小一入學26/27︳既然小一統一派位2026不論甲部及乙部都要填學校，最考家長莫過於對所屬校網的小學有否充分認識。家長心中的「最心儀」，肯定都是人所共知的熱門小學，坊間已經有大量資訊，實在不再需要着墨介紹。綜合了各方面意見，精挑細選了部分校網內的隱世地區小學之選，讓家長多一個考量。

小一入學26/27│小一統一派位2026填表攻略 10間高質隱世地區小學推介（圖片來源：PhotoAC）

隱世地區小學推介：14校網 太古小學

位於東區的老牌小學，創辧之初專為太古糖廠及香港汽水廠職工的子女提供免費教育，後轉型為津貼小學，一直發展至今，因此家長認為小學的英語語境較佳。學校向來口碑不錯，着重語言發展，乃傳統小學模式，小一設雙班主任制、不設分班，小二到小六設兩班普教中班，其餘班別為平衡班。

家長評語：英語水平不俗，升中派位也不錯，獲派中學有庇理羅士女子中學、張祝珊英文中學、香港中國婦女會中學等。

14校網 太古小學 （圖片來源：學校概覽）

太古小學 校網 14 類別 資助全日 學生性別 男女 宗教 / 聯繫中學 /

隱世地區小學推介：16校網 愛秩序灣官立小學

大部分官立小學皆有聯繫官立中學，當中更不乏Band 1學校，聯繫中學可在統一派位階段為其聯繫小學保留最多25%的學位，雖然不是直升，但只要達到一定的學術要求就機會大增。根據校網顯示，2023至25年度升中派位結果，83%獲派首三志願，同時也有學生獲派香港真光中學、庇理羅士女子中學、香港中國婦女會中學、聖馬可中學等。愛官校內活動甚多，亦有不少外出交流機會，鼓勵同學多元化嘗試，也不時主辦心靈活動如音樂會、每周Busking等，用音樂紓減學業壓力。

家長評語：學校有聯繫官中，升中有保障，而且愛官課外活動多元化，不比直資遜息，也不用交學費。

愛秩序灣官立小學（圖片來源：學校概覽）

愛秩序灣官立小學 校網 16 類別 官立全日 學生性別 男女 宗教 / 聯繫中學 皇仁書院、筲箕灣官立中學、金文泰中學、筲箕灣東官立中學

隱世地區小學推介：46校網 香港道教聯合會雲泉學校

去年才落成的嶄新校舍，設備完善，一直受非華語家長歡迎，因而有豐富英文語境，造就國際化校園氛圍，同時設外語班，自選修讀每星期一節的西班牙語或法語。兩大校本課程分別是Hello future programme，即為STEAM，旨在培養學生創科能力，以及世界公民課，以中華文化為軸， 從個人出發、家庭、學校、社區、香港、國家、世界，培養正確價值觀及世界公民意識。

家長評語：近年家長心態不同，關注英文資助小學並研究入讀的可能性，認定為「平民直資」。學校同時有多元化課外活動，適合活潑好動的孩子。

香港道教聯合會雲泉學校（圖片來源：學校概覽）

香港道教聯合會雲泉學校 校網 46 類別 資助全日 學生性別 男女 宗教 道教 聯繫中學 /

隱世地區小學推介：46校網 佛教慈敬學校

早於2016年，學校小一已經不設考試，改為多元化進展性評估。小二至小六設不同模式評估，亦會有多方參與評估如學生自評、同儕互評、老師及家長評估；而且更有校外評估如國際性學科評估。下午課堂採用活動學習形式，星期一和二設有多元智能課，星期四為綜合課，星期五則為成長課，涵蓋跨學科學習和體藝活動。學校自2017年起，連續九個學年成為教育局「數字教育卓越中心」，因此學校的STEAM發展大為成熟。



家長評語：升中表現不俗，學生屢升讀區內外的B1 英中（校網有提及如觀塘瑪利諾書院、順利天主教中學、保良局第一張永慶中學、華英中學等），因着學校的宗教背景，會帶領學生打坐，紓解學業壓力。

佛教慈敬學校（圖片來源：學校概覽）

佛教慈敬學校 校網 46 類別 資助全日 學生性別 男女 宗教 佛教 聯繫中學 /

隱世地區小學推介：46校網 佐敦谷聖若瑟天主教小學

前身是彩雲聖若瑟下午小學，由於地理位置關係，特別受「三彩」（彩輝、彩雲、彩虹）家長歡迎。學校致力發展創新課程，推行STEAM、編程及藝術跨學科課程，結合設計思維、運算思維，培養學生創意、邏輯思維及問題解決能力。着重建立英語沉浸環境，低年級以遊戲、故事啟發英語興趣，高年級多元英文學習經歷，建立溝通能力。

家長評語：濃厚宗教氛圍，講求宗教培育、，如家長有背景宗教會非常投入，學校發展多元化，既有新興運動，亦有甚多跨學科活動，同時注重培養學生閱讀興趣。

佐敦谷聖若瑟天主教小學（圖片來源：學校概覽）

佐敦谷聖若瑟天主教小學 校網 46 類別 資助全日 學生性別 男女 宗教 天主教 聯繫中學 /

隱世地區小學推介：48校網 聖公會基樂小學

隱身於樂華邨，名副其實的屋邨小學，但升中表現唔失禮，2024至25年度的派位結果，派首三志願達98%，學生入讀中學包括藍田聖保祿中學、聖言中學、順利天主教中學、觀塘瑪利諾書院等，也有不少挑戰區外英中成功。學校採用不同的教學模式，重視兩文三語，一至四年級全為粵教中班，四年級開始按成績分班，五至六年級開設兩班粵教中班及兩班英文班。

家長評語：學校的溫暖氣氛深受家長支持，做到以愛為基礎，而且學術成績有所兼顧但不催谷。

聖公會基樂小學（圖片來源：學校概覽）

聖公會基樂小學 校網 48 類別 資助全日 學生性別 男女 宗教 基督教 聯繫中學 /

隱世地區小學推介：48校網 樂華天主教小學

學校雙語並重，中文科推行校本寫作課程，而英文科就推行CEO 1.0 & 2.0閱讀計劃，並獲教育局支援一至三年級Space Town英語教學計劃，更積極推展校本理財教育。每學段特設「無功課日」，鼓勵家長與孩子共享親子時光。2024至25年度升中派位獲派首三志願達99%，比全港的95%高，非常不俗。

家長評語：校園氛圍活潑，學習氣氛亦濃厚，因着宗教背景，學校着力建立緊密同儕關係，紓解學習壓力。

樂華天主教小學（圖片來源：學校概覽）

樂華天主教小學 校網 48 類別 資助全日 學生性別 女 宗教 天主教 聯繫中學 /

隱世地區小學推介：62校網 寶血會思源學校

原為寶血會伍季明紀念學校上午校，採用「腦基礎學與教」策略，提升學生的主動性及達至百分百參與；同時也着重建立關愛文化及團隊精神，設有班級經營、大姐姐大哥哥伴讀計劃等，為學生營造良好氛圍。

家長評語：荃灣小學向有三巨頭：天佑、荃天與仁立，而思源的升中表現及得上「巨頭」，更屬伍季明「分支」，家長投以好感，校園洋溢關愛文化，對學習差異同學支援十足。

寶血會思源學校（圖片來源：學校概覽）

寶血會思源學校 校網 62 類別 資助全日 學生性別 男女 宗教 天主教 聯繫中學 /

隱世地區小學推介：95校網 港澳信義會明道小學

區內近年大受家長好評的學校，2024至25年度升中派位結果，獲派首三志願佔98%（全港95%），共有73名學生獲派受歡迎中學，如香港華仁書院、聖言中學、德愛中學、景嶺書院等。按學生學習能力分班及分組學習，並設全校獎勵計劃，學校推行小班教學（小一至小六），以合作學習模式上課。一、二年級平均分班，三至六年級就按成績分班。

家長評語：一所很happy的學校，也同時對成績有合理要求，小朋友讀得開心也有「業績」，而且有聯繫中學作後盾。

港澳信義會明道小學（圖片來源：學校概覽）

港澳信義會明道小學 校網 95 類別 資助全日 學生性別 男女 宗教 基督教 聯繫中學 港澳信義會慕德中學

隱世地區小學推介：95校網 基督教神召會梁省德小學

街坊口中的happy school，只因小一、小二「零測考」，以及全校「零家課」，藉以減低學生及家長的壓力。雖說「零測考」，每科各個學習單元結束後，課堂上會完成一至兩頁的評估，檢視學習進度，而每日第10節為「No homework challenge」，由每班中英數老師指導學生在校完成功課。為了推動學生運動，更將2,500平方呎的雨天操場改建成健身室，如此多配套，因而得到家長垂青。

家長評語：一至三年級大部分功課已能在學校完成，讓家長感到輕鬆，不過升上高小後要準備呈分試，功課與課業力度都會增加。學校非常重視英文，有七位外籍英語老師，跟本地老師緊密合作。

基督教神召會梁省德小學（圖片來源：學校概覽）

基督教神召會梁省德小學 校網 95 類別 資助全日 學生性別 男女 宗教 基督教 聯繫中學 /

文：劉佩樺 圖：資料圖片、學校概覽

