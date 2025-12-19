重拾學習興趣│聖公會基福小學「無邊界學習」提升學習氛圍 跨學科協作令平淡課堂變精彩

培養學生的綜合素養和跨學科探究能力，是現今小學教育的重要一環。位於深水埗區的聖公會基福小學（下稱基福），深信激發學生持續的好奇心和主動探究能力，是提升他們學習興趣的關鍵，校方致力創造一個無邊界的學習環境，第一步是打破傳統課室和學科的界限，令學校環境成為一個隨時可用的探索場地，再加上「動手做」的課程設計，將各學科知識轉化為可感知的生活經驗，使學習動機內化為持續探索的習慣，促使學生能在生活化、趣味化、多元化的實踐中主動學習，並在探究式及全方位的教育模式中，實現全面的自我成長。

學生給綠鬃蜥掃掃背，感受其皮膚觸感和體温。（圖片來源：受訪學校提供）

朱偉基校長 打破傳統課室界限

基福的校園處處充滿驚喜及可見的協作機會，朱偉基校長指出在價值觀教育、生態、可持續發展和生活技能教育方面，學校去年增設「基福綠意田園」，既讓學生體驗種植，同時結合常識與生活教育；一樓設立的「癒悅香草園」讓學生體驗食材香氣，了解其在日常生活中的作用，融合美感、健康與生活範疇；從地下至一樓的「基福蝴蝶生態區」，則讓學生察生命的奧妙，培養人文關懷和自然科學的興趣；四樓的「基福生態園」專門飼養各種爬蟲類，讓學生近距離認識不同生態，觀察生物特性，並從飼養動物的過程中體驗責任和樂趣。

聖公會基福小學朱偉基校長（圖片來源：受訪學校提供）

為了進一步豐富校園的探索空間，學校計劃在地下開設「生態園圃」，種植多樣的花朵和農作物，吸引不同昆蟲，讓學生了解生態多樣性，並融入藝術、語文寫作等學習領域。學校亦將推出「雲端智能水耕及物聯網魚菜共生系統」計劃，在地下溫室增設85台先進系統，結合常識、數學（數據分析）、科技與環境教育的跨學科項目，旨在讓學生探究水資源的循環利用，並理解生態系統的永續共存原理。

分組運用科技學習，學生樂在其中。（圖片來源：受訪學校提供）

學生自製日晷去量度不同時間物件的影子長度。（圖片來源：受訪學校提供）

創造英語學習氛圍

「無邊界學習」亦適用於英語學習上，學校設立英語日（English Day），逢周五舉行，讓學生參與多樣化的攤位遊戲，學習英語名言，並應用所學。學生還可以在reading corner進行電子閱讀，或與外籍及本地老師用英語交流，換取「基福成就護照」印章。集滿印章後，學生便可以在二樓的KF Café以英語購買小食或兌換KF Theatre電影票。「當學生從書本和電影中感受到英語的樂趣，才能理解英文不單是一個學科，而是探索世界的鑰匙，自然越學越感興趣，並樂於日常生活中多接觸英語。」朱校長說。

經過討論、互相學習，學生學會如何創作英文作文。（圖片來源：受訪學校提供）

鼓勵動手實作 跨學科協作

本年度，學校亦將STEAM Lab改建為一個多功能的創新實驗室（Steam Lab Plus），學生可以在跨學科教師的協作指導下，自由探索機械、電子、編程、工程設計和生物學等領域，實際運用科學探究四式（PDAR），以提升他們的探究、問題解決、科學過程技能及共通能力，讓學生在探索中體驗實踐的樂趣，培養正確的探究態度和價值觀，從小啟迪學生的創意和潛能。學校未來更會增設「中華航天探知體驗館」，希望擴闊學生的眼界，進一步認識航天、歷史、地理，甚至宇宙的奧祕。

學生用放大鏡觀察不同土壤的顆粒大小。（圖片來源：受訪學校提供）

在這樣的學習環境中，學生不僅積累了豐富知識，更逐步培養批判思考、解決問題與團隊協作的綜合能力，朱校長說：「他們在互動中分享探索的喜悅，在實踐中建立自信與成就感，從而點燃對世界持續發問、勇於實踐的熱情，這將引領學生以積極的態度面對未來挑戰，成為兼具綜合素養、人文關懷與社會責任感的終身學習者。」同時，學校的未來抱負是推行數字教育及人工智能等新興技術，並將這些工具整合至課程和學習環境中，為學生提供更全面的學習體驗，幫助他們迎接數字時代的挑戰。

學生分享：互動遊戲令平淡課文變精彩

4A 陳睿姿：「我們在課堂上常做實驗，讓我和同學親自檢測真實的結果，真開心！」

陳睿姿 （圖片來源：受訪學校提供）

6B 張曉雯 ：「老師利用生動的故事互動遊戲教授語文，令原本平淡的課文變得精彩，我亦由被動聽課變為主動參與，學習興趣越來越濃。」

張曉雯 （圖片來源：受訪學校提供）

文：佘君儀 圖：受訪學校提供



相關文章︳重拾學習興趣│大角嘴天主教小學因材施教激發學習動機排除厭學 多元化課堂體驗增投入感