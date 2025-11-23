恆香元朗旗艦店非遺技藝工作坊 × 唐餅文化館 學製麻糬肉鬆酥/開心果爆餡糯米糍︳親子好去處

與時並進，同時不忘地道傳統，是不少老字號持續長青的方法之一。百年老字號恆香老餅家亦一樣，最近於元朗大馬路開設全新三層高旗艦店，首設「唐餅文化館」及「烘焙工作坊」，將定期舉辦傳統唐餅及新派甜點工作坊及非物質文化遺產技藝工作坊，讓大家了解本地傳統造餅手藝及文化，成為最新元朗親子好去處。

親子好去處︳恆香元朗旗艦店 唐餅文化館

恆香元朗旗艦店集文化展覽、匠心體驗與地道美食於一身，結合歷史建築與現代設計，展現老字號的古今風貌。地下是零售館，售賣老婆餅、皮蛋酥、蛋黃蓮蓉酥等招牌酥餅，還有新增的蛋撻及凍撻，兼帶來可透視內裏的烘焙餅房，可一睹烤烘滋味的誕生；二樓是恆香唐餅文化館，以「香港餅王•百年恆香」為主題，透過展覽與互動體驗，展示香港唐餅的歷史演變、製餅工藝與非遺技藝的傳承故事，當中還可以看到絕版的昔日餅卡套、膠袋、包裝設計等；現場特設模仿「恆香酒家」場景，可以跟小朋友打卡去。

（圖片來源：恆香）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

非遺技藝工作坊

三樓是烘焙工作坊，課程將涵蓋傳統唐餅、新派甜點等，即場製作酥皮QQ麻糬肉鬆酥，熱辣辣很美味；另這裏會定期邀請行內傳奇師傅主理各式非遺技藝工作坊「恆香×傳耆」，包括手雕麻雀、手寫小巴牌、圖章雕刻及剪紙藝術等，讓孩子見識香港獨有的文化記憶與歷史脈絡，滿有價值。

烘焙工作坊（圖片來源：恆香）

恆香元朗旗艦店

地址：元朗大馬路62號地下

課程詳情：https://hangheungworkshop.com

烘焙工作坊

費用：各 $408起（有二人同行優惠）

詳情：可與店方查詢

