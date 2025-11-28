大埔宏福苑五級火︳UNIQLO提供10,000件衣物/AEON大埔$12店設支援站/書商免費課本

大埔宏福苑五級火災後支援 ︳大埔宏福苑五級火於11月26日發生，至今造成最少94人死亡，包括1名消防員殉職，逾200人失聯，並造成近2000個家庭痛失家園。各大機構除了捐出款項救災，亦有不少機構提供生活用品上的支援，除了萬寧、百佳、屈臣氏等超市百貨向災民伸出援手，今日（28日）UNIQLO將為災民提供10,000 件基本衣物援助，包括禦寒外套、HEATTECH 保暖內衣等，Sasa亦捐出1000份護理包，而位於大埔的AEON $12店外亦特設支援站，同心協力，為身邊於危難的災民送上溫暖。

大埔宏福苑五級火災後支援 ︳UNIQLO提供10,000件衣物

UNIQLO香港今日（28日）於社交平台公布將透過其合作夥伴基督教家庭服務中心及香港紅十字會，分階段派發10,000件基本衣物援助，包括禦寒外套、HEATTECH 保暖內衣、內衣褲及襪子給有需要或受影響的居民，希望在氣溫轉涼之際，為居民提供溫暖和舒適的衣物，協助應付日常生活所需。

（圖片來源：FB@Uniqlo Hong Kong & Macau）

大埔宏福苑五級火災後支援 ︳莎莎準備1,000份「護膚及個人用品關懷包」

莎莎於昨日（27日）宣布為受影響人士準備1,000份「護膚及個人用品關懷包」，內有暖包、護膚品、日用品、個人護理產品、消毒用品及口罩等物資，並陸續送往臨時庇護中心；同時其慈善基金將向 「公益金及時雨大埔火災援助基金」捐贈100萬元，為受災家庭提供支援。

（圖片來源：Threads@Sasa）

大埔宏福苑五級火災後支援 ︳AEON $12設支援站派發保暖杯

無情火災使人心寒，但人情卻溫暖。有大埔廣福平台救災義工知道災後不少受災老人家需要熱水保溫，但因為物資嚴重短缺並沒有足夠的保暖杯，故到位於大埔廣福道AEON $12店欲購買保溫杯，義工指店方知道其來意，二話不說完全信任義工，並將在場所有保暖杯送給他們交予災民。義工更指店方寫字樓文職員工亦「落手落腳」到場幫忙開設街站派發日用品予災民，絕對抵讚。

（圖片來源：fb@12蚊店關注組）

（圖片來源：fb@12蚊店關注組）

（圖片來源：fb@12蚊店關注組）

大埔宏福苑五級火災後支援 ︳樂思/聯合新零售免費提供課本

不少學生於是次火災中喪失家園，校包、書包、課本亦全數損毀。樂思教育出版有限公司於社交平台上發帖，指「如有同學因大埔火災而遺失補充練習，請家長通知學校老師聯絡樂思，我哋會將課堂所需的練習免費送到學校。」

（圖片來源：fb@樂思教育出版有限公司 Pan Lloyds）

而聯合新零售亦向大埔區內學校發出通告，指「宏福苑孩子們的書本或許在火中化為灰燼，但他們對知識的渴望、對明天的期待，絕不會因此熄滅。為此，敝司願盡綿薄之力，為受災學生免費提供課堂所需課本，希望能讓他們的學習生活早日回復正常。」表示有學生因火災導致課本損毀，老師或校方可聯繫他們，並盡快配送相關書本到學校予學生。

（圖片來源：網上圖片）

大埔宏福苑五級火災後支援 ︳南旋集團送出約100萬港元禦寒保暖衣物

業務主要為服務品牌提供一站式針織品製造服務的南旋集團，昨日（27日）宣布將調配總值約100萬港元的禦寒保暖衣物及相關物資送往災區，包括圍巾、冷帽及衣物等，希望可協助受影響的災居民應對寒冷天氣，以及突如其來的生活所需。同時亦會捐出200萬港元現金，為死傷者家屬提供緊急經濟援助、支援前線的救援及善後工作，當中包括生活物資補給、醫療援助及後續支援安排。

（圖片來源：南旋集團網站）

大埔宏福苑五級火災後支援 ︳農夫山泉捐出500萬港幣物資救援

農夫山泉昨日（27日）宣布為幫助受災居民渡過難關，將捐贈1000萬港幣現金及500萬港幣物資，用作緊急救助及災後恢復工作。同時於火災發生後，品牌亦啟動緊急響應，將首批飲用水和飲品已第一時間送達庇護中心和受災現場。

（圖片來源：農夫山泉）

相關文章︳大埔宏福苑五級火︱毅行者2025取消 寶礦力水特跑步祭2025/石門10公里賽取消或延期

相關文章︳大埔宏福苑五級火災後支援︳街坊自發組織「代湊BB」隊代湊仔 麥明詩響應願代照顧孩子

相關文章︳家長4招應對孩子於危機後的初期反應 面對災難新聞教育心理學家3步情緒支援指南