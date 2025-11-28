大埔宏福苑五級火災後支援︳19間社福機構為受災家庭兒童/青少年提供暫託服務 附服務內容及地點

大埔宏福苑五級火災後支援︳大火無情，人間有愛，除了有家長在社交平台自發代單親家庭或有需要的父母代為照顧孩子等義助服務外，區內亦有不少幼稚園、幼兒園、課餘託管中心等社福機構，於11月28日至30日（星期五至星期日） 為受災家庭兒童/青少年提供暫託服務。



大埔宏福苑五級火災後支援︳19間社福機構為受災家庭兒童/青少年提供暫託服務

東華三院方麗明幼兒園

提供服務：2至10歲兒童特別暫託服務

開放時間：08:00 - 22:00

地址：大埔鄉事會街2號大埔社區中心六樓及天台

聯絡電話：2653 2393

網址：https://flmns.tungwahcsd.org/tc/home

（圖片來源：東華三院方麗明幼兒園校網）

香港基督教女青年會女青昕兒駐校服務（大埔）

提供服務：2-6歲嬰幼兒暫託

開放時間：9:00 - 18:00

地址：大埔廣福道33號美德大廈2樓C室

聯絡電話：3703 9663

網址：https://www.ywca.org.hk/zh-hant/node/5209

香港基督教女青年會隆亨幼兒學校（沙田）

提供服務：2-6歲嬰幼兒暫託

開放時間：8:00 - 19:00

地址：沙田隆亨邨隆亨社區中心六樓

電話：3443 1633

網址：https://nslh.ywca.org.hk/tc/index.html

（圖片來源：香港基督教女青年會隆亨幼兒學校（沙田）校網）

香港基督教女青年會 趙靄華幼兒學校（深水埗）

提供服務：2-6歲嬰幼兒暫託

開放時間：8:00 - 19:00

地址： 深水埗元州邨元豐樓地下B及C翼

聯絡電話：3443 1633

網址：https://nscow.ywca.org.hk/tc/index.html

（圖片來源：香港基督教女青年會 趙靄華幼兒學校（深水埗） 校網）

香港基督教女青年會 宏恩幼稚園（深水埗）

提供服務：2-6歲嬰幼兒暫託

開放時間：8:00 - 19:00

地址：深水埗長沙灣道311號怡靖苑閑靜閣地下一至八室

聯絡電話：3443 1633

網址：https://kga.ywca.org.hk/tc/index.html

（圖片來源：香港基督教女青年會 宏恩幼稚園（深水埗） 校網）

香港基督教女青年會女青喜越嬰幼園（皇后山）

提供服務：0-3歲嬰幼兒暫託

開放時間：8:00 - 19:00

地址：粉嶺皇后山綜合大樓一樓

聯絡電話：35471440

網址：https://cfsd.ywca.org.hk/services/ykids

（圖片來源：香港基督教女青年會女青喜越嬰幼園（皇后山）校網）

香港基督教女青年會女青喜越嬰幼園（天水圍）

提供服務：0-3歲嬰幼兒暫託

開放時間：8:00 - 19:00

地址：天水圍天瑞二邨瑞豐樓地下G01室

聯絡電話：3795 7050

網址：https://cfsd.ywca.org.hk/services/yup

（圖片來源：香港基督教女青年會女青喜越嬰幼園（天水圍）校網）

路德會賽馬會富善綜合服務中心

提供服務：小學及初中課餘託管服務

開放時間：9:00-22:00

地址：大埔富善邨善群樓地下

聯絡電話：2661 3880

網址：https://ngo.hkcss.org.hk/zh/service_units/2516

路德會薈苗發展中心（粉嶺）

提供服務：小學及初中課餘託管服務

開放時間：9:00-22:00

地址：粉嶺馬適路3號綠悠軒商場2樓13B鋪

聯絡電話：8490 0667

網址：https://hklss.hk/hk/service-information/pf-division/1517-f02

香港青少年服務處賽馬會大埔綜合青少年服務中心成長無限

提供服務：兒童暫託服務

開放時間：9:00-22:00

地址：大埔廣福邨廣仁樓220-229室 / 新界大埔廣福邨廣崇樓A101-108室

聯絡電話：2653 8514/2650 7676

網址：https://hkcystpit.org.hk/

（圖片來源：香港青少年服務處賽馬會大埔綜合青少年服務中心成長無限官網）

香港青少年服務處大元課餘託管服務中心

提供服務：兒童暫託服務

開放時間：9:00-22:00

地址：新界大埔大元邨泰樂樓地下24-26號

聯絡電話：2660 6572

網址：＞＞按此＜＜

香港小童群益會大埔青少年綜合服務中心

提供服務：兒童臨時託管及家庭支援

開放時間：9:00-22:00

地址：大埔太和邨太和鄰里社區中心一及二樓

聯絡電話：2651 4987

網址：https://fans.bgca.org.hk/section/8

（圖片來源：香港小童群益會大埔青少年綜合服務中心網站）

香港小童群益會「樂步」學前兒童課餘託管中心（大圍）

提供服務：兒童臨時託管及家庭支援

開放時間：9:00-22:00

地址：沙田大圍美田路1號大圍社會服務大樓1樓

聯絡電話：6921 2895

網址：https://fans.bgca.org.hk/section/8

（圖片來源：香港小童群益會「樂步」學前兒童課餘託管中心（大圍））

救世軍大埔青少年綜合服務

提供服務：兒童託管及支援服務

開放時間：9:00-22:00

地址：大埔大元邨泰民樓3字樓301-316室 / 大埔大元商場地下泰榮樓9-10號舖

聯絡電話：2667 2913 / 2667 1482

網址：>>按此<<

救世軍大埔青少年綜合服務 （圖片來源：領展）

基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心

提供服務：臨時兒童託管服務

開放時間：9:00-20:00

地址：太和邨麗和樓地下

聯絡電話：2650 8807 （WhatsApp：6252 7016）

網址：fb@基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心 / https://service.elchk.org.hk/unit_service1.php?center=20

鄰舍輔導會賽馬會大埔（北）青少年綜合服務中心

提供服務：兒童託管服務

開放時間：9:00-20:00

地址：大埔富亨邨富亨鄰里社區中心一、二及四樓

聯絡電話：2662 1666

網址：fb@鄰舍輔導會賽馬會大埔（北）青少年綜合服務中心

仁愛堂賽馬會田家炳綜合青少年服務中心

提供服務：兒童託管服務

開放時間：9:00-20:00

地址：大埔運頭塘邨鄰里社區中心一、二及四樓

聯絡電話：2654 6188

網址：fb@仁愛堂賽馬會田家炳綜合青少年服務中心

循道衛理楊震社會服務處 楊震「晴天家庭生活中心」

提供服務：臨時/過渡性兒童照顧支援

地址：土瓜灣翔龍灣廣場115–118室

聯絡電話：2435 8500

線上登記：https://forms.office.com/r/K97wpTXCez

循道衛理楊震社會服務處 家愛童行 - 幼稚園駐校社工服務（大埔及北區）

提供服務：臨時/過渡性兒童照顧支援

地址：廣福道大埔商業中心八樓A室

聯絡電話：3580 8378

網址：fb@循道衛理楊震社會服務處 家愛童行 - 幼稚園駐校社工服務

資料來源：fb@香港社福界心連心大行動



相關文章︳大埔宏福苑五級火︱毅行者2025取消 寶礦力水特跑步祭2025/石門10公里賽取消或延期

相關文章︳大埔宏福苑五級火災後支援︳街坊自發組織「代湊BB」隊代湊仔 麥明詩響應願代照顧孩子

相關文章︳家長4招應對孩子於危機後的初期反應 面對災難新聞教育心理學家3步情緒支援指南

相關文章︳大埔宏福苑五級火︳UNIQLO提供10,000件衣物/AEON大埔$12店設支援站 全城力撐