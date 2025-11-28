大埔宏福苑五級火災後情緒支援服務一文整合 教大臨時支援中心/和諧之家兒童遊戲治療服務

大埔宏福苑五級火災後支援︳面對無情大火，不止災民身心靈受到嚴重傷害，連日翻讀新聞的大、小朋友的心靈亦隱隱作痛，更或陷於情緒不隱而不自知。如果因災難而出現產生持續的傷痛感，或有情緒問題的朋友，可試試找以下有提供災後心理輔導及情緒支援的的教育、社福機構及NGO等求助，作出適當的心理輔導，也有多條熱線有專業人士與大家傾談，讓大家可透過大氣紓緩創傷。

大埔宏福苑五級火災後情緒支援1：香港教育大學設臨時支援中心

紮根於大埔區的香港教育大學已啟動緊急應變機制，即時成立「香港教育大學臨時支援中心」，開放包括部分室內運動場等校園設施，並招募退休老師、心理學家、校友及正在實習的準教師等，為受火災影響家庭及學童提供臨時的學習空間及情緒方面的支援。

（圖片來源：香港教育大學校網）

大學亦已設立輔導熱線提供心理及情緒輔導，亦安排教大心理學的專家，為學校教師、學生及家長舉辦線上研討會及工作坊，協助他們掌握心理支援方面的相關技巧。

（圖片來源：香港教育大學校網）

香港教育大學臨時支援中心

開放時間：08:00 - 18:30

地點：香港教育大學E座體育館

*安排定點交通接送學童往返中心與大埔市中心

學生事務處支援熱線：電話： 2948 6893 / 2948 6404；WhatsApp：2948 6244 / 9260 5536

廿四小時輔導熱線: 8208 1155

輔導服務熱線（辦公時間）: 2948 6245

詳情：＞＞按此＜＜

大埔宏福苑五級火災後支援情情緒服務2：和諧之家

為協助大埔宏福苑災民及其他受事件影響的市民渡過難關，和諧之家將提供一系列的支援服務，為不同年齡、需要的市民提供即時情緒支援。

（圖片來源：和諧之家）

1. 臨時情緒支援站

．「和諧快線流動車」將於大埔超級城B區設立臨時「情緒支援站」，為受影響人士提供即時情緒支援。

2. 家庭危機災後情緒輔導熱線

．24小時婦女求助熱線*：2522 0434

．MAN男士熱線*：2295 1386

．兒童熱線**：2751 8822

*以上熱線將擴展為「家庭危機災後情緒輔導熱線」，為期兩星期，支援因災情引發情緒困擾的市民。

**將提供「災後情緒輔導」服務，有需要的兒童及家長可於星期一至五 15:00 - 18:00致電，並按「1」或「7」字與同事傾訴。

（圖片來源：和諧之家）



3. 兒童遊戲治療服務

．為經歷災後情緒困擾的兒童提供4節個別遊戲治療服務，以紓緩他們創傷後的壓力和情緒。

首輪名額：20人

辦公時間：10:00 - 18:00

熱線： 2342 0072（向楊先生或黃姑娘查詢）；非辦公時間可WhatsApp 2342 0072留言。

4. 短期住宿支援服務

．賽馬會「男海啟航」支援計劃將為大埔區有需要的男士提供7天 - 14天的短期住宿（視個案情況酌情處理）。

熱線：2342 0072（向陳先生或謝先生查詢） ；非辦公時間可WhatsApp 4608 0146留言。

大埔宏福苑五級火災後支援情情緒服務3：利民會「與情緒對話」網上講座

利民會為提供適切的情緒輔導，會方將安排臨床心理學家於11月28日16:00舉行「與情緒對話」網上講座，並會將此影片放在YouTube（利民會頻道）上，供有需要人士日後參考。此外，利民會的精神健康服務社工亦會提供情緒支援幫助，有需要可聯絡有關單位獲得支援。

（圖片來源：利民會）

友樂坊（黃大仙）

開放時間：星期一至六 9:00 – 17:30

電話：2322 3794

詳情：https://www.richmond.org.hk/zh-hk

友樂坊（港島東）

開放時間：星期一至六 9:00 – 17:30

電話：2505 4287

詳情：https://www.richmond.org.hk/zh-hk

大埔宏福苑五級火災後支援情情緒服務4：香港聖公會福利協會

香港聖公會福利協會（St. John's Cathedral Welfare Association）24小時綜合支援熱線，包括情緒傾談及災後心理支援，並有手機充電等服務。

（圖片來源：香港聖公會福利協會）

地點：大埔廣福邨廣仁樓2樓201室

情緒支援熱線：2651 1998（24小時）

網站：https://www.skhwc.org.hk/

大埔宏福苑五級火災後支援情情緒服務5：情緒通

24小時精神健康支援熱線，提供即時情緒傾談及轉介服務，適合災民及家屬處理悲傷、失眠等症狀。

（圖片來源：情緒通）

情緒支援熱線：18111（電話或WhatsApp）

網站：https://www.shallwetalk.hk/

大埔宏福苑五級火災後支援情情緒服務6：香港紅十字會

為受到災難及危急事故影響的香港群眾提供即時心理支援服務，減低事件引發的初期情緒及壓力，並提升他們對事件的適應及應對能力。

心理支援熱線：5164 5040

服務時間：11月27及28日 10:00-22:00

（圖片來源：香港紅十字會）

其他情緒支援服務

機構 熱線 網站 明愛向晴熱線 18288 生命熱線 2382 0000 https://www.sps.org.hk/ Open 噏 網上聊天室 香港心理衞生會「關心你」 9480 9289

（服務時間：星期一至五 09:00-22:00） 香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線： 2353 0029

