、說、讀、寫有極大幫助。

威廉王國英語教室Senior Head Teacher Mr Luke（圖片來源：《親子王》）
威廉王國英語教室Senior Head Teacher Mr Luke（圖片來源：《親子王》）

 

與女兒坦誠傾訴、City Walk度周末 梁雅琳：「和孩子一起成長，青春期其實不可怕。」

對於梁雅琳（Hilda）曾選港姐一事，至今仍覺得匪夷所思，不過看她一路走來，此女子一向予人驚喜，外表柔弱，實質硬淨過人，創意滿瀉，對每件事都帶點堅持。離婚後繼續埋首闖自己的路，從當年淚流滿臉，到今天昂首闊步，她自覺成長，亦因而更有信心讓女兒活出光，快樂共行。即睇最新一期《親子王》「CEO媽媽」的訪問。

（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）

珠海冬日親子遊 4大推介

聖誕假期即將展開，一家人想放鬆度假但又不想「捱」貴機票，兩小時生活圈的珠海會是個好選擇，一來國內優質酒店未有因聖誕假期而大幅漲價，二來珠海既有美麗海岸景色，也有相當好玩的最新越野車基地，不到主題樂園也樂趣多多！家長們立即跟最新一期《親子王》「玩樂提案」推介趁假期去玩。

（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）

想了解更多「封面故事」、本期的其他升學教養內容及假日有何親子好玩推介，即掃描《親子王》網頁（https://www.stheadline.com/parenting/親子）參閱更多。   

新一期《親子王》現已出版，於各大7-11及OK便利店有售！

《親子王》第808期
發售日期：12月18日（星期四）
銷售地點：各大OK便利店及7-Eleven

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
00:43
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
突發
4小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
21小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
06:45
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
15小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
6小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
20小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
5小時前
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
商業創科
6小時前
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
突發
17小時前
每日雜誌｜高質品牌持續擴張 兩餸飯重擊傳統食肆 《星島》調查45間兩餸飯店 高低價差達14元
每日雜誌｜高質品牌持續擴張 兩餸飯重擊傳統食肆 《星島》調查45間兩餸飯店 高低價差達14元
社會
6小時前