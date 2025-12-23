重拾學習興趣│校長建議家長6個行動清單提升學習興趣：要識「讚」與識「獎勵」

重拾學習興趣│學校透過多元化的教學方法、遊戲、比賽提升學生的學習興趣，家長又可以如何延續孩子的學習熱情呢？校長們為家長提供可行的行動清單，方便在家中鞏固子女的學習，提升學習效能。

1. 創造更多動手學習的機會

家就是學習的好地方，家長可在家中創造更多動手學習的機會，例如與孩子一起做手工、烹飪，或是進行簡單的科學實驗，這些活動不僅能增進親子關係，還讓孩子在生活中感受學習的樂趣。家長亦可多帶孩子走出家門，不論探索自然、參觀博物館等，真正在生活中學習。

2. 親子閱讀

閱讀是提升學習興趣的重要方法，家長和孩子一起閱讀，不僅能開拓他們的視野，更能激發想像力與創造力。家長可鼓勵孩子在日常生活中多提問，並與他們分享自己的想法，這樣的互動能夠讓學習變得更為生動和有趣。

3. 制定學習時間表

家長主動跟孩子商討如何分配時間，設立學習時間表，並限制電子產品的應用時間，讓孩子在特定時間內專注於學習。當有效率地完成溫習後，也能有更充裕的休息時間。

4. 把大任務分拆成小任務

部分孩子的專注力較低，未必可一次過完成所有學習任務，家長可把考試溫習等大任務，分拆成容易完成的小任務，每天溫習小部分，並在日曆上標示每天應完成的部分，有助減低孩子的學習壓力。家長如發現孩子因學業焦慮而對學習產生恐懼，應細心輔導，聆聽他們的心聲，並調整孩子的學習計劃以減少壓力。

5. 給予適當的稱讚和獎勵

每當孩子完成功課、任務後，家長可給予適當的稱讚和獎勵，讓孩子有實際的努力目標，例如家長可與孩子約定，每天認真學習一小時，持續一個月就可以獲得小禮物、零食作獎勵，令他們更有動力每天學習。透過獎勵制度，幫助孩子建立學習紀律性和自控力，並學會延遲滿足。

6. 提供適度的挑戰性

人的天性愛挑戰自己和不斷進步，若學業太淺、沒有挑戰性，學生容易沉悶，提不起勁學習；相反，若難度太高，則會令壓力太大，孩子容易放棄。因此家長可為子女提供適度挑戰性的學習材料、參加不同的比賽，在富有挑戰性且有足夠的輔助下，孩子樂在其中，慢慢提升學習動力。

文：佘君儀 圖：資料圖片

