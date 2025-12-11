無印良品聖誕禮物$12起入手、必掃自製聖誕屋 聖誕免費禮遇+限定工作坊參加方法︳聖誕禮物

聖誕禮物︳聖誕派對其中一個重要環節就是「交換禮物」，家人、好友於節日上精選的禮物，不止是禮物的價值與實用度，也載滿送禮者的心思與祝福。想無慮入手既經濟實惠又精緻溫馨的聖誕禮物，可到無印良品MUJI挑戰，於節日期間更有3場聖誕限定工作坊，教大家遙身製作木片香氛聖誕花環，也可自製聖誕蠟燭台為家中添上聖誕氣氛。即睇精選禮物推介與免費禮遇、聖誕限定工作坊參加方法。

聖誕禮物︳無印良品聖誕禮物$12起入手

每年到聖誕節，便要為「交換禮物」而大傷腦筋，既要符合「價錢限制」，也要切合節日氣氛，還要夠實用，以免淪為廢物。無印良品「GOOD HOLIDAYS 2025」系列就可以讓大家輕鬆入手聖誕禮物，從實用的日常小物到療癒的裝飾品一應俱全，也有適合小朋友的自製聖誕小食材料，亦有衣飾配件，照顧男女老少的需要！

自製聖誕屋 原價$98（圖片來源：無印良品）

推介充滿聖誕氣氛的聖誕襪/雪人造型室內香氛瓶、紅噹噹的羊毛針織冷帽，藏著冬日暖意與細膩關懷；還有自製聖誕曲奇、自製聖誕屋，可跟小朋友一起製作，共享親子時光之餘，也可用來招呼好友來開派對！小朋友亦可預備聖誕包裝小吃（小熊形狀餅乾）送給同學仔，分享聖誕的愉悅與美好。

聖誕襪 / 雪人造型室內香氛瓶 原價$58（圖片來源：無印良品）

點擊圖片瀏覽無印良品精選聖誕禮物推介：

限定禮遇活動：聖誕限定工作坊

除了一系列的聖誕禮物，MUJI app會員於店內或網上消費滿額，即可獲贈無印良品限定木製掛飾，可以儲齊3款掛在聖誕樹上裝飾。6間指定店舖（美麗華廣場店、太古城中心店、皇室堡店、如心廣場店、新都城中心店、新世紀廣場店）更設有聖誕扭蛋機，大家可以齊齊玩，分享快樂。同期亦會推出3場聖誕限定工作坊，故大家製作日系聖誕蠟燭台和日本傳統注連繩工作坊，在專注於手作的過程中，感受內心的平靜與放鬆。

限定木製掛飾（圖片來源：無印良品）

聖誕花環工作坊

日期：12月13日

時間：12:00 - 14:00 及 15:00 - 17:00

名額：每場8人（總共16人）

地點：無印良品新都城中心

費用：$300/位（已包括所需材料及工具）

內容：可親手挑選材料及製作，再加入喜愛的香薰油，製作專屬的聖誕花環。

報名方法：＞＞按此＜＜

聖誕花環工作坊（圖片來源：無印良品）

聖誕蠟燭台工作坊

日期：12月14日

時間：12:00 - 14:00 及 15:00 - 17:00

名額：每節8人（總共16人）

地點：無印良品美麗華廣場

費用：$300/位（已包括所需材料及工具）

內容：導師將教授基礎手工技巧、花材色彩搭配，教大家根據不同花材的色彩特點製作聖誕蠟燭台。報報名方法：＞＞按此＜＜

聖誕蠟燭台工作坊（圖片來源：無印良品）

日本傳統注連繩工作坊

日期：12月20日

時間：12:00 - 14:00

名額：每節8人

地點：無印良品太古廣場

費用：$300/位（已包括所需材料及工具）

內容：可親手編織、學習配搭不同的花材、葉材，製作專屬的注連繩。

報名方法：＞＞按此＜＜

日本傳統注連繩工作坊（圖片來源：無印良品）

相關文章︳港威酒店自助餐買一送一額外88折歎聖誕甜品 $251任食松葉蟹腳、自助晚餐歎波士頓龍蝦︳親子優惠