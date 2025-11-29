大埔宏福苑五級火︳教育局免費網上「特別事故心理支援講座」 專家社工助師生家長度過創傷經歷

大埔宏福苑五級火︳大埔宏福苑五級大火為社區帶來沉重打擊，師生與家長均承受著不同程度的情緒創傷。為提供即時心理支援，教育局將於11月29日至30日推出免費網上「特別事故心理支援講座」系列，匯聚精神科教授、醫生及資深社工等五位專家，連續兩日舉辦五場專題講座，祈望助師生家長走過心理難關。

大埔宏福苑五級火︳教育局免費網上「特別事故心理支援講座」

因應早前大埔火災事件，學校、家長及同學都承受不少情緒衝擊。教育局將於今天（29日）及星期日（11 月 29–30 日）舉辦免費網上「特別事故心理支援講座」系列，透過 Zoom 免費進行，協助學校同工及家長支援有創傷經歷的兒童及青少年。講座將由精神科教授、醫生及資深社工等五位專家主講，連續兩日舉辦五場專題講座。內容涵蓋創傷學童的情緒照顧、災難事件的心理調適，乃至喪親經歷的輔導策略，以實用技巧為核心，協助教育工作者與家長掌握有效的溝通方法與支援策略，讓他們學會幫助有需要的學生和子女，陪伴年輕人跨越陰霾，重建心靈家園。

兩日共五場講座，主題包括：

2025 年 11 月 29 日（星期六）

時間 主題及講者 14:00–15:30 如何照顧有創傷經歷的學生的情緒（黃蔚澄教授） 16:00–17:30 如何協助學生跨越創傷（吳健文社工）

登入連結：

星期六講座：＞＞按此＜＜

教育局因應大埔五級火警向學校提供津貼及支援（圖片來源：教育局）

2025 年 11 月 30 日（星期日）

時間 主題及講者 14:00–15:30 有創傷經歷學童的需要（陳國齡醫生） 16:00–17:30 如何協助孩子理解災難／不幸事件（潘惠玲博士） 18:00–19:30 如何協助孩子應對喪親的經歷（杜健良先生）

登入連結：

星期日講座：>>按此<<



