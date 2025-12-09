營養師針對自閉症兒童的飲食建議 這種營養素有助減少炎症反應改善社交技能︳SEN學堂

最近跟一位營養師談及自閉症兒童的飲食方案，獲益良多，值得與各位家長參考。在對話中，營養師提到，自閉症兒童通常會有偏食情況，往往只願意吃那些讓他們感到安全的食物。這種偏食行為源於自閉症兒童的感官系統比較敏感，對新食物的味道、顏色和質地都可能感到抗拒。

（圖片來源：PhotoAC）

然而，均衡飲食對於所有發育中的兒童都十分重要，足夠的營養攝取不僅有助增強免疫力，還能改善大腦發展和認知能力等，進而提升專注力和學習能力。作為SEN孩父母，就必須更加主動地尋找合適的飲食方案，幫助孩子獲得所需營養。

汲取優質蛋白質中的氨基酸

營養師介紹了一些適合自閉症兒童的飲食選擇，這些食物既能提供必要營養，又能改善整體健康。例如，高纖維的飲食對自閉症患者尤為重要，因為增加纖維攝取量能夠促進腸道健康，改善便秘問題。因此，家長別忘了在孩子的飲食中加入全穀類（如全麥包和燕麥片）、豆類、水果和蔬菜等。此外，優質的蛋白質也不可或缺。營養師指出，氨基酸對於自閉症兒童的生長發育及神經傳導極其關鍵。某些氨基酸，如色氨酸和谷氨酰胺，能促進大腦內神經傳導物質的合成，影響情緒和行為。因此，家長宜選擇瘦肉、魚類、豆腐和蛋等優質蛋白質，提升孩子的營養攝取。

（圖片來源：PhotoAC）

Omega-3脂肪酸的攝取亦不容忽視。研究顯示，Omega-3可能有助於改善自閉症兒童的行為和社交技能。在孩子的飲食中加入深海魚（如三文魚、鯖魚、秋刀魚等）、亞麻籽和合桃等食物，能減少炎症反應，以及提升心智功能。

（圖片來源：Freepik）

學懂閱讀營養標籤

另一方面，在設計飲食方案時，亦要謹慎地避免某些食物。營養師提醒，過度加工的食品（香腸、火腿、煙肉等）和高糖分食物（糖果、雪糕、甜品等）都可能對自閉症兒童構成負面影響。購買食物前，請仔細閱讀營養標籤，宜選擇天然、有機、無添加的食品，並減少孩子的糖分攝取，以免引起情緒波動、專注力不足的情況，以及行為問題。

（圖片來源：PhotoAC）

最後，在此給予家長一個小小的建議 —— 讓孩子一起參與、共同設計飲食方案，這不但讓他們感覺受到重視，還能增加他們的投入感，從而提升對新食物的接受度。嘗試與孩子一起到市場選購食材，並讓他們參與烹飪過程，在享受自家製美食和吸收成長所需營養的同時，更可以藉此建立更加親密的親子連繫，實在是一項不可多得的親子活動呢！

（圖片來源：PhotoAC）

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

育有五個SEN孩子的在職媽媽，在疫情之下帶領小朋友採訪好人好事，以細膩筆觸把故事紀錄下來，出版 《疫下有情天》 一書，期望藉此向社會大眾發放正能量，展現港人獨有的獅子山精神，並在這裏與大家分享照顧SEN孩子的點滴。

