小一入學26/27│小一統一派位2026交表攻略 家長實戰分享：「Portfolio咪到叩門先做」

小一入學26/27│隨着11月底小一「自行分配學位」結果公布，先恭喜直入心儀小學的小朋友及家長，至於未能在此階段獲派學位（大部分學童是必然）就要準備下一個階段，俗稱「小一大抽獎」的小一統一派位。面對這個更靠運氣的「遊戲」，緊張無助，在所難免。為此，找來本學年新鮮小一家長，分享實戰經驗，勉勵今年的準小一家長。

小一入學26/27│家長小一大抽獎經驗 緊張又混亂

現正就讀小一的孩子，去年這時候，他們的家長正在經歷迎接「小一大抽獎」的苦惱。今年由他們現身說法，分享第一身感受，相信能為正在籌謀的家長帶來最貼心建議。

問題：

Q1：請問去年填表時是否「1-1-1」？最後有順利獲派心儀學校嗎？ Q2：你的選校原則是甚麼呢？ Q3：你會如何形容去年升小一的整個過程？ Q4：有甚麼說話勉勵家長？

家長陳太心聲：Portfolio咪到叩門先做

A1：去年填表都是沿用「1-1-1」策略，幸運地在最後大抽獎階段，成功獲派目前就讀的心儀小學。

A2：學校要重視學生的規矩和品格、師生關係良好、上學路程的遠近，以及學校的整體口碑。回顧去年的升小一過程，當時確實緊張，而堅守「1-1-1」當然就是為叩門作準備。等待放榜期間，已經為女兒準備好叩門Portfolio，時加修改，謹記不要待至需要叩門時才做，這樣只會急就章。

A3：家長最重要是保持平常心。那時候自己也感混亂，幸好老師給了一些實際建議，幫助釐清女兒的升學方向。個人認為，最重要是保持心態穩定，坦然等待派位結果，若然失利就叩門。

A4：真正讓孩子開心的，從來都不是校網學校排名，現時有不少非熱門學校也辦得很不錯，活動多元化，老師對學生也細心溫柔，最重要適合孩子個性。

家長王太心聲：第二志願更愜意

A1：的確是這樣填，最後派到是第二志願，這個結果也算滿意，所以沒有再去叩門。

A2：首要考慮學校跟居所是否相近。現在就讀的學校離家很近，我們的上學方式也很特別 —— 踩單車！學校門口有單車停車場，孩子很喜歡這種上學方式。雖然就讀的學校不算是大熱門，但校園環境寬敞，有小型運動場，方便學生進行跑步等田徑訓練，孩子多了運動機會。此外，最初也花了不少時間了解學校的評核方式，因為學校在一、二年級不設考試，改而採用單元評估的方式，讓家長透過評估工作紙，即時了解孩子的強弱項，自己感到很具即時性。

A3：整個過程算輕鬆，一直沒有讓孩子上面試班，也沒有要求女兒背誦自我介紹或考取各樣證書，只讓她嘗試自己真正喜歡的事物，並從中培養興趣。明白對某些家長來說，這些準備可能是必要，但我們更希望孩子能找到真正適合的學習環境，現在根據其性格選擇了這所學校，每天都很開心，能夠自己處理所有事情，也很期待上學，對同學和老師都充滿熱情，保持積極正面的態度，讓我們欣喜。

A4：每位孩子都有不同的特質，快樂成長才是最重要。家長也要放鬆一些，多相信孩子的能力，他們會好好適應不同的學校環境，最終找到真正適合自己的學習天地。

家長李太心聲：啱「性格」比名氣更重要

A1：本來祉羲可以跟哥哥入讀同一所小學，但開學前我們舉家要搬到青衣，幸運是叩門成功了，學校也很適合祉羲的活潑個性。

A2：回顧去年，作為家長的自己着實很焦急，尤其是搬家後祉羲需要到青衣區叩門，當時時間緊迫，對社區又不熟悉，面試時內心真的很忐忑，但又不想把這份壓力讓孩子知道，所以跟祉羲說是帶他去參觀新學校、和老師聊天，提醒他像平日一樣就可以了。祉羲向來懂事聽話，面試時能夠完成老師給他的指令，最終被學校取錄。

A3：身為家長，面對子女升學確實只有關心與緊張，但換個角度想，這也是我們必經的階段。現在回看，其實不必過度焦慮，因為每個孩子都有其特質。

A4：個人認為，選擇一所適合孩子性格的學校，遠比選擇傳統名校重要，以我為祉羲所選的學校為例，雖然區外人士未必認識，但祉羲在這裏的生活和學習都非常愉快，真心熱愛校園生活。所謂「心儀」，就是充分考慮孩子的性格、能力與校風後作出的選擇，那就是心儀的學校了。

