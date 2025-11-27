大埔宏福苑五級火災後支援︳街坊自發組織「代湊BB」隊代湊仔 麥明詩響應願代照顧孩子

大埔宏福苑五級火波及整個屋苑，直至今午3時，消防處表示有一座沒有被波及，4座已大致火勢已救熄，3座火勢已受控。這場五級火災影響甚廣，逾千居民頓失家園，臨時庇護所內家長疲於奔命，幼兒照顧成燃眉之急。社交平台上流傳多段感人短片，有街坊以人鏈運送救災物資，也有一班有愛的爸爸媽媽及幼教工作者昨晚迅速自發組織「代湊仔team」，助各位單親家庭提供免費托兒服務，讓家長喘息片刻。另有家長亦於社交平台表示可提供地方予有需要的家庭及兒童休息，一呼百應，各區家長紛紛支持，連麥明詩亦表示願意提供空間並代照顧受災孩。

麥明詩可代照顧幼兒

於Threads上，家住荃灣的網民s_sheung表示，家有一個6歲、一個2歲小朋友，可以收留兩大一小的大埔受影響居民：「我住荃灣，家有一個6歲一個2歲，大埔受影響既居民，我屋企可以收留兩大一小，小朋友有衫著，冇小朋友/單身都可以，有需要請DM我。」帖文一出網民紛紛響應，表示：「住大埔，可以收留一家／照顧bb，有齊bb用品」、「借位，家有一5歲男童，可以湊多一位嬰或幼兒，請DM我」、「借位，我住元朗-全職媽媽，可免費幫忙照顧1位BB」，麥明詩亦留言：「借位，我住九龍區但係屋企可以幫手照顧1-2位嬰兒，如有需要pm我。」人間有愛，爸爸媽媽們同心協力助街坊。不過助人亦要注意安全問題，有網民就提醒各位熱心街坊要留意：「不論男女，即使同性亦要注意安全及潛在糾紛、將所有貴重物品收起/鎖上」等問題，總次要小心驗證真偽。

麥明詩響應代照顧受災BB。（圖片來源：IG@louisa_mak）

「代湊BB」隊助單親家庭

另網民kaitakbigbelly亦發帖文表示一班有愛的爸爸媽媽及幼教工作者組織了「代湊BB」隊，希望「大埔出一分力」，特別為因是次火災而受影響的單親家庭而設，提供照顧幼兒的服務，助各位單親爸媽照顧0至3歲的幼兒，讓大家鬆一鬆。「等你地可以養下神 放一放鬆，10分鐘又好，半個鐘又好，已經可以舒服好多。」網民亦訂明表示安全第一，義工亦要嚴格遵守：「義工到咗現場後，家長可以決定俾唔俾義工幫手湊，家長可以隨時接返小朋友，義工絕對不可帶小朋友離開家長視線範圍。

（圖片來源：Threads@ kaitakbigbelly）

帖文一出即時得到多方支援，有家長指自己「可以幫手代湊，住大埔，屋企有2個4歲同1個兩歲」，也有主要教K3-P6小朋友的SEN導師主動提出幫助加入！如有需要的家庭可以聯絡Threads@ kaitakbigbelly安排配對義工，也可將此訊息傳達給有需要的家庭，望幫助受影響、需支援的家庭。

