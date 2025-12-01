大埔災區各校復課安排 阮鄭夢芹小學網上特別活動/大埔浸信會公立學校獲暫到教大上課︳大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火︳大埔宏福苑五級火災於上周三（26日）發生，造成多人死傷，嚴重影響區內民生。自上周四（27日）起已停課的大埔宏福苑鄰近學校，包括大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學、港九街坊婦女會孫方中書院、中華基督教會馮梁結紀念中學、保良局劉進幼稚園，部分學校於今日（1日）以不同形式復課，而於災後被用作臨時社區中心的中華基督教會馮梁結紀念中學，校長受電台訪問時指復課需視乎情況師生情緒，會檢視學校的整體狀況才作復課安排。

部分學校今復課 聖公會阮鄭夢芹小學安排網課

因受大埔嚴重火災影響的多間區內學校，包括大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學、港九街坊婦女會孫方中書院、中華基督教會馮梁結紀念中學、保良局劉進幼稚園自上周四（27日）起停課，隨災民於周末時間被安排至不同地方暫住，部分學校已於周末通知家長，在今日（1日）以不同形式復課或繼續停課。

聖公會阮鄭夢芹小學於校網中貼出校方安排，學校已於昨日（30日）出通告通知家長，今日（1日）將會改上網課，除了在Google Classroom的學習材料及工作紙外，於下午2時亦會進行zoom實時網上特別學習活動及班主任課。學校亦會繼續開放，讓未有網上學習器材的學生，可回校向學校借用器材。而學校將於明日（2日）繼續開放校園照顧已返校的學生。

與大埔宏福苑相鄰的大埔浸信會公立學校，有家長於Facebook大埔群組專頁中指，學校已通知上學安排，指學校表示「未來數個月都沒有可能回校上課，現在努力安排不同嘅學習場地」，家長對學校的安排支持並信任，「我絕對信任學校會盡力為小朋友做出最好嘅安排，而下星期會係先關顧情緒。」並分享了其他家長的留言：「成日係教會都會講：邊度有弟兄姊妹一齊，嗰度就係教會。依家就好似，邊度有同學仔一齊，嗰度就係學校」。

家長表示將全力配合學校安排，相信學校「老師們都會唔開心，但佢哋真係好努力以學生為先。」有指大埔浸信會公立學校已獲得香港教育大學支援，部分課室將暫時安排至教大上課。

而用作暫時社區中心以支援災民的中華基督教會馮梁結紀念中學，學校校長黃慧珊接受電台訪問時表示教育局已協助清潔學校，會先檢視學校整體狀況，以及視乎情況師生情緒，再部署復課等事宜。至於港九街坊婦女會孫方中書院則於今日復課，除了會妥善安排交通問題，學校亦會安排安排特別班主任節，由班主任及社工，疏導並支援同學的情緒。

