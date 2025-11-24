西貢WM酒店聖誕自助餐買一送一 低至$334任食吞拿魚海膽手卷/生蠔/刺身︳親子優惠

聖誕節是小朋友全年最期待的節日，既可以收到「聖誕老人」的禮物，也可以跟爸媽四處玩，大刷聖誕大餐！作為親子好去處的西貢不止大自然與海鮮，也有著名打卡熱點的西貢WM酒店，不少家庭客愛到這間充滿度假風的酒店staycation，可以予人一下繁囂都市！這間酒店的自助餐亦備受食客歡迎，今日（24日）中午12點就特3推出聖誕自助餐早鳥優惠買一送一，低至$334即可任食即開生蠔與刺身，更有吞拿魚海膽手卷與一系列聖誕美食！即睇自助餐優惠快搶連結，早早預訂跟小朋友去玩番日！

親子優惠︳西貢WM酒店節慶自助餐買一送一

西貢WM酒店WM咖啡廳於12月份開始供應「節慶盛宴自助餐」，與大家一起迎接2026年的來臨！節慶盛宴自助晚餐 將供應一系列豪華海鮮及各式佳餚，包括即開生蠔、冰鎮海鮮、精選刺身，還有即製法蔥吞拿魚海膽手卷、北海道帶子蟹膏手卷，亦有多款矜貴菜式，如魚子醬蟹肉撻、松露鵝肝酥盒，也有充滿節日氣氛的香煎鴨肝、聖誕火雞，亦有食肉獸爸爸愛吃的美國有骨牛肉眼、羊鞍，小朋友更可吃個即煮雞白湯拉麵！

平安夜及聖誕節等特別節慶日，自助晚餐更享尊貴升級菜式包括冰鎮波士頓龍蝦、阿根廷紅蝦刺身、黃鰭吞拿魚刺身；熱葷有燒西班牙乳豬、鹽燒天使粉紅蝦、鮑魚花膠扣鴨掌及法式酥皮龍蝦湯，當然少不了節慶甜品喇！

而節慶自助早午餐（星期六、日及節慶日子） 則有煙三文魚法式鬆餅、牛油果蟹肉法式多士；節慶日限定早午餐更包括北海道帶子海膽墨汁意粉、龍蝦班尼迪及西班牙乳豬飯。至於節慶半自助午餐（星期一至五及非公眾假期） 亦有五款主菜，包括澳洲M4草飼牛柳配香煎鴨肝及百里香燒汁、聖誕火雞伴蜜汁火腿及香煎帶子。全部為12月限定，最啱跟親友共享美味節慶盛宴。

【快閃限量搶 –買一送一】節慶盛宴自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠：

．星期一至四 ，HK$802/2位，平均HK$401/位（原價 HK$735/位）

．星期五，HK$922/2位，平均HK$461/位 （原價 HK$845/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃限量搶 –早鳥低至65折】節慶盛宴自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠：HK$621/位（原價成人HK$911/位）

*適用於2025年12月24、26日、31日，2026年1月1日

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃限量搶 –買一送一】節慶盛宴自助早午餐

用餐時間：12:00 – 15:00

優惠：星期六至日HK$682/2位，平均HK$341/位（原價成人HK$625/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃限量搶 –早鳥低至65折】節慶盛宴自助早午餐

用餐時間：12:00 – 15:00

KKday 優惠：HK$471/位（原價成人HK$691/位）（已包括原價加一服務費）

適用於2025年12月26日，2026年1月1日

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃限量搶 –買一送一】節慶盛宴平日半自助午餐

用餐時間：12:00 –14:30

優惠：星期一至五HK$562/2位，平均HK$281/位（原價 HK$515/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2025年11月24日12:00至11月30日23:59

用餐日期：2025年 11月25日至2026年1月1日

地址：香港西貢惠民路28號 洲至奢選香港WM酒店LG 樓層WM 咖啡廳

*以上優惠價已包括原價加一服務費

