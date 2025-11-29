大埔宏福苑五級火︳救恩書院學生不幸離世 學校啟動危機處理機制取消考試

大埔宏福苑五級火︳於11月26日，大埔宏福苑發生嚴重火災，是次火災不僅造成生命損失，更對社區帶來深遠影響。事故中位於大埔救恩書院一名學生不幸離世，全校師生深感悲痛。為協助學生面對這突如其來的打擊，學校已即時啟動危機處理機制，並宣布取消原定於12月1日及2日的各級考試，改為特別上課日，以情緒支援為首要任務。

大埔宏福苑五級火︳救恩書院學生不幸離世 學校安排心理輔導

救恩書院位於大埔富善邨，有就讀於救恩書院的一名學校在Threads上貼出一封於11月28日、由救恩書院校長溫結冰向家長發出的通告指出，指學校有一位學生於火災中不幸離世，學校已已即時啟動危機處理機制，由教育心理學家、學校社工及教師為學生提供情緒支援及輔導。本定於12月1日及2日的各級考試將會取消，改為特別上課日，有關取消考試科目所佔分數，將平均分布於本學年餘下考試。

（圖片來源：Threads）

學校將於特別上課日全日開放，並會有教育心理學家、學校社工及教師在校支援同學。而今日（29日）校園將於上午9時至下午5時開放，亦會有教育心理學家、學校社工及教師在校支援同學。並提醒各位家長，如留意到子女的表現及情緒需要支援，可陪同學生回校，也可致電學校向班主任或學校社工尋求協助。校長溫結冰在信中表示，祈望學校與社區結連，願眾人齊心守望，並肩同行，共同渡過難關。亦請家長們在這段時間多關顧子女的行為表現及耐心聆聽他們的傾訴，讓他們說出自己的感受，並給予適切的安慰及勸勉。

救恩書院（圖片來源：家長與學校合作事宜委員會）

資料來源：Threads

