重拾學習興趣│東華三院姚達之紀念小學（元朗） 推廣桌遊邊玩邊學 營造有利大腦學習環境

重拾學習興趣│桌上遊戲（桌遊）不僅是娛樂工具，更是教育轉型的利器，讓每位學生在遊戲中綻放潛能。東華三院姚達之紀念小學（元朗） 自2021年起積極發展校本桌遊，是推動桌遊教育的先驅之一，羅志民校長道出桌遊作為一種互動性強、趣味盎然的活動，不僅能放鬆身心，還能巧妙地融入教學中，提升學生的參與度和主動性。

桌遊校隊表現出色，勇奪學界卡卡頌桌遊大賽團體冠軍。（圖片來源：受訪學校提供）

學校在校內建立桌遊室，不僅收藏多款桌遊，還營造出輕鬆愉快的氛圍，讓學生在課餘時間沉浸其中。透過桌遊，學生能暫時擺脫課堂壓力，與同伴互動，增強團隊合作和社交技能，這種「遊戲中學習」的理念，讓學習不再枯燥乏味，充滿樂趣和挑戰。

東華三院姚達之紀念小學（元朗）羅志民校長（圖片來源：受訪學校提供）

桌遊大使 帶動全校參與

喜愛桌遊並樂於指導他人的學生，組成了桌遊大使隊伍，在小息及午膳時為同學主持各類桌上遊戲，帶動全校參與，現時更擴展至區內幼稚園及內地姊妹學校，學生透過交流活動分享桌遊經驗，讓更多孩子受益。這種由學生主導的推廣模式，不僅培養了學生的領導力和責任感，還讓桌遊成為校園文化的一部分。「學校成立桌遊校隊，選拔具潛質的學生參與學界賽事，不僅提升隊員的桌遊實力，還讓他們廣結志同道合的朋友。」羅校長說透過比賽，學生學習策略思考、決策力和抗壓能力，這些技能自然延伸至學業中，例如在數學課上運用桌遊的邏輯元素，讓抽象概念變得生動有趣，提升學習數學的趣味。

桌遊大使擔任學界賽事工作人員，表現專業。（圖片來源：受訪學校提供）

營造有利大腦學習環境

除了桌遊，學校近年積極將腦神經科學融入教學，教師們於培訓中學習與腦神經科學有關的知識及教學策略，如透過鼓勵、合作學習及大肌肉肢體動作等，令學生腦內分泌多巴胺，使課堂學習充滿樂趣；教師於小組討論時播放輕音樂、於課堂總結時給予學生時間作個人思緒整理等，能增加血清素的分泌，令學生進入高階思考的狀態。此套教學策略提倡教師着重建立安全及信任的課堂氛圍，亦在課堂中適時加入不同的肢體回應，以檢測學生的學習狀況，讓教師可作出即時的教學調整。

總括而言，腦基礎教學策略是一套多元的教學技巧，讓教師能以腦科學的角度來營造有利學生大腦學習的環境，並有策略地激發學生的大腦分泌不同化學物質，從而提升教學安排的效能，促進課堂互動，達致真正「以人為本」的教學理念。

教師運用多元教學技巧，營造有利學生大腦學習的環境。（圖片來源：受訪學校提供）

學生分享：桌遊助我成長

5B 曾斯期：「擔擔任桌遊大使讓我肩負一份服務精神，提升個人責任感，在教導同學玩桌遊的過程中，不僅增進自己的表達能力，更能不斷改進和完善教學方法，帶來全面的個人成長。」

曾斯期（圖片來源：受訪學校提供）

文：佘君儀 圖：受訪學校提供

